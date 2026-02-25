HAGL và Kiatisak tiễn biệt "kiến trúc sư" Nguyễn Văn Vinh qua đời ở tuổi 2026 Sự ra đi của cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh để lại khoảng trống lớn cho bóng đá Việt Nam, người đã cùng bầu Đức và Kiatisak tạo nên thời hoàng kim cho đội bóng phố núi.

Sáng ngày 25/02/2026, cộng đồng bóng đá Việt Nam nhận tin buồn khi cựu Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Nguyễn Văn Vinh của CLB HAGL đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 30 phút. Ông ra đi để lại một di sản đồ sộ, khép lại cuộc đời tận hiến cho sự nghiệp phát triển bóng đá nước nhà, đặc biệt là vai trò "kiến trúc sư" trưởng tại Hàm Rồng.

Huyền thoại của HAGL đã qua đời.

Lời tiễn biệt xúc động từ phố núi

Ngay sau khi thông tin được phát đi, trang chủ của CLB HAGL đã đăng tải những dòng thông điệp đầy tri ân đối với người quân sư tận tụy của bầu Đức. Trong suốt nhiều năm gắn bó, ông Vinh không chỉ là một nhà chuyên môn mà còn là người đặt những viên gạch đầu tiên cho sự chuyên nghiệp của đội bóng.

"Những đóng góp thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam và đặc biệt CLB HAGL, đội bóng thân yêu và là lò đào tạo bóng đá trẻ mà ông từng gắn bó, dẫn dắt và xây dựng nền móng, sẽ còn mãi trong ký ức của người hâm mộ", đại diện đội bóng phố núi chia sẻ. Với HAGL, ông là một phần lịch sử không thể tách rời, một người thầy mẫu mực luôn đặt cái tâm lên hàng đầu.

Hành trình từ danh thủ đến quân sư lỗi lạc

Cuộc đời của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh là minh chứng cho sự bền bỉ và tình yêu mãnh liệt với trái bóng tròn. Trước năm 1975, ông là một danh thủ khét tiếng trong màu áo Thể Công Viettel. Sau khi giải nghệ, ông chuyển sang công tác huấn luyện và để lại dấu ấn đậm nét tại các câu lạc bộ lớn như Công an TP.HCM và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của ông gắn liền với chiến lược vươn tầm của HAGL từ đầu những năm 2000. Dưới sự cố vấn chuyên môn của ông, đội bóng đã thực hiện những bản hợp đồng bom tấn, tiêu biểu là việc đưa Kiatisak Senamuang sang Việt Nam. Sự kết hợp này đã mang về 2 chức vô địch V-League liên tiếp và các danh hiệu Siêu cúp quốc gia, xác lập vị thế thống trị của HAGL lúc bấy giờ.

Di sản tại Học viện HAGL Arsenal JMG

Không chỉ tập trung vào thành tích nhất thời, ông Vinh chính là người đứng sau tư vấn, cùng bầu Đức thai nghén và hình thành nên Học viện HAGL Arsenal JMG vào năm 2007. Đây là bước ngoặt thay đổi tư duy làm bóng đá trẻ tại Việt Nam, sản sinh ra thế hệ cầu thủ tài năng như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Sự ra đi của ông khiến những người cộng sự cũ vô cùng xót xa. Từ Thái Lan, cựu danh thủ Kiatisak Senamuang đã gửi lời nhắn nhủ nghẹn ngào: "An nghỉ nhé, HLV của tôi". Với những người yêu bóng đá đẹp, ông Nguyễn Văn Vinh mãi là biểu tượng của sự tận tâm và trí tuệ chiến thuật đỉnh cao.

Sự mất mát này là một nỗi đau lớn đối với gia đình và toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Những giá trị mà ông để lại sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho các thế hệ huấn luyện viên và cầu thủ mai sau.