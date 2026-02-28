Về Báo Hà Tĩnh
Hai phó ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác

28/02/2026 11:38

Phó ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang và Nguyễn Quang Dương được Bộ Chính trị đồng ý cho nghỉ công tác từ 1/3 và nghỉ hưu từ 1/12/2026.

Tại hội nghị chiều 27/2, ông Hoàng Trung Dũng, Phó ban Tổ chức Trung ương cho biết tại phiên họp đầu tháng 2, Bộ Chính trị đồng ý cho ông Hoàng Đăng Quang và Nguyễn Quang Dương nghỉ công tác. Hai ông là Ủy viên Trung ương khóa 12, 13 và không tái cử khóa 14.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Quang Dương được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; Ban Tổ chức Trung ương được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì những thành tích khi thực hiện cách mạng sắp xếp bộ máy.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Quang Dương. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Ông Hoàng Đăng Quang 65 tuổi; quê Quảng Trị; trình độ thạc sĩ Toán, cử nhân Kinh tế; ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Ông Quang có thời gian dài công tác tại Quảng Bình (cũ), giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương từ tháng 8/2020.

Lãnh đạo ban Tổ chức Trung ương tặng hoa ông Hoàng Đăng Quang và Nguyễn Quang Dương. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản

Ông Nguyễn Quang Dương 64 tuổi, quê Hà Nội; trình độ cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế; Ủy viên Trung ương khóa 12, 13.

Trước khi làm Phó ban Tổ chức Trung ương từ tháng 7/2020, ông Dương từng trải qua các chức vụ Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Vũ Tuân

Theo vnexpress.net
https://vnexpress.net/hai-pho-ban-to-chuc-trung-uong-nghi-cong-tac-5044885.html
