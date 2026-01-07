Haaland rực sáng phút 86, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà để vào vòng 16 đội World Cup 2026 Pha lập công quyết định của Erling Haaland ở những phút cuối đã giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trận thư hùng giữa Na Uy và Bờ Biển Ngà tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trong một ngày mà các ngôi sao trẻ đều lên tiếng, Erling Haaland một lần nữa chứng minh giá trị của một "sát thủ" hàng đầu khi ghi bàn thắng vàng ở phút 86, dập tắt mọi nỗ lực quật khởi của đại diện châu Phi.

Na Uy giành chiến thắng nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà. Ảnh: Getty Images.

Sự lấn lướt của đại diện châu Phi và bước ngoặt từ siêu phẩm

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Na Uy đã chủ động dâng cao và suýt chút nữa có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ quả tạt chuẩn xác của Pedersen, Erling Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng trung vệ Kossounou đã có tình huống lùi về bọc lót kịp thời để giải nguy cho Bờ Biển Ngà.

Sau những phút đầu chệch choạc, Bờ Biển Ngà dần lấy lại thế trận nhờ sự cơ động của Nicolas Pepe và Yan Diomande ở hai hành lang cánh. Tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ áo cam khiến hàng thủ Na Uy liên tục rơi vào tình trạng báo động. Phút 21, Konan xâm nhập vòng cấm đầy táo bạo nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đi trúng cạnh lưới. Chỉ ít phút sau, Pepe tiếp tục uy hiếp khung thành Nyland bằng một cú volley uy lực đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Tuy nhiên, giữa lúc đang chơi lấn lướt, Bờ Biển Ngà lại bất ngờ phải nhận gáo nước lạnh. Phút 39, Antonio Nusa thực hiện pha đột phá từ cánh trái, ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú cứa lòng hoàn hảo vào góc cao. Thủ thành Yahia Fofana hoàn toàn bay người trong vô vọng trước siêu phẩm này.

Nusa lập siêu phẩm đưa Na Uy vượt lên dẫn trước. Ảnh: Getty Images.

Màn rượt đuổi kịch tính và dấu ấn của Amad Diallo

Bước sang hiệp hai, HLV của Bờ Biển Ngà thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính quyết định khi tung Amad Diallo và Elye Wahi vào sân ở phút 61. Sự xuất hiện của Amad ngay lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của "Những chú voi". Tuy nhiên, Na Uy cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống cố định. Phút 67, từ quả phạt góc của Martin Odegaard, Heggem thực hiện cú volley cận thành nhưng chính Amad Diallo đã sắm vai người hùng khi phá bóng ngay trên vạch vôi.

Không chỉ tham gia phòng ngự, Amad Diallo còn trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử. Phút 75, cầu thủ thuộc biên chế Manchester United có pha solo đẳng cấp, vượt qua hàng loạt bóng áo đỏ trước khi dứt điểm lạnh lùng đánh bại Nyland, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Amad lập siêu phẩm giúp Bờ Biển Ngà thắp lên hy vọng. Ảnh: Getty Images.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến hiệp phụ, đẳng cấp của các ngôi sao Na Uy đã lên tiếng đúng lúc. Phút 86, Oscar Bobb thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang hệ thống phòng ngự của Bờ Biển Ngà. Berge thoát xuống tốc độ rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Erling Haaland đệm bóng cận thành tung lưới đối phương.

Bàn thắng muộn của Haaland đã đánh sập ý chí chiến đấu của Bờ Biển Ngà. Dù rất nỗ lực trong những phút bù giờ, bao gồm cả cú sút phạt hiểm hóc của Amad Diallo bị thủ thành Nypan xuất sắc cản phá, đại diện châu Phi vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Chiến thắng 2-1 nghẹt thở này chính thức đưa Na Uy ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2026. Với sự tỏa sáng đồng đều của dàn sao trẻ như Haaland, Nusa và Odegaard, "những chiến binh Viking" đang cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào tại giải đấu năm nay.