Haaland giải cứu Man City: Điểm sáng duy nhất giữa tập thể rệu rã trước Bournemouth
Erling Haaland tỏa sáng ở phút bù giờ giúp Man City cầm hòa Bournemouth 1-1, cứu vãn một ngày thi đấu dưới sức của các trụ cột như Bernardo Silva và Mateo Kovacic.
Man City vừa trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa khi phải đối đầu với lối chơi áp sát tầm cao đầy khó chịu của Bournemouth. Trong bối cảnh hàng tiền vệ gần như tê liệt, bản năng sát thủ của Erling Haaland đã kịp thời lên tiếng ở phút 90+2 để mang về 1 điểm nhọc nhằn cho đội khách.
Erling Haaland: Người hùng gánh vác hy vọng
Dù Man City kiểm soát bóng nhiều nhưng tính đột biến gần như bằng không. Erling Haaland thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng, tuy nhiên anh vẫn cho thấy giá trị của một ngôi sao lớn khi tận dụng triệt để cơ hội duy nhất ở cuối trận.
Hàng tiền vệ gây thất vọng lớn
Trái ngược với sự bùng nổ của Haaland, những nhạc trưởng như Bernardo Silva hay Mateo Kovacic đã có một ngày thi đấu dưới trung bình. Việc thiếu đi sự sáng tạo và khả năng thoát pressing khiến Man City không thể áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà.
Bên cạnh Silva, Kovacic cũng không cho thấy sự hiệu quả trong vai trò điều tiết, khiến Rodri phải gồng gánh quá nhiều ở khu vực trung tuyến.
Hàng phòng ngự chịu áp lực nặng nề
Hàng thủ Man City liên tục bị đặt vào trạng thái báo động trước các pha phản công nhanh của Bournemouth. Nếu không có sự xuất sắc của Gigi Donnarumma và sự ổn định của Khusanov, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-1.
Dù vậy, các mắt xích khác như Matheus Nunes hay Marc Guehi lại có những khoảnh khắc thiếu tập trung, tạo điều kiện cho đối phương khai thác.
Dấu hỏi về hiệu quả của các cầu thủ chạy cánh
Cả Jeremy Doku và Nico O'Reilly đều được trao cơ hội nhưng sự sắc sảo là điều họ còn thiếu để chuyển hóa các đợt lên bóng thành bàn thắng.
Ngoài ra, màn trình diễn của Antoine Semenyo khi đối đầu đội bóng cũ cũng không để lại nhiều ấn tượng trước khi bị thay ra sớm.
Tổng kết điểm số trận Bournemouth vs Man City
|Cầu thủ
|Điểm số
|Đánh giá
|Erling Haaland
|7.5
|Xuất sắc nhất trận
|Abdukodir Khusanov
|7.2
|Ổn định
|Marc Guehi
|7.1
|Nỗ lực
|Gigi Donnarumma
|6.5
|Cứu thua tốt
|Bernardo Silva
|5.9
|Dưới sức
|Mateo Kovacic
|5.9
|Thất vọng
Kết quả hòa này khiến Man City bộc lộ nhiều vấn đề về nhân sự và cách vận hành lối chơi khi thiếu vắng sự đột biến từ tuyến hai. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Haaland vẫn là điểm tựa quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola.