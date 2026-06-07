Haaland lập cú đúp, Na Uy đánh bại Brazil tại vòng 16 đội World Cup 2026 Với sự tỏa sáng rực rỡ của Erling Haaland và màn trình diễn xuất thần của thủ môn Nyland, Na Uy đã tạo nên cú sốc khi loại Brazil để chính thức ghi tên vào tứ kết.

Trận đấu tại vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Na Uy và Brazil đã kết thúc với một kịch bản ít ai ngờ tới. Đại diện Bắc Âu, với lối chơi kỷ luật và sự tỏa sáng đúng lúc của các ngôi sao, đã quật ngã gã khổng lồ Nam Mỹ để giành quyền vào chơi trận tứ kết. Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là lời khẳng định cho sự vươn tầm của thế hệ vàng bóng đá Na Uy.

Nyland và bước ngoặt từ chấm phạt đền

Brazil khởi đầu trận đấu với sự áp đảo quen thuộc, liên tục dồn ép hàng thủ Na Uy bằng những pha phối hợp kỹ thuật. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của hiệp một đến từ tình huống Kristoffer Ajer phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Guimaraes đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Orjan Nyland.

Thủ môn Orjan Nyland cản phá thành công cú sút phạt đền của Guimaraes, trực tiếp giúp đội nhà giữ sạch lưới trong hiệp một.

Cú cản phá của Nyland không chỉ cứu cho Na Uy một bàn thua trông thấy mà còn xốc lại tinh thần cho toàn đội. Trong suốt thời gian còn lại, Nyland duy trì sự tập trung cao độ, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng phòng ngự.

Hệ thống phòng ngự vô hiệu hóa Vinicius Junior

Một trong những thành công lớn nhất của HLV tuyển Na Uy trận này là việc phong tỏa hoàn toàn ngòi nổ Vinicius Junior. Julian Ryerson, người vừa trở lại sau án treo giò, đã có một ngày thi đấu điểm 10 khi gần như không để siêu sao của Real Madrid có khoảng trống để bứt tốc.

Hậu vệ Julian Ryerson hỗ trợ hiệu quả cho hàng tiền vệ và vô hiệu hóa hoàn toàn mũi nhọn Vinicius Junior.

Bên cạnh Ryerson, các vị trí khác ở hàng thủ như Torbjorn Heggem và David Moller Wolfe cũng chơi cực kỳ gắn kết. Heggem làm chủ không gian với những pha không chiến mạnh mẽ, trong khi Wolfe đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho hành lang trái trước sức ép khủng khiếp từ dàn sao Brazil.

Torbjorn Heggem sở hữu rất nhiều pha không chiến cản phá bóng thành công, duy trì sợi dây kết nối liền mạch ở hàng thủ.

Sự điềm tĩnh của Martin Odegaard và sức mạnh Haaland

Tại khu trung tuyến, Martin Odegaard một lần nữa chứng minh tại sao anh là linh hồn trong lối chơi của Na Uy. Trước hệ thống pressing rát của Brazil, thủ quân của Arsenal vẫn duy trì được sự điềm tĩnh, điều tiết nhịp độ trận đấu và mở ra những đường phản công sắc lẹm.

Martin Odegaard là hạt nhân sáng tạo, điều tiết nhịp độ tinh tế và vượt qua hệ thống pressing của đại diện Nam Mỹ.

Sau hiệp một bị theo kèm gắt gao, Erling Haaland đã thực sự bùng nổ trong hiệp hai. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City cho thấy bản năng sát thủ với cú đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số, trước khi tự mình ấn định kết quả trận đấu bằng một pha dứt điểm lạnh lùng.

Erling Haaland lột xác bùng nổ ở hiệp hai với cú đúp bàn thắng, ấn định tấm vé vào vòng tứ kết cho Na Uy.

Bảng điểm chi tiết đội tuyển Na Uy

Cầu thủ Điểm số Điểm nhấn màn trình diễn Orjan Nyland 7.9 Cản phá penalty, giữ sạch lưới hiệp một. Erling Haaland 8.9 Cú đúp bàn thắng quyết định trận đấu. David Moller Wolfe 7.3 Phòng ngự chắc chắn hành lang trái. Patrick Berg 7.2 Hoạt động không mệt mỏi, bị từ chối 1 bàn thắng do lỗi việt vị. Martin Odegaard 7.0 Nhạc trưởng điều tiết lối chơi. Sander Berge 7.0 Đánh chặn từ xa hiệu quả.

Dù Brazil đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối, nhưng sự kiên cường của hàng thủ Na Uy cùng sự xuất sắc của Nyland đã khiến mọi nỗ lực của Selecao trở nên vô vọng. Thắng lợi 2-0 đưa Na Uy tiến thẳng vào tứ kết, trong khi Brazil phải cay đắng rời giải sớm hơn dự kiến.