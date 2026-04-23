HAGL vs Hải Phòng V-League 2025/26: Đội bóng phố Núi tận dụng ưu thế sân nhà Trong bối cảnh Hải Phòng mất đi chân sút chủ lực Joel Tagueu, HAGL đứng trước cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm tại Pleiku nhằm bứt phá trong cuộc đua trụ hạng khốc liệt.

Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hải Phòng tại vòng 20 V-League 2025/26 không chỉ đơn thuần là một trận bóng đá, mà là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng trụ hạng của đội bóng phố Núi. Diễn ra vào lúc 17h00 ngày 24/4 tại sân vận động Pleiku, trận đấu này được dự báo sẽ mang tính chất bản lề cho cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

HAGL hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng. Ảnh: HAGL FC.

Pleiku: Điểm tựa sinh tồn của HAGL

HAGL đang bước vào "chặng tourmalet" với tâm thế đầy lo âu. Khoảng cách 6 điểm so với đội bét bảng Đà Nẵng chưa thể coi là an toàn khi phong độ của thầy trò HLV Quang Trãi vẫn duy trì sự thất thường đáng báo động. Ngay sau chiến thắng đầy hưng phấn trước Nam Định, họ lại để lộ những sơ hở chí mạng trong thất bại trước Thể Công Viettel.

Tuy nhiên, sân Pleiku luôn mang lại những tín hiệu tích cực. Số liệu thống kê chỉ ra rằng trong hai mùa giải gần nhất, đại diện đất Cảng đều trắng tay khi hành quân đến vùng cao nguyên. Việc khai thác tối đa lợi thế sân nhà là mệnh lệnh bắt buộc nếu HAGL không muốn lún sâu vào cuộc chiến sinh tử ở nhóm cuối bảng.

Tổn thất của Hải Phòng và bài toán thiếu Tagueu

Ở phía đối diện, Hải Phòng đang tận hưởng vị trí thứ 5 khá an toàn với 27 điểm. Sự thong dong về mặt tâm lý giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm có những trận cầu thăng hoa trước các ông lớn như Hà Nội FC hay Công an TPHCM. Thế nhưng, căn bệnh "khôn nhà dại chợ" vẫn đang là rào cản khiến họ chưa thể vươn tầm ứng viên vô địch.

Đáng chú ý nhất là tổn thất về mặt nhân sự khi chân sút chủ lực Joel Tagueu vắng mặt vì án treo giò. Với 10 bàn thắng từ đầu mùa, Tagueu không chỉ là người dứt điểm mà còn là điểm nổ trong mọi đợt tấn công. Thiếu đi tiền đạo này, sức công phá của Hải Phòng chắc chắn sẽ giảm sút đáng kể, buộc HLV Chu Đình Nghiêm phải tìm kiếm những phương án thay thế từ Fletcher hay Joaquim.

Sự vắng mặt của Joel Tagueu là tổn thất lớn với Hải Phòng. Ảnh: Hải Phòng FC.

Phân tích chiến thuật: Sự tương phản tại khu trung tuyến

Về mặt chiến thuật, trận đấu này sẽ là cuộc đấu trí giữa sự thực dụng của HAGL và triết lý kiểm soát của Hải Phòng. Đội chủ nhà dự kiến sẽ triển khai sơ đồ 4-2-3-1 với khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự chắc chắn nơi hệ thống phòng ngự do trung vệ Jairo chỉ huy. Tốc độ và khả năng độc lập tác chiến của Conceicao sẽ là vũ khí chính trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Trong khi đó, Hải Phòng vẫn trung thành với lối đá ban bật ngắn dưới sự điều tiết của Luiz Antonio. Tuy nhiên, việc thiếu một "target man" làm tường như Tagueu sẽ khiến các pha áp sát vòng cấm của đội khách trở nên khó khăn hơn. Họ có thể sẽ phải sử dụng nhiều hơn các tình huống đánh biên và dứt điểm tầm xa để giải quyết bế tắc.

Đội hình dự kiến

Câu lạc bộ Sơ đồ Các vị trí tiêu biểu HAGL 4-2-3-1 Trung Kiên, Jairo, Marciel, Vĩnh Nguyên, Conceicao Hải Phòng 4-1-4-1 Đình Triệu, Luiz Antonio, Hữu Sơn, Fletcher, Joaquim

Nhận định trận đấu

Sự khác biệt về động lực thi đấu có thể là chìa khóa định đoạt kết quả. Trong khi HAGL đang chơi với tâm thế "không còn gì để mất" để tích lũy từng điểm số trụ hạng, Hải Phòng có dấu hiệu chững lại sau khi đã đạt được mục tiêu an toàn. Với lợi thế sân bãi cùng đội hình mạnh nhất, HAGL được đánh giá nhỉnh hơn trong việc giành trọn 3 điểm để hóa giải vận hạn.

Dự đoán kết quả: HAGL 1-0 Hải Phòng