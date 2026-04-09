HAGL mất hai trụ cột trước chuyến hành quân đầy sóng gió tới Thiên Trường

Câu lạc bộ HAGL sẽ bước vào vòng 18 V-League 2025/2026 với tâm thế đầy lo âu khi thiếu vắng hai nhân tố quan trọng trong đội hình chính thức. Án treo giò từ hạn ngạch thẻ vàng đã đẩy đội bóng phố Núi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc" ngay trước cuộc chạm trán đầy khó khăn với Nam Định tại Thiên Trường.

HAGL mất hai trụ cột ở trận đấu với Ninh Bình.

Tổn thất kép từ án treo giò

Theo xác nhận từ ban huấn luyện, huấn luyện viên Quang Trãi sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Võ Đình Lâm và Võ Phước Bảo. Cả hai cầu thủ này đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng và buộc phải ngồi ngoài theo quy định của ban tổ chức. Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng có điểm của đội khách khi cả hai đều đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi.

Võ Đình Lâm hiện là nhân tố thi đấu nổi bật nhất trên hàng công khi anh chính là tác giả của bàn thắng gần nhất cho đội bóng. Trong khi đó, Võ Phước Bảo luôn duy trì được sự ổn định đáng kinh ngạc bên hành lang cánh kể từ đầu mùa giải. Việc mất đi cả mũi nhọn tấn công lẫn chốt chặn biên khiến sơ đồ chiến thuật của HAGL bị lung lay dữ dội.

Khủng hoảng phong độ và áp lực trụ hạng

Bên cạnh vấn đề nhân sự, phong độ của HAGL kể từ đầu năm 2026 cũng đang ở mức báo động đỏ. Những con số thống kê không hề biết nói dối về sự sa sút của đội bóng phố Núi:

Thành tích: Chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 7 trận gần nhất.

Tụt xuống hạng 12 trên bảng xếp hạng V-League. Khoảng cách: Chỉ còn hơn hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND đúng 3 điểm.

Tụt xuống hạng 12 trên bảng xếp hạng V-League. Khoảng cách: Chỉ còn hơn hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND đúng 3 điểm.

Sự chênh lệch về trình độ giữa nhóm cầu thủ dự bị và đội hình chính thức đang là bài toán nan giải đối với ban huấn luyện. Với chiều sâu đội hình hạn chế, rất khó để HAGL có thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội chủ nhà Nam Định - đội bóng đang sở hữu phong độ thăng hoa và dàn ngoại binh chất lượng.

Nếu không thể giành được kết quả khả quan tại Thiên Trường, HAGL hoàn toàn có nguy cơ bị nhóm "cầm đèn đỏ" san bằng cách biệt điểm số. Trong bối cảnh tâm lý toàn đội đang xuống thấp sau trận thua Ninh Bình, chuyến hành quân lần này được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn hơn là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Quang Trãi.