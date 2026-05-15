Hải Phòng - Becamex TPHCM: Cơ hội để tân HLV Đặng Văn Thành tìm chiến thắng đầu tay Trong bối cảnh Becamex TPHCM đang khủng hoảng lực lượng và phong độ, Hải Phòng đứng trước cơ hội lớn để giành 3 điểm tại Lạch Tray, qua đó chấm dứt chuỗi trận bết bát tại V-League 2025/26.

Trận đối đầu giữa Hải Phòng và Becamex TPHCM tại vòng 23 V-League 2025/26 diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang khát khao điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đặc biệt với đội bóng đất Cảng, đây là cơ hội để tân HLV Đặng Văn Thành khẳng định năng lực sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ người tiền nhiệm.

Sức ép lên băng ghế chỉ đạo Hải Phòng

Hải Phòng đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất. Dù hiện đang xếp vị trí thứ 7 với 28 điểm và đã khá an toàn trong cuộc đua trụ hạng, nhưng sự sa sút về phong độ đã dẫn đến cuộc thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trợ lý Đặng Văn Thành đã chính thức tiếp quản đội bóng thay cho HLV Chu Đình Nghiêm.

Mặc dù để thua 1-2 trước Ninh Bình trong trận ra mắt, lối chơi của Hải Phòng vẫn cho thấy sự kỷ luật và mạch lạc nhất định. Trở về sân vận động Lạch Tray vào lúc 18h00 ngày 16/5, mục tiêu của đội bóng đất Cảng không gì khác ngoài việc đòi lại món nợ để thua 1-2 ở lượt đi.

Becamex TPHCM và cơn khủng hoảng nhân sự

Trái ngược với sự ổn định về lực lượng của đội chủ nhà, Becamex TPHCM đang rơi vào tình cảnh báo động đỏ. Đội bóng này đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trận thua trước Đà Nẵng ở vòng đấu trước đã đẩy họ xuống vị trí thứ 12 với 21 điểm, chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 4 điểm.

Đáng chú ý, đội khách sẽ hành quân đến Lạch Tray mà không có sự phục vụ của hai trụ cột cực kỳ quan trọng: đội trưởng Tùng Quốc ở hàng thủ và tiền đạo Việt Cường trên hàng công do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Việc thiếu vắng các mắt xích chủ chốt khiến lối chơi của Becamex TPHCM vốn đã thiếu hiệu quả nay lại càng trở nên mong manh.

Phân tích chiến thuật và nhân sự then chốt

Về mặt chiến thuật, HLV Đặng Văn Thành nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì triết lý kiểm soát bóng. Hải Phòng sẽ chủ động dâng cao, thực hiện pressing tầm cao để khai thác khoảng trống ở hành lang cánh phải của đối phương – nơi Tùng Quốc để lại. Ngoại binh Tagueu với khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng sẽ là mối đe dọa thường trực cho khung thành đội khách.

Ngược lại, Becamex TPHCM trong thế thiếu người buộc phải lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi cơ hội phản công. Hy vọng lớn nhất của họ dồn vào sự đột biến của Bùi Vĩ Hào và khả năng làm tường của bộ đôi ngoại binh Oduenyi - Elisha Bruce.

Đội hình dự kiến

Hải Phòng (4-2-3-1) Becamex TPHCM (4-4-2) Đình Triệu Minh Toàn Thái Học, Trung Hiếu, Thái Bảo, Nhật Minh Tấn Tài, Hoàng Hưng, Đình Khương, Thanh Nhân Mạnh Dũng, Hữu Sơn Trung Hiếu, Thanh Hậu Hoàng Nam, Luiz De Souza, Manuel Welo Minh Bình, Bùi Vĩ Hào Tagueu Oduenyi, Elisha Bruce

Nhìn chung, với lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái hơn, Hải Phòng được đánh giá vượt trội so với một Becamex TPHCM đang rệu rã. Nếu thi đấu đúng phong độ, một chiến thắng để giải tỏa cơn khát điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Đặng Văn Thành.