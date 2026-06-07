Haaland lập cú đúp tiễn Brazil rời World Cup 2026 sau màn rượt đuổi nghẹt thở Siêu sao Erling Haaland rực sáng với hai bàn thắng đẳng cấp giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 tại vòng 1/8 World Cup 2026, biến các vũ công Samba thành cựu vương.

Địa chấn đã thực sự xảy ra tại vòng 16 đội World Cup 2026 khi ứng cử viên vô địch Brazil phải dừng bước trước một Na Uy đầy bản lĩnh. Trong một ngày mà hàng công của đại diện Nam Mỹ phung phí hàng loạt cơ hội, Erling Haaland đã chứng minh giá trị của một "quái vật" vùng Scandinavia với cú đúp bàn thắng định đoạt số phận trận đấu.

Haaland lập cú đúp bàn thắng cho Na Uy. Ảnh: Sky Sports.

Hiệp một nghẹt thở: VAR và nỗi thất vọng trên chấm 11m

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Na Uy không hề giấu diếm ý đồ chơi sòng phẳng với các vũ công Samba. Phút thứ 3, mành lưới của Brazil đã rung lên sau cú dứt điểm của Patrick Berg từ đường căng ngang của Sorloth. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Sorloth đã rơi vào thế offside trước đó, từ chối bàn thắng sớm cho đại diện Bắc Âu.

Brazil lập tức đáp trả bằng những pha hãm thành tốc độ. Phút 14, cơ hội vàng mở tỷ số đến với Selecao khi Matheus Cunha bị Kristoffer Ajer phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm penalty, Bruno Guimaraes lại dứt điểm quá hiền, không thể đánh bại được sự tập trung của thủ thành Orjan Nyland.

Bruno Guimaraes đá hỏng quả 11m. Ảnh: Imago.

Dù Na Uy kiểm soát bóng vượt trội lên đến 65% trong hiệp một, Brazil mới là đội sở hữu nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Những cú dứt điểm hiểm hóc của Gabriel Martinelli hay Vinicius Junior đều bị đôi tay và cả đôi chân của thủ thành Nyland từ chối một cách xuất thần. Ở chiều ngược lại, Martin Odegaard cũng khiến Alisson Becker phải trổ tài cứu thua sau pha dàn xếp tấn công đầy sức mạnh của Haaland ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì. Bước ngoặt lớn xảy đến ở phút 59 khi thần đồng Endrick bỏ lỡ cơ hội đối mặt mười mươi với thủ môn Nyland. Sự phung phí này đã khiến Brazil phải trả giá đắt theo đúng quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Phút 79, từ quả treo bóng chính xác của cầu thủ vào sân thay người Andreas Schjelderup, Erling Haaland chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu đập đất hạ gục Alisson Becker, mở tỷ số cho Na Uy. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 89, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City tiếp tục gieo sầu cho Brazil bằng cú sút sấm sét sát rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Na Uy giành vé vào tứ kết World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Với cú đúp này, Haaland đã có 7 bàn thắng tại giải đấu, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Lionel Messi và Kylian Mbappe. Những nỗ lực muộn màng của Brazil chỉ giúp họ có được bàn danh dự do công của Neymar trên chấm penalty ở phút 90+8, sau tình huống Casemiro bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Thống kê trận đấu và cục diện bảng đấu

Chiến thắng 2-1 đầy kịch tính giúp Na Uy chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico.

Thông số Brazil Na Uy Tỷ số 1 2 Ghi bàn Neymar (90+8') Haaland (79', 89') Kiểm soát bóng (H1) 35% 65%

Ảnh: BongDa.com.vn.

Thất bại này là một cú sốc lớn với bóng đá Brazil. Dù đã tung cả Neymar và Endrick vào sân, sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và hàng thủ không thể kiềm tỏa được Haaland đã khiến giấc mơ vô địch của đại diện Nam Mỹ tan vỡ.