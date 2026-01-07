Haaland lập cú đúp kỷ lục, đưa Na Uy vào vòng 32 đội World Cup 2026 Dù thi đấu mờ nhạt với số lần chạm bóng thấp kỷ lục, Erling Haaland vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc để mang về chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Bờ Biển Ngà.

Trận đấu giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà tại vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản không thể cảm xúc hơn. Tấm vé tiến vào vòng 32 đội đã chính thức thuộc về đại diện Bắc Âu sau khoảnh khắc bùng nổ của ngôi sao sáng nhất đội hình – Erling Haaland.

Với chiến thắng kịch tính trước Bờ Biển Ngà, Na Uy đã chính thức có cho mình tấm vé vào vòng 32 đội World Cup 2026.

Sự lấn lướt của đại diện châu Phi

Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt nhân sự, Bờ Biển Ngà mới là đội nhập cuộc chủ động và tự tin hơn. Những pha vây hãm khung thành liên tục từ Nicolas Pepe và Yan Diomande đã khiến hàng thủ Na Uy phải hoạt động hết công suất. Sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh bên phía Bờ Biển Ngà tạo ra áp lực nghẹt thở trong phần lớn thời gian hiệp một.

Thực chất, đại diện châu Phi mới là đội nhập cuộc tốt hơn, với những pha vây hãm khung thành liên tục của Nicolas Pepe và Yan Diomande.

Tuy nhiên, trong bóng đá, hiệu quả mới là thước đo cuối cùng. Phút 39, giữa lúc đang chịu sức ép lớn, Na Uy bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số. Antonio Nusa đã thực hiện một siêu phẩm đẹp mắt, khai thông thế bế tắc và đưa Na Uy vượt lên dẫn trước trước khi hiệp một khép lại.

Dù vậy, Na Uy lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở phút 39, sau siêu phẩm của Antonio Nusa.

Màn rượt đuổi kịch tính trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà không hề nao núng. Những điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện đội bóng châu Phi đã phát huy tác dụng. Amad Diallo, sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, đã có pha xử lý đẳng cấp để ghi bàn quân bình tỷ số 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, đến lượt cầu thủ vào sân thay người Amad Diallo ghi một bàn thắng đẹp mắt để quân bình tỷ số cho Bờ Biển Ngà.

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, Erling Haaland đã chứng minh tại sao anh là tiền đạo hàng đầu thế giới. Phút 86, chân sút thuộc biên chế Manchester City chớp thời cơ cực nhanh từ một tình huống đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy.

Trận đấu được an bài ở phút 86, khi Erling Haaland chớp thời cơ đệm bóng cận thành để ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho Na Uy.

Bản năng sát thủ và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đáng chú ý, trước khi ghi bàn thắng quyết định, Haaland đã có một trận đấu tương đối mờ nhạt. Theo thống kê từ Fotmob, trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, ngôi sao 25 tuổi này chỉ có vỏn vẹn 27 lần chạm bóng – con số thấp nhất trong số các cầu thủ thi đấu trọn vẹn cả trận.

Trong suốt trận đấu, chân sút thuộc biên chế Manchester City chỉ có vỏn vẹn 27 lần chạm bóng, thấp nhất trong số các cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút.

Dù vậy, đẳng cấp của một siêu sao là biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Bàn thắng vào lưới Bờ Biển Ngà không chỉ giúp Na Uy đi tiếp mà còn giúp Haaland chính thức phá vỡ hai kỷ lục vĩ đại của bóng đá thế giới:

Cầu thủ chạm mốc 60 bàn thắng nhanh nhất lịch sử ĐTQG: Haaland chỉ mất 53 lần ra sân để thiết lập cột mốc này.

Haaland chỉ mất 53 lần ra sân để thiết lập cột mốc này. Cầu thủ duy nhất ghi bàn trong cả 3 trận ra mắt tại đấu trường World Cup: Một thành tích chứng minh sự ổn định đáng kinh ngạc của tiền đạo này ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Haaland đã trở thành cầu thủ chạm mốc 60 bàn thắng ở cấp độ ĐTQG nhanh nhất lịch sử bóng đá.

Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của Đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026. Với một Erling Haaland luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ dù chỉ với một cơ hội nhỏ nhất, Na Uy hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm tại vòng loại trực tiếp sắp tới.