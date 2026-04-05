HAGL thắng nghẹt thở SLNA: Trần Trung Kiên thừa nhận may mắn sau pha hỏng ăn của Carlos Fortes Thủ môn Trần Trung Kiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về chiến thắng 1-0 của HAGL trước SLNA tại vòng 21 V.League, đặc biệt là tình huống bỏ lỡ khó tin ở cự ly 50cm của đối phương.

Trận đối đầu giữa SLNA và HAGL trong khuôn khổ vòng 21 V.League 2024/25 đã khép lại với một kịch bản đầy kịch tính, nơi ranh giới giữa bàn thắng và sự tiếc nuối chỉ mong manh trong vài gang tấc. Tâm điểm của mọi sự chú ý sau trận đấu không chỉ là tỉ số 1-0 nghiêng về đội khách, mà còn là pha hỏng ăn được coi là hy hữu nhất mùa giải của tiền đạo Carlos Fortes bên phía đội bóng xứ Nghệ.

Sức ép từ SLNA và bước ngoặt mang tên Batista

Xuyên suốt hiệp một và những phút đầu hiệp hai, SLNA là đội làm chủ hoàn toàn thế trận. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân áo vàng liên tục tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Những cái tên như Lê Văn Lương, Morre hay Olaha đã thay nhau bắn phá khung thành đội bóng phố Núi bằng nhiều phương thức khác nhau, từ sút xa đến phối hợp trung lộ.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên cùng một chút thiếu chính xác trong những nhịp xử lý cuối cùng đã khiến bàn thắng vẫn chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, SLNA đã phải nhận lấy quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 59, tận dụng tình huống bóng bật ra từ vòng cấm, Batista bên phía HAGL đã có pha xử lý cá nhân đẳng cấp trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mang về bàn mở tỷ số quý giá cho đội khách.

Pha bỏ lỡ khó tin của Carlos Fortes

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 76. Từ một tình huống phối hợp sắc nét bên cánh, Thanh Đức có đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự và thủ môn HAGL. Carlos Fortes băng vào ở cự ly chưa đầy 50cm trước khung thành hoàn toàn bỏ trống. Trong khoảnh khắc mà tất cả khán giả đã chuẩn bị ăn mừng bàn gỡ hòa, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi ra ngoài một cách khó hiểu.

Trần Trung Kiên có trận đấu xuất sắc.

Chứng kiến pha hỏng ăn "kinh điển" này, người hâm mộ tại sân Vinh không khỏi ngỡ ngàng. Đây được xem là bước ngoặt quyết định khiến SLNA không thể giữ lại dù chỉ 1 điểm trên sân nhà.

Trần Trung Kiên: "Chiến thắng có phần may mắn"

Chia sẻ sau trận đấu nghẹt thở, thủ thành Trần Trung Kiên – người đã có nhiều pha cứu thua xuất thần trước đó – tỏ ra khá điềm tĩnh và khiêm tốn. Anh thừa nhận rằng đội bóng phố Núi đã có một trận đấu quả cảm nhưng cũng không phủ nhận yếu tố may mắn đã đứng về phía mình.

Khi được hỏi trực tiếp về pha bỏ lỡ của Carlos Fortes, người gác đền trẻ tuổi cho biết: “Trong bóng đá, có những lúc những điều khó tin như vậy vẫn xảy ra, nhưng cũng có khi bàn thắng sẽ đến theo cách mà không ai ngờ tới. Mọi tình huống đều có thể xảy ra trên sân cỏ và em nghĩ hôm nay HAGL đã thực sự may mắn ở khoảnh khắc đó”.

Cục diện bảng xếp hạng sau vòng 21

Chiến thắng tối thiểu nhưng mang ý nghĩa sống còn này giúp HAGL tạm thời leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 22 điểm. Quan trọng hơn, kết quả này giúp thầy trò HLV đội bóng phố Núi tạo ra khoảng cách an toàn lên tới 9 điểm với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng, mở ra cánh cửa trụ hạng thênh thang.

Trong khi đó, SLNA dẫu trắng tay vẫn đang đứng thứ 8 với 24 điểm. Tuy nhiên, thất bại này chắc chắn sẽ để lại dư vị đắng ngắt cho đội bóng xứ Nghệ, và các cầu thủ sẽ cần rất nhiều thời gian để quên đi những cơ hội mười mươi đã trôi qua trước mũi giày.