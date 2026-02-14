HAGL hồi sinh ngoạn mục: 6 điểm kịch tính và bài toán trụ hạng V-League 2025/26 Dù giành chiến thắng quan trọng trước Ninh Bình FC để vươn lên vị trí thứ 8, HAGL vẫn đối mặt nguy cơ lớn khi khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ chỉ là một trận thắng.

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Ninh Bình FC không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định cho sự hồi sinh mạnh mẽ của HAGL. Với 14 điểm hiện có sau 13 vòng đấu, đội bóng phố Núi đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, trong một mùa giải V-League 2025/26 mà trình độ các đội bóng trở nên quá cân bằng, vị thế này vẫn chưa hề đảm bảo cho một suất trụ hạng an toàn.

Sự bứt phá từ chiến thuật phản công sắc bén

Nhìn vào hành trình của HAGL tại vòng 12 và 13, có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc về cả lối chơi lẫn tinh thần dưới sự dẫn dắt của HLV đội bóng phố Núi. Đỉnh cao là trận thắng kịch tính trước Ninh Bình FC – một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn chứng minh tính hiệu quả trong hệ thống phòng ngự phản công mà đội bóng đang xây dựng.

Thống kê cho thấy một sự tương phản rõ rệt: chỉ trong 2 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân Pleiku đã thu về trọn vẹn 6 điểm. Con số này gần bằng tổng số điểm (8 điểm) mà họ phải chật vật giành được trong suốt 11 vòng đấu đầu tiên. Sự hiệu quả trong việc tận dụng cơ hội đã giúp HAGL lột xác, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi áp lực từ nhóm dưới đang ngày một lớn dần.

Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Ninh Bình.

Biến số khó lường từ các đối thủ trực tiếp

Nghịch lý của HAGL nằm ở chỗ khi họ bắt đầu đạt phong độ cao thì các đối thủ ở nhóm dưới cũng có những màn "lột xác" bất ngờ. Cuộc đua trụ hạng năm nay trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết khi các đội bóng bị dồn vào đường cùng đều phản kháng mạnh mẽ. Điển hình là CLB SLNA với chiến thắng chấn động 4-1 trước Thể Công Viettel, qua đó áp sát HAGL với 13 điểm.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa dù thiếu hụt lực lượng trầm trọng vẫn đánh bại CLB Công an TP.HCM 2-1 ngay tại sân Thống Nhất để đạt mốc 12 điểm. Ngay cả Nam Định, dù đang trong giai đoạn sa sút, vẫn sở hữu tiền đạo nguy hiểm Nguyễn Xuân Son và đang duy trì 12 điểm. Hai đội bóng Becamex TP.HCM và PVF-CAND với dàn cầu thủ trẻ nhiệt huyết cũng đang bám đuổi gắt gao với lần lượt 12 và 11 điểm.

Ngoại trừ Đà Nẵng đang tỏ ra yếu thế với vỏn vẹn 7 điểm, khoảng cách giữa vị trí thứ 8 của HAGL và vị trí áp chót chỉ tương đương một trận thắng. Chỉ cần một vòng đấu sảy chân, trật tự bảng xếp hạng hoàn toàn có thể bị đảo lộn, đẩy đội bóng phố Núi trở lại vùng nguy hiểm.

HAGL còn chặng đường chông gai phía trước.

Thử thách cực đại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chặng đường phía trước của thầy trò HLV đội bóng phố Núi được dự báo sẽ là những cơn "giông bão" thực sự. Lịch thi đấu tại vòng 14 và 15 cực kỳ nặng nề khi họ phải lần lượt chạm trán CLB Công an Hà Nội (CAHN) vào ngày 28/2 và CLB Công an TP.HCM vào ngày 7/3. Đây là hai tập thể sở hữu dàn sao thượng hạng và đang khao khát tích lũy điểm số cho cuộc đua vô địch.

Trong bối cảnh đó, vai trò của những nhân tố trẻ ở hàng phòng ngự như thủ môn Trần Trung Kiên hay trung vệ Đinh Quang Kiệt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự tập trung tối đa và khả năng chịu áp lực trước các chân sút đẳng cấp quốc tế sẽ là chìa khóa để HAGL hy vọng vào những kết quả khả quan. Nếu không thể giành điểm trong hai trận đấu này, nguy cơ bị các đối thủ như SLNA hay Thanh Hóa vượt mặt là hiển hiện.

V-League 2025/26 mới đi được một nửa chặng đường và giai đoạn lượt về sau Tết luôn là thời điểm khốc liệt nhất. Đối với HAGL, việc duy trì cường độ tập luyện và tính kỷ luật trong lối chơi là nhiệm vụ bắt buộc. Để biến hai chiến thắng vừa qua thành nền tảng cho sự hồi sinh bền vững thay vì chỉ là sự thăng hoa nhất thời, đội bóng phố Núi cần chứng minh được bản lĩnh của mình trong những trận cầu đinh sắp tới.