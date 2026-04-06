HAGL cán đích thứ 10 tại V.League 2025/26: Thành quả từ đội hình trẻ nhất giải Khép lại mùa giải ở vị trí thứ 10, HAGL cho thấy nỗ lực trụ hạng đáng ghi nhận trong bối cảnh 'chảy máu' lực lượng và sở hữu độ tuổi trung bình thấp nhất V.League.

Kết thúc vòng 25 V.League 1 2025/26, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chính thức xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dưới góc độ chuyên môn, đây là một bước lùi so với bề dày lịch sử của đội bóng phố núi. Tuy nhiên, xét trên thực tế đội hình và những biến động nhân sự sâu sắc, việc trụ hạng thành công là một thành quả phản ánh đúng năng lực hiện tại của tập thể dưới quyền huấn luyện viên Lê Quang Trãi.

Vị trí thứ 10 không phải là thành tích quá tệ đối với HAGL.

Hệ thống phòng ngự kiên cường đối lập hàng công bế tắc

Mùa giải năm nay chứng kiến một diện mạo khác lạ của HAGL. Thay vì lối chơi tấn công hoa mỹ thường thấy, đội bóng phố núi đã xây dựng được một hệ thống phòng ngự tương đối ổn định. Theo thống kê, HAGL dẫn đầu giải đấu về số pha cắt bóng trung bình mỗi trận. Đội bóng chỉ để thủng lưới 34 bàn và có 5 trận giữ sạch lưới, những con số tương đương với nhóm các đội bóng mạnh trong giải.

Ngược lại, hàng công lại trở thành bài toán nan giải đối với ban huấn luyện. Với vỏn vẹn 23 bàn thắng sau 25 vòng đấu, hiệu suất làm bàn của HAGL chỉ ngang bằng với đội xếp cuối bảng. Sự thiếu hụt những chân sút sắc bén đã khiến đội bóng nhiều lần rơi vào cảnh bế tắc dù kiểm soát bóng không tệ.

Khủng hoảng nhân sự và canh bạc từ sức trẻ

Vị trí thứ 10 là kết quả trực tiếp của đợt 'chảy máu chất xám' lớn nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Sau khi những trụ cột thuộc thế hệ vàng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh rời đi, HAGL tiếp tục mất thêm hàng loạt nhân tố chủ chốt ở mùa giải này. Trần Minh Vương và Lê Văn Sơn chuyển sang Đồng Nai; trong khi Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho gia nhập Ninh Bình. Tại hàng thủ, Phạm Lý Đức cũng chuyển sang PVF-CAND.

HAGL đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trong bối cảnh giá trị đội hình chỉ đạt 2,2 triệu euro — mức thấp thứ hai tại giải đấu — HAGL buộc phải đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Với độ tuổi trung bình 24,4, trẻ nhất toàn giải, đội bóng phố núi đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy khắc nghiệt. Điểm sáng lớn nhất chính là màn trình diễn của tài năng trẻ sinh năm 2008 Trần Gia Bao. Dấu ấn từ bàn thắng trong trận thắng 3-1 trước Hà Nội của cầu thủ này đã trực tiếp giúp đội nhà có được tấm vé trụ hạng quý giá.

Thách thức cho tương lai

Dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng, chặng đường phía trước của HAGL dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ là chưa đủ để bù đắp cho kinh nghiệm chinh chiến tại môi trường V.League khốc liệt. Để cải thiện vị thế ở mùa giải tới, ban lãnh đạo đội bóng cần có những chiến lược nhân sự căn cơ hơn nhằm củng cố hàng công và duy trì sự ổn định cho bộ khung trẻ hiện tại.