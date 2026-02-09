Haaland rực sáng tại Anfield: Chỉ 22 lần chạm bóng để đánh bại Liverpool Manchester City ngược dòng hạ Liverpool 2-1 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy ghi 1 bàn và 1 kiến tạo dù chỉ chạm bóng vỏn vẹn 22 lần.

Trận đại chiến tại vòng 25 Ngoại hạng Anh đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 nghiêng về Manchester City. Trong một đêm mà Anfield rực cháy bởi siêu phẩm mở tỷ số của Dominik Szoboszlai, Erling Haaland đã chọn cách tỏa sáng theo phương thức tối giản nhưng hiệu quả nhất.

Suốt phần lớn thời gian thi đấu, chân sút sinh năm 2000 dường như bị chia cắt hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh bởi bộ đôi Virgil van Dijk và Ibrahima Konate. Thống kê gây sốc cho thấy Haaland chỉ có vỏn vẹn 22 lần chạm bóng trong cả trận, con số thấp nhất trong số những cầu thủ thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân.

Bước ngoặt từ sự tối giản

Dù ít chạm bóng, nhưng mỗi lần Haaland xuất hiện đều mang tính sát thương cực cao. Phút 84, khi Manchester City đang bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của đội chủ nhà, tiền đạo người Na Uy đã thực hiện một pha đánh đầu chiến thuật đầy nhạy cảm. Đường chuyền bằng đầu của anh loại bỏ hoàn toàn hệ thống phòng ngự Liverpool, tạo điều kiện cho Bernardo Silva băng xuống dứt điểm tung lưới Alisson Becker.

Erling Haaland tỏa sáng trong trận đại chiến kịch tính tại Anfield.

Pha kiến tạo này không chỉ giúp "The Citizens" gỡ hòa mà còn thay đổi hoàn toàn tâm lý thi đấu của hai đội. Haaland cho thấy anh không cần sự hiện diện rầm rộ để tạo ra tầm ảnh hưởng; thay vào đó là nhãn quan nhạy bén và khả năng không chiến ưu việt trong những thời điểm quyết định.

Bản lĩnh trên chấm phạt đền

Đỉnh điểm của kịch tính diễn ra ở phút bù giờ thứ ba. Dưới áp lực khủng khiếp từ các khán đài Anfield, Manchester City được hưởng quả phạt đền định đoạt số phận trận đấu. Với bản lĩnh thép, Haaland lạnh lùng dứt điểm vào góc thấp bên trái, ghi bàn thắng thứ 21 trong mùa giải và ấn định cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Dù phải nhận một thẻ vàng vì màn ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng đó là sự đánh đổi xứng đáng cho một chiến thắng mang tính lịch sử. Trận đấu kết thúc trong không khí căng thẳng ở phút 90+13 sau va chạm quyết liệt giữa Haaland và Dominik Szoboszlai, dẫn đến việc bàn thắng thứ ba của đội khách bị từ chối.

Erling Haaland chứng minh giá trị của một tiền đạo hàng đầu thế giới.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp đoàn quân của Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm. Với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận", Erling Haaland một lần nữa chứng minh rằng trong bóng đá đỉnh cao, số lần chạm bóng không quan trọng bằng sức nặng của những khoảnh khắc mang về chiến thắng.