HAGL quật ngã Nam Định tại Thiên Trường và điểm nhấn bóng đá Việt Nam ngày 12/04 Vòng 18 V.League 2025/26 chứng kiến cú sốc khi HAGL đánh bại Nam Định 2-1, cùng lúc Thanh Hóa đối mặt khủng hoảng nhân sự và đề xuất 5 ngoại binh gây tranh cãi.

Vòng 18 V.League 2025/26 đã chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ, đặc biệt là cuộc đối đầu tại Thiên Trường. Dù bị đánh giá thấp hơn, HAGL đã tạo nên một màn trình diễn quả cảm để giành trọn 3 điểm, mở đầu cho chuỗi tin tức đầy biến động của bóng đá nội trong 24 giờ qua.

HAGL gây địa chấn tại Thiên Trường, Hải Phòng khẳng định sức mạnh

Hành quân đến sân Thiên Trường với tâm thế cửa dưới, HAGL đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1. Bước ngoặt của trận đấu đến từ siêu phẩm ấn định chiến thắng của Ngọc Lâm, giúp đội bóng phố Núi giành lợi thế quan trọng trong cuộc đua thứ hạng.

HAGL gây bất ngờ khi đả bại Nam Định.

Tại các diễn biến khác, Hải Phòng tiếp tục biến Lạch Tray thành "mảnh đất dữ" khi nhấn chìm CA TP.HCM với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục. Sự tỏa sáng của Joel Tagueu cùng lối chơi lấn lướt dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm đã đẩy đối thủ lún sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, trên sân Vinh, sai lầm của trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long đã khiến Đà Nẵng gục ngã 0-1 trước SLNA, khiến đội bóng miền Trung chìm sâu vào nỗi lo xuống hạng.

Tranh cãi đề xuất 5 ngoại binh và khó khăn của Thanh Hóa

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là đề xuất tăng số lượng ngoại binh lên 5 người tại V.League mùa giải 2026-2027. Tuy nhiên, ý tưởng này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều CLB do lo ngại về áp lực tài chính và việc thu hẹp cơ hội ra sân của các tài năng nội địa.

Về tình hình nhân sự, CLB Thanh Hóa đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ đã phải nén đau để ra sân thi đấu dù không thể tập luyện trong suốt 3 tuần chuẩn bị. HLV Mai Xuân Hợp thừa nhận đội bóng xứ Thanh hiện tại đang rất thiếu hụt nhân sự và buộc phải sử dụng những cầu thủ chưa đạt 100% thể trạng.

Ngọc Mỹ phải nén đau ra sân khi Thanh Hóa gặp khó khăn về lực lượng.

Đại học Văn Hiến mơ vé V.League, U20 nữ Việt Nam dừng bước

Tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, CLB Đại học Văn Hiến đang trở thành hiện tượng khi nối dài chuỗi bất bại lên con số 9 sau chiến thắng 1-0 trước Long An. Hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng đã vươn lên vị trí thứ 5 với 23 điểm, chỉ còn kém nhóm đá play-off thăng hạng 3 điểm.

Ở cấp độ quốc tế, hành trình của U20 nữ Việt Nam tại Giải vô địch châu Á 2026 đã khép lại sau thất bại 0-4 trước đối thủ mạnh U20 nữ Nhật Bản tại tứ kết. Dù dừng bước, đây vẫn là trải nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ khi được cọ xát với trình độ hàng đầu lục địa.

Chuẩn bị cho tương lai, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 với tinh thần tập trung cao nhất, đặt mục tiêu tiến xa nhất có thể qua từng trận đấu cụ thể.