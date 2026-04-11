HAGL gây sốc tại Thiên Trường: Siêu phẩm Ngọc Lâm đánh bại Nam Định 2-1 Junior Baptista và Ngọc Lâm lần lượt lập công giúp đội bóng phố núi quật ngã đương kim vô địch Nam Định ngay trên sân khách tại vòng 18 V.League.

HAGL đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất vòng 18 V.League khi đánh bại đội chủ nhà Nam Định với tỷ số 2-1 ngay tại Thiên Trường. Dù bị đánh giá thấp hơn, đoàn quân áo xanh đã vận hành chiến thuật hợp lý, phong tỏa thành công chân sút chủ lực Xuân Son và tận dụng triệt để những sai lầm của hàng thủ đối phương để giành trọn 3 điểm.

Chiến thuật chủ động và bước ngoặt cuối hiệp một

Trái với dự đoán về một thế trận phòng ngự co cụm để cầu hòa, HAGL nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu. Sự linh hoạt trong cách vận hành sơ đồ giúp đội khách không hề lép vế trước dàn sao của đội chủ nhà. Ngay phút 15, Junior Baptista đã đưa được bóng vào lưới Nguyên Mạnh, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi chạm tay.

HAGL có trận đấu quả cảm trên sân Thiên Trường.

Tình huống thoát thua giúp Nam Định bừng tỉnh. Những mũi nhọn như Xuân Son hay Văn Vĩ liên tục khuấy đảo hành lang cánh nhằm tìm kiếm khoảng trống. Tuy nhiên, lối chơi của đội chủ sân Thiên Trường tỏ ra khá đơn điệu và thiếu đột biến. Đặc biệt, tiền đạo Xuân Son rơi vào tình trạng "đói bóng" khi bị bộ đôi trung vệ Jairo và Quang Kiệt phong tỏa hoàn toàn.

Xuân Son bất lực trước hàng thủ đội khách.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một. Từ một pha phản công sắc lẹm, Junior Baptista thực hiện cú bứt tốc dũng mãnh, loại bỏ hậu vệ Nam Định trước khi chích bóng tinh tế qua hai chân thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0 cho HAGL.

Kịch tính hiệp hai và siêu phẩm định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, HLV đội chủ nhà thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự khi tung Hoàng Anh, A Mít và Kevin Phạm Ba vào sân. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang về quả ngọt ở phút 72. Tận dụng tình huống phá bóng không dứt khoát của hàng thủ HAGL, Hoàng Anh băng vào dứt điểm sấm sét găm bóng vào góc cao, san bằng tỷ số 1-1.

Trận đấu trở nên căng thẳng tột độ trong những phút cuối với các màn ăn miếng trả miếng. Công nghệ VAR đã phải vào cuộc để kiểm tra tình huống Xuân Son ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi từ hậu vệ HAGL. Đáng chú ý, phút 77, Văn Vĩ bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi không thể chiến thắng thủ thành Trung Kiên ở cự ly gần.

Trong bối cảnh Nam Định đang dâng cao tìm bàn thắng, Ngọc Lâm đã gieo sầu cho hàng vạn khán giả tại Thiên Trường. Quan sát thấy Nguyên Mạnh dâng cao, cầu thủ này thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp từ xa đưa bóng vào góc chữ A, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 83. Những nỗ lực tuyệt vọng của Nam Định trong phút bù giờ đều không thể vượt qua đôi tay của thủ môn Trung Kiên.

Thống kê trận đấu Nam Định vs HAGL

Thông số Nam Định HAGL Tỷ số 1 2 Người ghi bàn Hoàng Anh (72') Baptista (45'+1), Ngọc Lâm (83') Thẻ vàng 1 2 Kiểm soát bóng 58% 42%

Chiến thắng này không chỉ giúp HAGL cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc về mặt bản lĩnh thi đấu dưới áp lực lớn.