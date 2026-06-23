Haaland tỏa sáng giúp Na Uy hạ Senegal 3-2, giành vé sớm vào vòng 32 đội World Cup 2026 Đánh bại Senegal trong trận cầu kịch tính tại bảng I, đội tuyển Na Uy chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026 nhờ phong độ hủy diệt của Erling Haaland.

Trận đấu tâm điểm tại bảng I World Cup 2026 giữa Na Uy và Senegal đã kết thúc với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Đại diện Bắc Âu đã tận dụng tối đa sự sắc sảo của các ngôi sao trên hàng công để giành chiến thắng sát nút 3-2, qua đó chính thức sở hữu tấm vé sớm bước vào vòng 32 đội một cách đầy thuyết phục. Đây là thành quả xứng đáng cho một tập thể đang sở hữu những cá nhân kiệt xuất ở độ chín của sự nghiệp.

Erling Haaland và cuộc đua giành Vua phá lưới

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City tiếp tục chứng minh tại sao anh được coi là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup. Sau cú đúp ấn tượng ở ngày ra quân gặp Iraq, Erling Haaland một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc tên mình với hai bàn thắng đẳng cấp vào lưới Senegal ở các phút 48 và 58.

Haaland đang thi đấu cực kỳ thăng hoa.

Phút 48, bước ngoặt của hiệp hai đến từ một pha phối hợp mang đậm dấu ấn Ngoại hạng Anh. Đội trưởng Martin Odegaard thực hiện đường chọc khe tinh tế, xé toang hệ thống phòng ngự đối phương để Haaland băng xuống dứt điểm quyết đoán bằng chân thuận, nhân đôi cách biệt cho Na Uy. Chỉ 10 phút sau, tận dụng sai lầm mất bóng của hàng thủ Senegal, chân sút sinh năm 2000 dứt điểm một chạm gọn gàng để nâng tỷ số lên 3-1.

Với hiệu suất đáng nể này, Haaland đã ghi bàn trong 12 trận đấu chính thức liên tiếp cho đội tuyển quốc gia, đạt tổng cộng 21 pha lập công kể từ tháng 11/2024. Anh cũng chính thức trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử World Cup ghi được từ hai bàn trở lên trong cả hai trận đấu đầu tiên. Sự hiệu quả đáng sợ này đưa Haaland trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới, cạnh tranh trực tiếp với những siêu sao như Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Cơn ác mộng của hàng thủ Senegal

Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của hàng công Na Uy là một ngày thi đấu thảm họa của hệ thống phòng ngự Senegal. Các sai sót cá nhân nghiêm trọng đã khiến đại diện châu Phi phải trả giá đắt. Trung vệ kỳ cựu Kalidou Koulibaly có lẽ đã trải qua trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp khi trực tiếp mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua.

Koulibaly đã có ngày thi đấu dưới sức.

Ở bàn mở tỷ số, pha đỡ bóng hỏng của Koulibaly đã dâng cơ hội cho Na Uy khai thông thế bế tắc. Đến bàn thua thứ ba, cựu trung vệ Chelsea lại lóng ngóng để mất bóng rồi ngã ra sân, tạo điều kiện cho Patrick Berg kiến tạo để Haaland lập công. Không chỉ Koulibaly, thủ thành Edouard Mendy cũng có một ngày thi đấu thiếu tập trung. Anh suýt biếu không một bàn thắng cho đối phương ở cuối hiệp một và sau đó buộc phải rời sân sớm trong hiệp hai do gặp chấn thương nghiêm trọng.

Bước ngoặt từ sự thay đổi người bất đắc dĩ

Ít ai ngờ rằng chiến thắng của Na Uy lại in đậm dấu ấn từ một quyết định thay người ngoài kế hoạch ngay từ phút thứ 12. Sau khi hậu vệ Julian Ryerson dính chấn thương trong nỗ lực theo kèm Sadio Mane, HLV Stale Solbakken đã tung Marcus Holmgren Pedersen vào sân. Sự thay đổi này bất ngờ trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng.

Phút 43, chính Pedersen là người chớp thời cơ cực nhanh từ đường chuyền sai của Koulibaly, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này đưa anh vào lịch sử với tư cách là cầu thủ dự bị thứ sáu ghi bàn ngay trong hiệp một tại một kỳ World Cup. Sự xông xáo của Pedersen bên hành lang cánh phải không chỉ giúp Na Uy có bàn dẫn trước mà còn góp công lớn trong việc kiểm soát thế trận, hóa giải sức ép từ các ngôi sao tấn công bên phía Senegal.

Nhìn chung, với 3 điểm trọn vẹn, Na Uy đã khẳng định vị thế của một "ngựa ô" thực thụ tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, Senegal sẽ phải cải thiện rất nhiều ở khâu phòng ngự nếu muốn tiến sâu hơn tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.