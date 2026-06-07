HAGL trụ hạng V-League: Từ kẻ khốn cùng đến 'người phán xử' số phận Becamex TP.HCM Chiến thắng trước Hà Nội giúp HAGL an toàn, nhưng phong độ khó lường và lực lượng trẻ của đội bóng phố Núi đang trở thành biến số định đoạt tấm vé xuống hạng.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chính thức điền tên mình vào danh sách các đội trụ hạng V-League sau màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ truyền kiếp Hà Nội tại vòng 25. Tuy nhiên, sự an toàn của đội chủ sân Pleiku lại vô tình đẩy cuộc đua ở nhóm cuối bảng vào một tình thế đầy nhạy cảm, nơi tinh thần thi đấu của thầy trò ông Lê Quang Trãi sẽ là thước đo trực tiếp cho số phận các đội bóng khác.

Sự bùng nổ trong thế đường cùng

Trận thắng Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm, mà còn phác họa rõ nét bản sắc của đội bóng phố Núi trong những thời điểm ngặt nghèo nhất. Khi bị dồn vào chân tường, HAGL trình diễn lối đá đôi công rực lửa, áp sát dồn dập khiến một tập thể dạn dày kinh nghiệm như Hà Nội cũng phải khuất phục.

Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng sau trận thắng Hà Nội.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên HAGL tạo nên những cú sốc. Xuyên suốt mùa giải, đội bóng này thường xuyên trải qua chu kỳ phong độ "hình sin" đầy khó hiểu. Họ chỉ thực sự thăng hoa khi nguy cơ xuống hạng hiển hiện rõ ràng. Những chiến thắng then chốt trước Nam Định, Ninh Bình hay SLNA đều xuất hiện ngay tại thời điểm áp lực cực đại.

Bài toán tâm lý của lực lượng trẻ

Nghịch lý lớn nhất của HAGL là khi "sóng yên biển lặng", họ lại dễ dàng gây thất vọng. Minh chứng là những trận thua bạc nhược trước PVF-CAND hay Hà Tĩnh. Nguyên nhân phần nào đến từ cấu trúc đội hình với 13 cầu thủ thuộc biên chế U23, khiến tâm lý thi đấu trở nên mong manh và thiếu sự duy trì ổn định.

Khi mục tiêu trụ hạng đã hoàn tất, đôi chân của những cầu thủ trẻ thường có xu hướng mất đi sự quyết liệt cần thiết. Chính quy luật "có đường lùi là sẽ ngã" đang đặt ra một dấu hỏi lớn cho trận hạ màn gặp Becamex TP.HCM vào ngày 7/6 tới. Trong khi đại diện phía Nam đang khát điểm để thoát khỏi vị trí chót bảng, HAGL đã không còn động lực rõ rệt về mặt điểm số.

Thái độ thi đấu của HAGL ở vòng cuối bị đặt dấu hỏi.

Trách nhiệm và lòng tự trọng chuyên nghiệp

Về thực lực, một HAGL đá đúng sức hoàn toàn đủ khả năng đánh bại một Becamex TP.HCM đã trải qua chuỗi 9 trận không thắng. Tuy nhiên, việc đội bóng phố Núi sẽ tung ra sân đội hình nào, với bao nhiêu phần trăm quyết tâm, vẫn là một ẩn số lớn đối với giới chuyên môn và người hâm mộ.

Bên cạnh đó, thái độ thi đấu của các đội bóng đã an bài số phận như Thanh Hóa hay SLNA cũng sẽ là "cán cân" định đoạt tương lai của Đà Nẵng hay PVF-CAND. Trong bối cảnh nhạy cảm của vòng đấu cuối, sự định đoạt cuộc đua giờ đây không nằm ở đôi chân của những đội "phải thắng", mà nằm ở cái đầu và lòng tự trọng của những đội "đã thắng".

HAGL cần chứng minh rằng tập thể này đá vì danh dự, thay vì lặp lại chu kỳ thua khó hiểu mỗi khi đã chạm tay vào ngưỡng an toàn. Ngược lại, Becamex TP.HCM có thể sẽ tận dụng triệt để tâm lý buông xuôi của đối thủ để tránh kịch bản phải đá play-off hoặc xuống hạng trực tiếp.