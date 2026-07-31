Hai chương trình Café sáng và Trạm đa sắc chính thức trở lại trên VTV3 từ ngày 3/8 Sau thời gian tạm dừng phát sóng, hai chương trình quen thuộc Café sáng và Trạm đa sắc sẽ chính thức quay trở lại kênh VTV3 từ ngày 3/8 với nhiều đổi mới.

Từ ngày 3/8, hai chương trình quen thuộc trên sóng VTV3 là Café sáng và Trạm đa sắc sẽ chính thức tái xuất phục vụ khán giả sau thời gian tạm ngưng. Sự trở lại lần này hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, thông tin hữu ích cùng nguồn năng lượng dồi dào trong các khung giờ phát sóng quen thuộc.

Café sáng trở lại khung giờ 6h30 hằng ngày với diện mạo mới

Chương trình Café sáng – điểm hẹn buổi sáng quen thuộc mang đến nguồn năng lượng tích cực cho khán giả truyền hình cả nước – từng tạm dừng phát sóng từ ngày 27/5 để nhường sóng cho các chương trình đồng hành mùa giải FIFA World Cup 2026™. Trở lại từ ngày 3/8 vào lúc 6h30 hằng ngày trên VTV3, chương trình hứa hẹn mang tới một phiên bản mới mẻ và thú vị hơn.

Bên cạnh việc truyền tải những thông tin tươi mới để khởi đầu ngày mới làm việc hiệu quả, Café sáng tiếp tục cập nhật các chủ đề đa dạng từ văn hóa, xã hội, nghệ thuật đến những câu chuyện truyền cảm hứng và các cuộc gặp gỡ với người nổi tiếng.

Trạm đa sắc mang đến không gian thư giãn lúc 18h35

Bên cạnh điểm hẹn buổi sáng, chương trình Trạm đa sắc do Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) sản xuất cũng sẽ tái ngộ khán giả vào khung giờ 18h35 từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần. Với trường quay được thiết kế mô phỏng không gian văn phòng ấm cúng, chương trình mang đến cảm giác thư thái, bình yên cho người xem sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trạm đa sắc cập nhật các lĩnh vực như văn hóa, giải trí, thể thao, âm nhạc và thời trang. Không chỉ là bản tin thông tin đơn thuần, chương trình được định hình trở thành một cuốn cẩm nang sống chất lượng dành cho khán giả trên kênh VTV3.