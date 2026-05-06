HAGL nắm quyền tự quyết trụ hạng V-League: Bức tường thép và lợi thế 8 điểm Sau chuỗi trận bứt phá với 4 điểm quan trọng, HAGL hiện bỏ xa nhóm nguy hiểm và hướng tới việc sớm hoàn tất mục tiêu trụ hạng ngay tại Pleiku vào ngày 10/5.

Sau giai đoạn khởi đầu đầy trắc trở, HAGL đang thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác biệt tại V-League 2025-2026. Với việc giành được 4 điểm quý giá trong hai vòng đấu gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã chính thức tách tốp, mở ra cơ hội trụ hạng sớm trước nhiều vòng đấu.

HAGL chơi lột xác thời gian qua.

Lợi thế điểm số và quyền tự quyết

Chiến thắng 1-0 trước SLNA ngay trên sân Vinh cùng trận hòa trước Hải Phòng đã đưa đội bóng phố Núi chạm cột mốc 22 điểm. Hiện tại, HAGL đã tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 9 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng. Quan trọng hơn, họ đang gác vị trí đá play-off của PVF-CAND khoảng cách 8 điểm trong khi giải đấu đang dần đi đến hồi kết.

HAGL tách biệt khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Kịch bản trụ hạng đang nằm hoàn toàn trong tay thầy trò ông Lê Quang Trãi. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp PVF-CAND vào chiều 10/5 tới tại Pleiku, khoảng cách sẽ được nới rộng lên thành 11 điểm. Với thực lực hiện tại, đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi trước khi họ đối đầu với đối thủ mạnh Hà Nội FC ở vòng 25.

Hàng phòng ngự khổng lồ và triết lý thực dụng

Điểm nhấn lớn nhất trong sự hồi sinh của HAGL chính là hệ thống phòng ngự cực kỳ kiên cố. Đội bóng Gia Lai đang sở hữu những nhân sự có thể hình vượt trội, giúp họ hóa giải hầu hết các tình huống bóng bổng – vốn là điểm yếu cố hữu trong những mùa giải trước.

Quang Kiệt là trụ cột hàng thủ HAGL.

Bộ khung chắn trước cầu môn bao gồm thủ thành Trần Trung Kiên (1,91 m) cùng các trung vệ Jairo (1,90 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m) đã tạo thành bức tường thép giữ sạch lưới trong 2 trận liên tiếp. Sự vững chãi này cho phép ban huấn luyện triển khai lối đá phòng ngự phản công sở trường, tận dụng tốc độ của các ngoại binh như Marciel Silva hay Junior Batista.

Lịch thi đấu giai đoạn cuối đang ủng hộ đại diện Gia Lai khi họ có hai trận liên tiếp được chơi trên sân nhà. Với tâm lý thoải mái và sự tập trung tối đa của các cầu thủ, cuộc đua trụ hạng V-League năm nay nhiều khả năng sẽ sớm ngã ngũ với sự bứt phá đầy bản lĩnh từ đội bóng của bầu Đức.