HAGL chiêu mộ "vũ khí" Brazil Wendel Jr; Indonesia quyết tâm vô địch AFF Cup 2026 Hoàng Anh Gia Lai chính thức sở hữu tiền vệ đa năng Wendel Jr từ Brazil. Trong khi đó, Indonesia đặt mục tiêu lên ngôi tại AFF Cup 2026 và tuyển Việt Nam rà soát lực lượng tại Hàn Quốc.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá nội đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi các câu lạc bộ liên tục kích hoạt những bản hợp đồng chất lượng. Tâm điểm chú ý thuộc về đội bóng phố núi với sự xuất hiện của một ngoại binh Brazil đa năng, cùng với đó là những tuyên bố đầy tham vọng từ khu vực Đông Nam Á.

HAGL đón "vũ khí đa năng" Wendel Jr từ Brazil

Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức hoàn tất việc chiêu mộ tiền vệ Wendel Rosas Nogueira Junior từ CLB Confianca (Brazil). Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng hỏa lực cho đội hình của huấn luyện viên trưởng trước thềm mùa giải mới.

Tân binh sinh năm 1991 sở hữu chiều cao 1m80 cùng thể hình lý tưởng. Điểm mạnh nhất của Wendel Jr chính là sự đa năng trong lối chơi. Bên cạnh vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, anh có thể đảm nhiệm tốt vai trò tiền đạo cắm hoặc tiền đạo lùi. Sự linh hoạt này giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, đặc biệt trong các tình huống cần chuyển đổi trạng thái nhanh.

Wendel là tân binh đáng để HAGL kỳ vọng. Ảnh: CLB Confianca.

Ninh Bình và Đồng Nai khuynh đảo thị trường chuyển nhượng

Không kém cạnh đội bóng phố núi, các đại diện khác cũng đang tích cực làm mới đội hình. CLB Ninh Bình đang tiến rất gần đến việc sở hữu chữ ký của hậu vệ trẻ Hà Châu Phi. Cầu thủ sinh năm 2003 dự kiến sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh để chuyển đến cố đô Ninh Bình. Thương vụ này được đánh giá là một "bom tấn" nội binh khi các điều khoản cốt lõi đã hoàn tất, chỉ còn chờ thời điểm công bố chính thức.

Trong khi đó, Đồng Nai cũng gây bất ngờ khi công bố một lúc 4 tân binh chất lượng để chuẩn bị cho V.League mùa giải 2026/27. Danh sách này bao gồm Bùi Tiến Dụng, Phạm Văn Phong, Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu. Việc chiêu mộ những cái tên giàu kinh nghiệm cho thấy tham vọng không nhỏ của đội bóng này trong việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Indonesia đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2026

Ở cấp độ khu vực, bóng đá Indonesia đang thể hiện quyết tâm cực lớn. Ông Sumardji, Chủ tịch Ủy ban đội tuyển quốc gia Indonesia, đã khẳng định mục tiêu tối thượng là chức vô địch ASEAN Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia John Herdman.

"Cho đến nay, đất nước chúng ta vẫn chưa được trải nghiệm niềm hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch AFF Cup ở cấp độ đội tuyển. Vì vậy, tôi nghĩ năm 2026 là thời điểm vô cùng thích hợp", ông Sumardji chia sẻ. Tuyên bố này cho thấy Indonesia đã sẵn sàng chấm dứt cơn khát danh hiệu tại đấu trường lớn nhất khu vực.

Ông Sumardji đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2026. Ảnh: PSSI.

Tuyển Việt Nam và những làn gió mới tại Hàn Quốc

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đang tích cực rà soát nhân sự. Điểm nhấn đáng chú ý là sự góp mặt của trung vệ trẻ Đinh Quang Kiệt. Ở tuổi 19, cầu thủ thuộc biên chế HAGL là gương mặt trẻ nhất đợt tập trung này. Với chiều cao ấn tượng 1m96, Quang Kiệt được kỳ vọng sẽ là giải pháp cho bài toán không chiến của đội tuyển trong tương lai.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng thể hiện quyết tâm cao độ. Trước làn sóng các cầu thủ nhập tịch trong khu vực, Hai Long khẳng định toàn đội đang có tinh thần tốt và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng để giành suất đá chính. Sự cạnh tranh lành mạnh này là tín hiệu tích cực cho thấy nội lực của các cầu thủ nội vẫn đang được duy trì và phát triển mạnh mẽ.