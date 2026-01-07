Haaland lập kỷ lục, Na Uy hạ gục Bờ Biển Ngà để đối đầu Brazil tại vòng 1/8 Một khoảnh khắc lóe sáng ở phút 86 của Erling Haaland đã giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại Dallas. Chiến thắng này không chỉ đưa đội bóng Bắc Âu vào vòng knock-out mà còn thiết lập cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Brazil.

Đội tuyển Na Uy đã chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bờ Biển Ngà trong trận đấu vừa kết thúc tại Dallas. Dù phải đối mặt với lối chơi giàu thể lực từ đại diện châu Phi, bản lĩnh của những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu đã giúp "Những chiến binh Viking" giành trọn 3 điểm để tiến tới cuộc đại chiến với Brazil tại sân MetLife, New Jersey.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Erling Haaland dường như bị cô lập hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu thế giới đã được khẳng định đúng vào thời điểm quan trọng nhất. Phút 86, từ đường chuyền của Patrick Berg, tiền đạo mang áo số 9 thực hiện pha dứt điểm quyết đoán ấn định tỷ số 2-1.

Bàn thắng này không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn giúp Haaland thiết lập những cột mốc lịch sử vô tiền khoáng hậu. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn trong cả ba trận ra sân đầu tiên tại một kỳ World Cup. Đồng thời, Haaland cũng phá kỷ lục thế giới khi cán mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia chỉ sau 53 trận đấu – một hiệu suất khủng khiếp thách thức mọi giới hạn.

Haaland lên tiếng đúng lúc để giúp Na Uy đi tiếp.

Sự trỗi dậy của Antonio Nusa và các phương án tấn công

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken, Na Uy không còn là đội bóng một người. Khi Haaland bị phong tỏa, Antonio Nusa đã lên tiếng để phá vỡ thế bế tắc ở phút 39. Tài năng trẻ 21 tuổi đang khoác áo RB Leipzig có pha xử lý cá nhân đẳng cấp: đột phá từ cánh trái, loại bỏ hoàn toàn Nicolas Pepe bằng một nhịp ngoặt bóng trước khi tung cú cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành.

Nusa đã chứng minh Na Uy không chỉ có mỗi Haaland.

Sự cơ động của Nusa kết hợp với sức mạnh của Haaland tạo nên một hàng công đa dạng. Tốc độ và kỹ thuật của tiền đạo cánh này chính là chìa khóa để Na Uy mở ra những không gian chơi bóng khi đối phương tập trung quá nhiều nhân sự để kiềm tỏa "cỗ máy ghi bàn" thuộc biên chế Manchester City.

Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện

Trận đấu tại Dallas còn là màn đấu trí căng thẳng về nhân sự. Bên phía Bờ Biển Ngà, HLV Emerse Fae đã cho thấy sự nhạy bén khi tung Amad vào sân ở phút 60. Ngôi sao trẻ này ngay lập tức tạo ra sự khác biệt với pha solo và dứt điểm gỡ hòa 1-1 sau tình huống phối hợp ăn ý với Pepe.

Tuy nhiên, Stale Solbakken cũng không hề kém cạnh. Quyết định đưa Oscar Bobb vào thay Alexander Sorloth đã thay đổi hoàn toàn cục diện những phút cuối. Chính sự tươi mới và nhãn quan chiến thuật của Bobb đã tạo ra đường chuyền xé toang hàng thủ Bờ Biển Ngà, dẫn đến bàn thắng quyết định của Haaland.

Amad bùng nổ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Thử thách cực đại mang tên Brazil

Tiến vào vòng 16 đội, Na Uy sẽ đối đầu với ứng cử viên vô địch Brazil. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt lực lượng, nhưng lịch sử đang đứng về phía đại diện châu Âu. Na Uy hiện là đội tuyển duy nhất trên thế giới chưa từng nếm mùi thất bại trước Brazil trong 4 lần đối đầu (2 thắng, 2 hòa).

Tâm điểm của trận đại chiến sắp tới chắc chắn sẽ là cuộc tái đấu giữa Erling Haaland và trung vệ Gabriel Magalhaes – những người đã quá hiểu nhau qua các cuộc đối đầu nảy lửa tại Ngoại hạng Anh. Với điểm tựa lịch sử và phong độ cao của các ngôi sao, Na Uy hoàn toàn có quyền mơ về một cú sốc tiếp theo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.