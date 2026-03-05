Haaland gây thất vọng ngày tái xuất, Man City đánh rơi chiến thắng trước Nottingham Forest Sự trở lại của Erling Haaland đã không mang lại cú hích như kỳ vọng khi tiền đạo này thi đấu mờ nhạt trong trận hòa 2-2, khiến Man City lỡ cơ hội bám đuổi Arsenal.

Trận hòa 2-2 đầy cay đắng ngay tại thánh địa Etihad trước đối thủ đang vật lộn trụ hạng Nottingham Forest đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống tấn công của Manchester City. Tâm điểm của sự thất vọng đổ dồn vào Erling Haaland, người được kỳ vọng sẽ là "chìa khóa" giải quyết trận đấu nhưng lại mang đến một màn trình diễn được giới chuyên môn ví như một "cú lừa" ngoạn mục.

Sự kỳ vọng biến thành nỗi thất vọng

Trước khi bóng lăn, thông tin Erling Haaland hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng đá chính đã thắp lên hy vọng lớn cho các cổ động viên The Citizens. Sau khi vắng mặt ở chiến thắng nhọc nhằn trước Leeds United, sự hiện diện của chân sút người Na Uy được coi là liều thuốc tinh thần quan trọng để đội quân của HLV Pep Guardiola nghiền nát hệ thống phòng ngự đối phương.

Haaland có một màn tái xuất thất vọng.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại trái ngược hoàn toàn với những dự đoán. Trong suốt 90 phút thi đấu, Haaland gần như bị cô lập và không tạo ra bất kỳ sợi dây liên kết nào với hàng tiền vệ. Dù Man City kiểm soát bóng vượt trội và gây sức ép liên tục, tiền đạo mang áo số 9 lại tỏ ra chậm chạp và thiếu cảm giác bóng cần thiết trong những khoảnh khắc quyết định.

Những thống kê thảm họa của số 9

Phân tích sâu hơn vào dữ liệu từ Fotmob, màn trình diễn của Haaland không chỉ dừng lại ở mức kém cỏi mà còn chạm mức báo động. Anh chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng trong cả trận – con số thấp nhất trong số 22 cầu thủ đá chính trên sân. Điều này cho thấy sự đứt gãy hoàn toàn trong việc vận hành chiến thuật, khi cỗ máy ghi bàn hàng đầu thế giới bỗng chốc trở thành "người thừa" trong sơ đồ của Pep Guardiola.

Haaland hoàn toàn vô hại trước Nottingham.

Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Haaland chỉ đạt 0.10. Anh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn (big chances) có thể thay đổi cục diện trận đấu. Việc tung ra 2 cú dứt điểm nhưng đều đi không trúng đích là minh chứng rõ nhất cho sự sa sút về bản năng sát thủ của tiền đạo sinh năm 2000 trong ngày trở lại.

Lời cảnh báo từ giới chuyên môn

Chứng kiến màn trình diễn này, nhà báo Jack Coburn đã đưa ra những nhận xét đầy gay gắt. Ông cho rằng Haaland không chỉ thiếu sắc bén mà còn có xu hướng tìm kiếm những quả phạt đền thay vì tập trung vào việc dứt điểm. Việc một ngôi sao tầm cỡ thế giới đóng vai trò "khán giả" trong trận cầu then chốt là điều khó có thể chấp nhận đối với một đội bóng đang tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Trận hòa này không chỉ khiến Man City sẩy chân trong cuộc đua vô địch với Arsenal mà còn đặt ra bài toán hóc búa cho HLV Pep Guardiola. Việc phụ thuộc quá nhiều vào Haaland khi anh không đạt phong độ cao đang trở thành con dao hai lưỡi. Nếu không sớm tìm lại sự hiệu quả cho hàng công, khoảng cách với ngôi đầu bảng sẽ ngày càng trở nên xa vời đối với nửa xanh thành Manchester.