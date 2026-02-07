HAGL chiêu mộ tiền đạo Brazil 1m92; Tuyển nữ Việt Nam dồn lực cho Asian Cup 2026 Thị trường chuyển nhượng V-League sôi động với sự xuất hiện của 'gã khổng lồ' Junior Batista tại HAGL và kế hoạch tập huấn gắt gao của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thị trường chuyển nhượng V-League 2025/2026 đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các đội bóng nhằm xoay chuyển cục diện mùa giải. Tâm điểm đổ dồn về phố Núi với bản hợp đồng ngoại binh chất lượng, trong khi các đội bóng như Hải Phòng hay Ninh Bình cũng đang ráo riết củng cố lực lượng trước những thách thức khác nhau.

HAGL gia cố hàng công bằng 'người không trung' Brazil

CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa chính thức công bố chiêu mộ Elisio Batista da Conceicao Junior (thường gọi là Junior Batista). Với chiều cao ấn tượng lên đến 1m92, trung phong gốc Brazil này được kỳ vọng sẽ trở thành lời giải cho bài toán không chiến và khả năng tì đè của đội bóng phố Núi.

Junior Batista gia nhập HAGL.

Việc bổ sung Junior Batista cho thấy ý đồ chiến thuật rõ rệt của ban huấn luyện HAGL trong giai đoạn then chốt của V-League 2025/2026. Một tiền đạo mục tiêu có thể hình vượt trội sẽ giúp đội bóng đa dạng hóa phương án tấn công, đặc biệt trong các tình huống bóng bổng và cố định.

Hải Phòng thanh lọc ngoại binh và đặt niềm tin vào sao Việt kiều

Tại Lạch Tray, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang tích cực thử nghiệm nhân sự sau khi chia tay hàng loạt trụ cột. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền vệ phòng ngự Moses Oloya. Cựu tuyển thủ quốc gia Uganda hiện đang thực hiện quá trình sát hạch chuyên môn để tìm kiếm cơ hội tái hợp với sân chơi cao nhất Việt Nam.

Hải Phòng thử việc Moses Oloya.

Song song với việc thử việc Moses, Hải Phòng đã hoàn tất đăng ký cho tân binh Việt kiều Camilo Vasconcelos. Tiền vệ sinh năm 2005 sẽ khoác chiếc áo số 10, gánh vác trọng trách dẫn dắt lối chơi của đội bóng đất Cảng trong phần còn lại của mùa giải. Sự xuất hiện của Camilo được kỳ vọng mang lại làn gió mới cho tuyến giữa sau khi vượt qua những yêu cầu khắt khe của HLV Chu Đình Nghiêm.

Ninh Bình đối mặt khủng hoảng trước màn đối đầu HAGL

Trái ngược với sự bổ sung từ các đối thủ, CLB Ninh Bình đang rơi vào tình cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Thất bại trước CAHN không chỉ khiến họ mất điểm mà còn để lại hậu quả nặng nề về nhân sự.

Ninh Bình bị sứt mẻ lực lượng.

Cụ thể, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn gặp chấn thương nặng và phải chia tay mùa giải, trong khi Dụng Quang Nho vắng mặt do án treo giò. Khó khăn chồng chất khi HLV Gerard Albadalejo cũng nhận án cấm chỉ đạo 2 trận từ VFF. Đây là thách thức cực lớn cho tham vọng vô địch của đội bóng này trong giai đoạn kịch tính nhất của mùa giải.

Tuyển nữ Việt Nam thực hiện 'kỷ luật thép' cho mục tiêu Asian Cup

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ Tết của đội tuyển nữ Việt Nam. Huỳnh Như và các đồng đội chỉ có 3 ngày nghỉ trước khi hội quân trở lại vào mùng 2 Tết.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 7/2 đến 14/2/2026. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận đấu tập nội bộ với ĐT nữ Trung Quốc để rà soát lực lượng và thử nghiệm sơ đồ chiến thuật mới, chuẩn bị cho đấu trường châu lục.

Cú hích hạ tầng: SVĐ PVF hướng tới tiêu chuẩn World Cup

Một tín hiệu tích cực cho hạ tầng bóng đá nước nhà khi dự án SVĐ PVF tại Hưng Yên đang được đẩy nhanh tiến độ. Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi và tổng thầu là Vinhomes, công trình này được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của FIFA.

Dự kiến hoàn thiện vào năm sau, đây sẽ là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam đủ khả năng tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup, đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc chuyên nghiệp hóa hạ tầng thể thao quốc gia.