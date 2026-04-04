HAGL đại chiến Ninh Bình tại V-League: HLV Vũ Tiến Thành tái ngộ đội bóng cũ Vòng 17 V-League chứng kiến màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa HLV Vũ Tiến Thành và HAGL. Trong khi đội bóng phố Núi đang dần ổn định, Ninh Bình buộc phải nỗ lực vượt qua cuộc khủng hoảng nhân sự.

Màn đối đầu giữa HAGL và Ninh Bình tại vòng 17 V-League 2025/26 không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giành điểm số, mà còn là ngày trở về đầy tâm trạng của HLV Vũ Tiến Thành. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 5/4 tại sân vận động Pleiku, Gia Lai, trong bối cảnh cả hai đội đều đang đứng trước những ngã rẽ quan trọng của mùa giải.

HAGL và điểm tựa Pleiku

HAGL bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin sau chuỗi màn trình diễn ngoan cường dưới thời HLV Quang Trãi. Dù vừa để rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước Đà Nẵng với tỷ số hòa 3-3, đội bóng phố Núi vẫn cho thấy lối chơi thanh thoát và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tuy nhiên, vị trí thứ 11 với 15 điểm hiện tại vẫn là một lời cảnh báo, buộc họ phải tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng.

HLV Vũ Tiến Thành trở lại Pleiku đấu HAGL.

Cuộc khủng hoảng của đại diện Cố đô

Ngược lại với sự hưng phấn của chủ nhà, Ninh Bình đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất tại đấu trường V-League. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Dù vừa có cú hích tinh thần khi vượt qua PVF-CAND tại Cúp Quốc gia, nhưng tại giải vô địch quốc gia, bài toán hiệu quả vẫn đang bỏ ngỏ đối với đội bóng này.

Tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Cả hai đội đều không có được đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. HAGL sẽ vắng mặt tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo do đã nhận đủ số thẻ phạt. Tuy nhiên, tổn thất của Ninh Bình còn nặng nề hơn khi nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương, trong khi tiền đạo Friday bị treo giò. Mọi kỳ vọng của đội khách giờ đây đổ dồn lên vai Geovane và Gustavo.

Silva Marciel là linh hồn trong lối chơi của HAGL.

Phân tích chiến thuật: Sự am hiểu và toan tính

Sự hiện diện của HLV Vũ Tiến Thành trên băng ghế chỉ đạo Ninh Bình là biến số thú vị nhất. Từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật tại Pleiku, ông Thành thấu hiểu rõ từng điểm mạnh, điểm yếu của các học trò cũ. Dự báo Ninh Bình sẽ chủ động pressing tầm cao để hạn chế khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới của HAGL.

Về phía đội chủ nhà, HLV Quang Trãi nhiều khả năng sẽ duy trì sơ đồ 4-1-4-1. Chìa khóa chiến thuật của HAGL nằm ở Silva Marciel – người đóng vai trò điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm. Cuộc đối đầu giữa Marciel và Đức Chiến tại khu vực trung lộ sẽ là điểm nóng quyết định thành bại của trận đấu này.

Đội hình dự kiến

Vị trí HAGL (4-1-4-1) Ninh Bình (4-2-3-1) Thủ môn Trung Kiên Văn Lâm Hậu vệ Văn Triệu, Jairo, Phước Bảo, Du Học Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Quang Nho, Đức Chiến Tiền vệ Anh Tài, Thanh Nhân, Ngọc Lâm, Silva Marciel, Vĩnh Nguyên Thành Trung, Tiến Anh, Văn Thuận, Bảo Toàn Tiền đạo Batista Conceicao Geovane, Gustavo

Nhìn chung, dù HAGL có lợi thế sân nhà và tâm lý thắng trận lượt đi, Ninh Bình lại đang ở vào thế chân tường. Trong một trận đấu đầy toan tính và sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai ban huấn luyện, bản lĩnh trong các tình huống cố định có thể là yếu tố định đoạt kết quả cuối cùng.