Hai hiểu lầm phổ biến về lãi suất kép khi gửi tiết kiệm ngân hàng và cách tối ưu dòng tiền Nhiều người kỳ vọng lãi suất kép sinh lời thần tốc hoặc hiệu quả ngay cả khi lãi suất dưới 5%/năm, dù bản chất phương pháp này đòi hỏi kỷ luật từ 10-20 năm.

Gửi tiết kiệm theo cơ chế lãi suất kép là hình thức tích lũy tài chính trong đó toàn bộ phần lãi phát sinh sau mỗi kỳ hạn được tự động nhập gốc để tiếp tục sinh lời ở chu kỳ tiếp theo. Nhờ việc tính lãi dựa trên tổng số dư gồm cả vốn gốc lẫn lãi dồn, tài khoản tiền gửi sẽ đạt mức tăng trưởng lũy tiến theo thời gian. Dẫu vậy, việc thiếu góc nhìn định lượng khiến không ít người gửi tiền rơi vào những kỳ vọng sai lệch về cơ chế vận hành của công cụ này.

Hai ngộ nhận điển hình về cơ chế sinh lời của lãi suất kép

Quan niệm sai lầm phổ biến hàng đầu là nhận định gửi tiết kiệm theo lãi kép sẽ tạo ra lợi nhuận đột biến chỉ trong vài năm đầu. Trên thực tế, ở giai đoạn ngắn hạn, chênh lệch lợi nhuận giữa lãi suất kép và lãi đơn gần như không đáng kể. Sức mạnh của lãi kép chỉ thực sự bộc lộ rõ nét sau chu kỳ tích lũy liên tục từ 10 đến 20 năm, khi quy mô lãi cộng dồn đủ lớn để tạo ra bước nhảy vọt về tài sản.

Ngộ nhận thứ hai nằm ở giả định rằng chỉ cần kích hoạt cơ chế lãi kép thì danh mục sẽ luôn đạt hiệu suất cao, bất chấp mặt bằng lãi suất danh nghĩa. Dữ liệu tài chính cho thấy hiệu ứng lãi kép phụ thuộc trực tiếp vào mức lãi suất cơ sở. Khi lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp dưới 5%/năm, tiến trình gia tăng tài sản diễn ra rất chậm và khó ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong ngắn hay trung hạn.

Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận nhiều người gửi tiền nhầm tưởng lãi kép là một sản phẩm tiết kiệm chuyên biệt do hệ thống ngân hàng phát hành. Thực chất, đây là phương pháp phân bổ tài chính thông qua việc tái đầu tư toàn bộ gốc và lãi định kỳ nhằm tối đa hóa hiệu suất sinh lời.

Gửi tiết kiệm lãi suất kép càng lâu thì tiền càng sinh lời. Ảnh: Nam Khánh.

Chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận từ lãi kép ngân hàng

Để tận dụng tối đa đòn bẩy thời gian và biến lãi kép thành công cụ gia tăng tài sản hiệu quả, giới chuyên gia ngân hàng khuyến nghị người gửi tiền cần áp dụng kỷ luật tài chính với các giải pháp cụ thể: