HAGL đặt cược vào GĐKT Vũ Tiến Thành trong cuộc đua trụ hạng kịch tính tại V-League Đối mặt với lịch thi đấu tử thần và nguy cơ phải đá play-off, đội bóng phố Núi kỳ vọng vào kinh nghiệm của chuyên gia trụ hạng Vũ Tiến Thành để vượt qua thử thách từ CLB Hà Nội.

Trong bối cảnh đội bóng phố Núi rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Vũ Tiến Thành đã chính thức trở lại để thực hiện sứ mệnh giải cứu HAGL khỏi bóng ma play-off. Cuộc tái đấu với Harry Kewell của CLB Hà Nội tại vòng 25 được xem là thử thách bản lĩnh cao nhất đối với vị chiến lược gia được mệnh danh là chuyên gia trụ hạng hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Ông Vũ Tiến Thành trở về vực dậy CLB HAGL.

Tình thế báo động của đội bóng phố Núi

Sau hai tháng hỗ trợ CLB Ninh Bình theo dạng biệt phái, sự trở lại của ông Vũ Tiến Thành mang ý nghĩa sống còn đối với HAGL. Hiện tại, đội chủ sân Pleiku chỉ còn cách vị trí đá play-off của Đà Nẵng vỏn vẹn 3 điểm. Đáng lo ngại hơn, lịch thi đấu của họ trong hai vòng cuối được đánh giá là lịch thi đấu tử thần khi phải chạm trán CLB Hà Nội trước khi bước vào trận chung kết ngược đầy rủi ro với Becamex TP.HCM.

Phong độ gần đây của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang ở mức báo động. Dù chỉ đối đầu với các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng như PVF-CAND, Hà Tĩnh hay Thanh Hóa, HAGL chỉ giành được duy nhất 1 điểm sau 3 trận. Mục tiêu tối thiểu 1 điểm/trận mà ban huấn luyện đề ra đang trở nên xa vời. Nếu không thể giành thêm điểm số trong hai vòng đấu tới, viễn cảnh HAGL phải đá trận play-off sinh tử để ở lại V-League là gần như chắc chắn.

Điểm yếu từ chiến lược trẻ hóa và lối chơi bế tắc

HAGL đang phải đối mặt với hệ quả từ chiến lược trẻ hóa mạnh tay. Hiện tại, khoảng 40% lực lượng của đội là các cầu thủ trẻ, trong đó nhiều gương mặt có kinh nghiệm thi đấu tại V-League chưa quá 3 năm. Dù đã mài giũa được những cái tên triển vọng như Trung Kiên, Lý Đức, Quang Kiệt hay Minh Tâm, nhưng trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt, sức trẻ thường đi kèm với sự non nớt về bản lĩnh.

HAGL sa sút.

Lối chơi của HAGL hiện bị đánh giá là bế tắc và quá phụ thuộc vào các tình huống phản công hoặc phất bóng dài cho ngoại binh. Các số liệu thống kê phản ánh thực trạng này khi đội bóng chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 6 trận gần nhất. Đây là hiệu suất quá khiêm tốn đối với một tập thể đang khát điểm để trụ hạng.

Kỳ vọng vào chuyên gia trục vớt tàu đắm

Trong cơn bĩ cực, HAGL đặt trọn niềm tin vào kinh nghiệm của ông Vũ Tiến Thành. Vị GĐKT này được ví như Sam Allardyce của bóng đá Việt Nam nhờ khả năng tính toán điểm rơi phong độ và áp dụng liệu pháp tâm lý cực mạnh cho cầu thủ. Lối chơi phòng ngự pressing sắt đá mang thương hiệu của ông Thành được kỳ vọng sẽ là liều thuốc tinh thần cần thiết cho tập thể đang xuống dốc.

Thử thách lớn nhất ngay lúc này chính là cuộc đối đầu với Harry Kewell tại sân Hàng Đẫy. Chiến lược gia người Úc đã mang đến hơi thở mới cho CLB Hà Nội bằng phương pháp huấn luyện và kỷ luật thép từ châu Âu. Trong khi đó, HAGL đang đánh mất đi uy lực ngay tại pháo đài Pleiku khi chỉ giành được 10 điểm sau 12 trận sân nhà mùa này.

Ông Vũ Tiến Thành cần chứng minh triết lý phòng ngự phản công của mình vẫn còn nguyên giá trị để thổi lửa vào đôi chân của những cầu thủ trẻ. HAGL cần ít nhất một trận hòa trước Hà Nội để tự quyết định số phận trước khi quá muộn. Đây không chỉ là một trận bóng đá, mà là cuộc chiến vì niềm tự hào của một biểu tượng bóng đá quốc gia.