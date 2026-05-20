Haaland giải cứu Man City: Điểm sáng duy nhất giữa tập thể rệu rã trước Bournemouth Erling Haaland tỏa sáng ở phút bù giờ giúp Man City cầm hòa Bournemouth 1-1, cứu vãn một ngày thi đấu dưới sức của các trụ cột như Bernardo Silva và Mateo Kovacic.

Man City vừa trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất từ đầu mùa khi phải đối đầu với lối chơi áp sát tầm cao đầy khó chịu của Bournemouth. Trong bối cảnh hàng tiền vệ gần như tê liệt, bản năng sát thủ của Erling Haaland đã kịp thời lên tiếng ở phút 90+2 để mang về 1 điểm nhọc nhằn cho đội khách.

Erling Haaland: Người hùng gánh vác hy vọng

Dù Man City kiểm soát bóng nhiều nhưng tính đột biến gần như bằng không. Erling Haaland thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng, tuy nhiên anh vẫn cho thấy giá trị của một ngôi sao lớn khi tận dụng triệt để cơ hội duy nhất ở cuối trận.

Erling Haaland – 7.5 điểm. Haaland chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận của Man City. Anh không chỉ đóng vai trò làm tường, tạo ra ít nhất hai cơ hội ngon ăn cho đồng đội mà còn là người trực tiếp mang về 1 điểm cho đội khách với cú dứt điểm quyết đoán ở phút bù giờ hiệp 2.

Hàng tiền vệ gây thất vọng lớn

Trái ngược với sự bùng nổ của Haaland, những nhạc trưởng như Bernardo Silva hay Mateo Kovacic đã có một ngày thi đấu dưới trung bình. Việc thiếu đi sự sáng tạo và khả năng thoát pressing khiến Man City không thể áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà.

Bernardo Silva – 5.9 điểm. Thật hiếm khi thấy Bernardo Silva thi đấu mờ nhạt đến vậy trong một trận cầu then chốt. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không tạo ra được những đường chuyền mang tính đột biến và thường xuyên thất thế trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Bên cạnh Silva, Kovacic cũng không cho thấy sự hiệu quả trong vai trò điều tiết, khiến Rodri phải gồng gánh quá nhiều ở khu vực trung tuyến.

Mateo Kovacic – 5.9 điểm. Màn trình diễn của Kovacic là một sự thất vọng lớn. Tiền vệ người Croatia không hoàn thành nhiệm vụ điều tiết lối chơi và cũng không hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

Rodri – 6.8 điểm. Dù nhận một thẻ vàng vì pha phạm lỗi chiến thuật, Rodri vẫn là linh hồn trong lối chơi của Man City. Anh suýt chút nữa đã có bàn thắng nếu cú dứt điểm không tìm đến đúng cột dọc.

Hàng phòng ngự chịu áp lực nặng nề

Hàng thủ Man City liên tục bị đặt vào trạng thái báo động trước các pha phản công nhanh của Bournemouth. Nếu không có sự xuất sắc của Gigi Donnarumma và sự ổn định của Khusanov, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-1.

Gigi Donnarumma – 6.5 điểm. Thủ thành người Ý hoàn toàn bất lực trước cú dứt điểm hiểm hóc của Kroupi. Tuy nhiên, trong suốt cả trận, anh đã có ít nhất ba pha cứu thua xuất sắc, ngăn cản các tiền đạo Bournemouth nhân đôi cách biệt.

Abdukodir Khusanov – 7.2 điểm. Khusanov là cầu thủ chơi ổn định nhất trong hàng hậu vệ của Man City ở trận này. Trung vệ người Uzbekistan có nhiều tình huống đánh chặn kịp thời.

Dù vậy, các mắt xích khác như Matheus Nunes hay Marc Guehi lại có những khoảnh khắc thiếu tập trung, tạo điều kiện cho đối phương khai thác.

Matheus Nunes – 6.8 điểm. Nunes trở thành mục tiêu khai thác chính của hàng công đội chủ nhà. Anh thường xuyên gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí.

Marc Guehi – 7.1 điểm. Một ngày thi đấu đầy vất vả đối với cựu trung vệ Crystal Palace. Guehi đôi khi vẫn thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Dấu hỏi về hiệu quả của các cầu thủ chạy cánh

Cả Jeremy Doku và Nico O'Reilly đều được trao cơ hội nhưng sự sắc sảo là điều họ còn thiếu để chuyển hóa các đợt lên bóng thành bàn thắng.

Jeremy Doku – 6.5 điểm. Doku là người sở hữu nhiều cơ hội nhất trong hiệp một nhưng sự hiệu quả trong những pha xử lý cuối cùng vẫn là một dấu hỏi lớn.

Nico O'Reilly – 6.9 điểm. O'Reilly cho thấy sự năng nổ ở hành lang cánh trái nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Ngoài ra, màn trình diễn của Antoine Semenyo khi đối đầu đội bóng cũ cũng không để lại nhiều ấn tượng trước khi bị thay ra sớm.

Antoine Semenyo – 5.8 điểm. Một màn tái ngộ CLB cũ đáng quên của Semenyo. Anh tỏ ra mệt mỏi và thiếu sự gắn kết với các đồng đội.

Tổng kết điểm số trận Bournemouth vs Man City

Cầu thủ Điểm số Đánh giá Erling Haaland 7.5 Xuất sắc nhất trận Abdukodir Khusanov 7.2 Ổn định Marc Guehi 7.1 Nỗ lực Gigi Donnarumma 6.5 Cứu thua tốt Bernardo Silva 5.9 Dưới sức Mateo Kovacic 5.9 Thất vọng

Kết quả hòa này khiến Man City bộc lộ nhiều vấn đề về nhân sự và cách vận hành lối chơi khi thiếu vắng sự đột biến từ tuyến hai. Tuy nhiên, sự tỏa sáng đúng lúc của Haaland vẫn là điểm tựa quan trọng cho hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola.