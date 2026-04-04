Haaland lập hat-trick, Man City đè bẹp Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup Cú hat-trick của Erling Haaland giúp Man City đánh bại Liverpool 4-0, qua đó thiết lập kỷ lục 8 lần liên tiếp vào bán kết FA Cup dù HLV Pep Guardiola bị cấm chỉ đạo.

Erling Haaland đã khẳng định vị thế tiền đạo hàng đầu thế giới bằng màn trình diễn bùng nổ tại Etihad. Dù không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Pep Guardiola dưới sân do án phạt, Manchester City vẫn vận hành một cách hoàn hảo để nghiền nát kình địch Liverpool với tỷ số cách biệt, qua đó ghi danh vào vòng bốn đội mạnh nhất FA Cup.

Sức ép nghẹt thở và bước ngoặt từ chấm phạt đền

Trận đại chiến bắt đầu với sự chủ động từ phía Liverpool. Trong khoảng 20 phút đầu, bộ đôi Florian Wirtz và Hugo Ekitike liên tục tạo ra sóng gió cho hàng thủ áo xanh nhờ những pha phối hợp tốc độ. Tuy nhiên, sự phung phí của Mohamed Salah và Ekitike đã khiến đại diện vùng Merseyside phải trả giá đắt khi Man City bắt đầu lấy lại thế trận.

Haaland đã có trận đấu chói sáng.

Bước ngoặt đến ở phút 37 khi hậu vệ Nico O'Reilly có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm, buộc Virgil van Dijk phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Erling Haaland không mắc bất kỳ sai lầm nào để đánh lừa thủ thành Mamardashvili, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này chính là nút thắt tâm lý, giúp lối chơi của chủ nhà trở nên thanh thoát hơn hẳn.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Trước khi hiệp một khép lại, Man City đã kịp nhân đôi cách biệt. Phút 45+2, Antoine Semenyo thực hiện quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương để Haaland bật cao đánh đầu dũng mãnh. Cú đúp của tiền đạo người Na Uy trong hiệp một đã đặt Liverpool vào thế vô cùng khó khăn.

Ngay đầu hiệp hai, sự sụp đổ của Liverpool hiện rõ khi hệ thống phòng ngự của họ liên tục bị xuyên phá. Phút 50, ngôi sao Rayan Cherki có đường kiến tạo tinh tế để Antoine Semenyo băng xuống, thực hiện pha lốp bóng điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-0.

Semenyo ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo.

Chỉ 7 phút sau đó, kịch bản cũ lặp lại. Nico O'Reilly tiếp tục sắm vai người kiến tạo với đường căng ngang dọn cỗ để Haaland hoàn tất cú hat-trick. Pha dứt điểm cận thành đưa bóng dội xà ngang bay vào lưới đã chính thức chấm dứt mọi nỗ lực phản kháng của thầy trò HLV Arne Slot.

Nỗi thất vọng mang tên Mohamed Salah

Liverpool có cơ hội tìm kiếm bàn danh dự ở phút 64 khi Ekitike mang về một quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, Mohamed Salah đã không thể chiến thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn trẻ James Trafford. Tình huống hỏng ăn này như dấu chấm hết cho một ngày thi đấu tồi tệ của The Kop.

Với chiến thắng 4-0, Manchester City đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên có 8 lần liên tiếp lọt vào bán kết FA Cup. Trong khi đó, thất bại nặng nề này đang tạo ra áp lực cực lớn lên HLV Arne Slot trước khi Liverpool bước vào những trận đấu quan trọng tại đấu trường châu lục.