HAGL đánh bại Ninh Bình 2-1 tại vòng 13 V-League: Sức trẻ phố Núi lên ngôi Dàn cầu thủ trẻ trung của HAGL gây bất ngờ lớn khi khuất phục đội hình nhiều ngôi sao của Ninh Bình ngay trên sân khách, khẳng định giá trị từ công tác đào tạo trẻ.

Vòng 13 V-League 2025-2026 đã chứng kiến một cơn địa chấn thực sự tại sân vận động của đội bóng cố đô Hoa Lư. CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ tự đào tạo, đã đánh bại ứng viên vô địch Ninh Bình với tỷ số 2-1. Kết quả này không chỉ chấm dứt mạch bất bại trên sân nhà của Ninh Bình mà còn là lời khẳng định đanh thép cho giá trị của công tác đào tạo trẻ tại phố Núi.

Nguyễn Minh Tâm và khoảnh khắc đánh bại Đặng Văn Lâm

Trước một Ninh Bình sở hữu dàn sao hùng hậu với 8 cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển Việt Nam cùng U23, HAGL vẫn nhập cuộc đầy tự tin. HLV của đội bóng phố Núi đã dũng cảm điền tên 4 cầu thủ đá chính chỉ ở độ tuổi từ 19 đến 23, bao gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Võ Phước Bảo, trung vệ Đinh Quang Kiệt và tiền đạo Nguyễn Minh Tâm.

Phút 16, tiền đạo 21 tuổi Nguyễn Minh Tâm đã khiến cả khán đài sững sờ bằng pha bứt tốc mạnh mẽ vào vòng cấm. Anh vượt qua sự truy cản của ngôi sao Đức Chiến trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, mở tỷ số trận đấu. Đây đã là bàn thắng thứ 3 của Minh Tâm tại V-League mùa này, minh chứng cho kỹ năng dứt điểm đa dạng của cầu thủ cao 1m81 này.

Đinh Quang Kiệt dù chỉ mới 19 tuổi nhưng đã mang đến thử thách lớn cho Geovane Magno.

Hệ thống phòng ngự kiên cường trước dàn sao đắt giá

Không chỉ bùng nổ ở hàng công, hệ thống phòng ngự của HAGL cũng có một ngày thi đấu vô cùng kỷ luật. Trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt với chiều cao lý tưởng 1m92 đã thi đấu vững vàng, phong tỏa thành công ngoại binh Geovane Magno bên phía chủ nhà. Sự chênh lệch về kinh nghiệm so với những đối thủ như Đặng Văn Lâm hay Đức Chiến là rất lớn, nhưng khát khao của tuổi trẻ đã khỏa lấp tất cả.

HAGL gieo sầu cho Ninh Bình.

Sang hiệp 2, khi áp lực từ Ninh Bình gia tăng, HLV HAGL tiếp tục gia cố hàng thủ bằng cách tung trung vệ 23 tuổi Nguyễn Văn Triệu (cao 1m88) vào sân. Sự chắc chắn của các cầu thủ trẻ đã giúp đội khách bảo toàn thắng lợi sát nút cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Quả ngọt từ triết lý đào tạo của Bầu Đức

Chiến thắng ngay trên sân khách mang lại niềm vui lớn cho Bầu Đức, người luôn kiên định với triết lý đào tạo trẻ và trao cơ hội cho những tài năng "cây nhà lá vườn". Bên cạnh những cái tên đã tỏa sáng, HAGL vẫn còn những gương mặt đầy tiềm năng như Môi Sê (21 tuổi) hay Trần Gia Bảo (18 tuổi) sẵn sàng kế cận.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam cần những làn gió mới, sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ phố Núi là một tín hiệu tích cực. Với những gì đã thể hiện, HAGL cho thấy họ không chỉ thi đấu để trụ hạng mà còn đủ sức thách thức các ứng viên vô địch bằng lối chơi khoa học và nhiệt huyết.