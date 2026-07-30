Hà Việt Dũng và áp lực hậu trường vai Trung tá an ninh phim Trời cao nguyên xanh Hóa thân thành Trung tá Phạm Minh trong 'Trời cao nguyên xanh', Hà Việt Dũng tiết lộ áp lực xử lý thoại nghiệp vụ và hành trình quay phim dài ngày tại Gia Lai.

Diễn viên Hà Việt Dũng vừa chia sẻ về hành trình hóa thân thành Trung tá Phạm Minh trong bộ phim chính luận "Trời cao nguyên xanh". Dự án do đạo diễn Nguyễn Mai Hiền đảm nhận, khai thác sâu sắc đề tài lực lượng an ninh với bối cảnh ghi hình chính được thực hiện tại Gia Lai.

Thách thức từ vai diễn an ninh và khối lượng thoại nghiệp vụ

Về cơ duyên tham gia bộ phim, Hà Việt Dũng cho biết đây là lần thứ tư anh hợp tác cùng đạo diễn Nguyễn Mai Hiền. Điểm thu hút nam diễn viên chính là đề tài an ninh trật tự – một lĩnh vực đòi hỏi người cán bộ không chỉ xử lý vụ việc khi phát sinh mà phải chủ động phòng ngừa, bám sát địa bàn và gần gũi với nhân dân.

Hà Việt Dũng trong phim Trời cao nguyên xanh - Ảnh: VFC

Nhằm thể hiện tròn vai Trung tá Phạm Minh, Hà Việt Dũng tập trung nghiên cứu kỹ lý tưởng và quan điểm sống của nhân vật. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất đối với anh nằm ở khối lượng thoại nghiệp vụ dày đặc. Các bộ phim chính luận đòi hỏi tính chính xác tuyệt đối về mặt thông tin và thuật ngữ chuyên môn, không cho phép diễn viên nói sai hay hiểu sai vấn đề.

Hậu trường ghi hình tại Gia Lai và hậu phương vững chắc

Quá trình ghi hình diễn ra liên tục tại Gia Lai, đặc biệt là các phân cảnh làm việc tại Công an tỉnh. Khối lượng lời thoại lớn đòi hỏi toàn bộ ê-kíp phải tập trung cao độ để lời thoại vừa đảm bảo tính chuẩn xác, vừa giữ được sự tự nhiên, đời thường trong giao tiếp.

Để tạo sự khác biệt cho nhân vật, Hà Việt Dũng giữ thói quen tự xây dựng "hồ sơ riêng" cho từng vai diễn, tập trung khắc họa chiều sâu nội tâm thay vì biểu lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Anh quan niệm ngoại hình chỉ là lợi thế ban đầu, còn sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới là yếu tố quyết định giúp chinh phục khán giả.

Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, nam diễn viên nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong suốt thời gian anh đi quay xa nhà. Việc bà xã quán xuyên công việc kinh doanh và chăm sóc con cái tạo nền tảng vững chắc giúp anh yên tâm hoàn thành tốt vai diễn trong "Trời cao nguyên xanh".