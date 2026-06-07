Haaland rực sáng, Na Uy tiễn Brazil rời World Cup 2026 sau màn trình diễn lịch sử Với cú đúp của Erling Haaland và sự xuất sắc của thủ thành Nyland, Na Uy đánh bại Brazil 2-1 để lần đầu vào tứ kết, kéo dài cơn khát danh hiệu của Selecao lên 28 năm.

Trận đấu tại vòng knock-out World Cup 2026 đã chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu khi Na Uy khuất phục gã khổng lồ Brazil với tỷ số 2-1. Trong một đêm mà Erling Haaland khẳng định vị thế siêu sao thế giới, đội bóng Nam Mỹ lại tự đánh mất bản sắc Samba để rồi phải rời giải trong nước mắt.

Na Uy đánh bại Brazil 2-1 để tiến vào tứ kết. Ảnh: Sky Sports.

Erling Haaland: Kẻ thách thức mọi giới hạn lịch sử

Dấu ấn đậm nét nhất trong chiến thắng lịch sử của Na Uy không ai khác ngoài Erling Haaland. Với cú đúp vào lưới Alisson Becker, tiền đạo thuộc biên chế Man City đã thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Haaland hiện đã có 7 bàn thắng ngay trong kỳ World Cup đầu tiên tham dự, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng với những cái tên lừng lẫy như Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Hiệu suất ghi bàn của chân sút này được mô tả là "hủy diệt" khi anh đã nổ súng trong 14 trận đấu quốc tế chính thức liên tiếp. Haaland cũng trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 28 năm ghi bàn trong cả 4 trận đấu đầu tiên tại một kỳ World Cup, tái hiện kỳ tích của huyền thoại Christian Vieri vào năm 1998. Chuyên gia Lee Dixon nhận định: "Đó là sức mạnh thuần túy. Khi Haaland có khoảng trống, bàn thắng là điều tất yếu. Cậu ấy đơn giản là không thể ngăn cản".

Sự lạ lẫm của Selecao và sự sụp đổ về mặt chiến thuật

Một trong những thống kê gây sốc nhất chính là tỷ lệ kiểm soát bóng. Brazil, đội bóng vốn nổi tiếng với lối chơi áp đặt, chỉ nắm giữ 34% thời lượng bóng – con số thấp nhất của họ tại một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu này được ghi lại. Ngược lại, Na Uy hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 66% quyền kiểm soát.

Lối chơi của HLV Carlo Ancelotti bị chỉ trích gay gắt khi dựng lên một "bức tường vàng" thấp bên phần sân nhà để chờ đợi phản công. Tuy nhiên, sự thụ động này đã phản tác dụng khi họ không thể triển khai bóng lên phía trên, biến những ngôi sao như Vinicius Junior hay Gabriel Martinelli thành những bóng ma trên sân. Đây là sự thất bại cay đắng về mặt chiến thuật khi Brazil sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội nhưng lại chọn cách tiếp cận của một đội bóng cửa dưới.

Sai lầm chí mạng của Gabriel Magalhaes

Chiến thắng của Na Uy có sự "tiếp tay" không nhỏ từ hệ thống phòng ngự của Brazil, đặc biệt là trung vệ Gabriel Magalhaes. Ở bàn mở tỷ số của Haaland, Gabriel đã mắc sai lầm sơ đẳng khi đứng cách đối phương tới 5 mét, tạo điều kiện cho tiền đạo Na Uy thoải mái bật cao đánh đầu ghi bàn.

Gabriel không thể ngăn chặn Haaland ghi bàn. Ảnh: Sky Sports.

Cựu danh thủ Gary Neville bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi thực sự không hiểu cách phòng ngự của Gabriel. Cậu ta hiểu Haaland hơn ai hết nhưng lại chọn cách đứng nhìn và chơi trò đua tốc độ trong một pha không chiến. Đó là quyết định điên rồ!". Roy Keane cũng đồng tình khi cho rằng kỹ năng phòng ngự của trung vệ đang khoác áo Arsenal là quá nghèo nàn trong một trận đấu ở đẳng cấp World Cup.

Orjan Nyland: Tấm khiên vững chãi trước sức ép

Nếu Haaland là lưỡi gươm sắc bén thì thủ thành Orjan Nyland chính là tấm khiên vững chắc nhất của Na Uy. Brazil kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.75, vượt xa con số 0.84 xG của Na Uy. Tuy nhiên, tỷ số thực tế lại phản ánh điều ngược lại nhờ phong độ xuất thần của Nyland.

Anh đã cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes trong hiệp một, tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho các đồng đội. Một loạt pha cứu thua sau đó trước những cú dứt điểm của Endrick hay Rayan đã chứng minh Nyland là người hùng thầm lặng. Chiến thắng này cho thấy trong bóng đá, thống kê đôi khi chỉ mang tính tham khảo nếu một đội bóng sở hữu thủ môn biết cách tỏa sáng ở những khoảnh khắc sinh tử.

Dấu chấm hết cho một kỷ lục buồn của bóng đá Brazil

Thất bại này đánh dấu một cột mốc đen tối cho bóng đá Brazil. Tính đến năm 2030, Selecao sẽ tròn 28 năm không nếm mùi vô địch World Cup, cơn khát danh hiệu dài nhất kể từ thời kỳ đỉnh cao của họ. Hình ảnh Neymar ghi bàn thắng danh dự ở phút bù giờ rồi rời sân trong nước mắt là lời chia tay buồn cho một thế hệ tài năng nhưng thiếu bản lĩnh.

Neymar rơi lệ sau trận đấu. Ảnh: Sky Sports.

Ngược lại, Na Uy đã phá vỡ mọi rào cản để lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Họ chứng minh mình là "khắc tinh" thực sự của Brazil khi bất bại trong cả 5 lần đối đầu lịch sử. Với một Haaland đang ở đỉnh cao phong độ và một tập thể gắn kết, Na Uy giờ đây không còn là "ngựa ô" mà đã trở thành một thế lực mới sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào.