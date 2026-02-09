Hải Phòng chiêu mộ Ronaldo Fletcher và bộ ba tân binh cho giai đoạn lượt về V-League Câu lạc bộ Hải Phòng chính thức kích hoạt 3 bản hợp đồng mới gồm Jourdain Ronaldo Fletcher, Moses Oloya và Camilo Minh nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình của HLV Chu Đình Nghiêm.

Câu lạc bộ Hải Phòng vừa tạo ra một cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng giai đoạn lượt về V-League 2025/26 bằng việc công bố cùng lúc ba bản hợp đồng mới trải đều ở các tuyến. Động thái này cho thấy quyết tâm của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trong việc cải thiện thứ hạng và gia tăng chiều sâu đội hình cho đội bóng Đất Cảng.

Jourdain Ronaldo Fletcher: Sự thay thế chiến lược cho Fred Friday

Cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trong danh sách tân binh là tiền đạo Jourdain Ronaldo Fletcher. Chân sút sinh năm 1998 gia nhập sân Lạch Tray với kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn, vốn là ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện sau khi chia tay các trụ cột cũ.

Jourdain Ronaldo Fletcher chuyển tới câu lạc bộ Hải Phòng.

Sở hữu thể hình lý tưởng cùng tốc độ và bản năng săn bàn nhạy bén, Ronaldo Fletcher được trao chiếc áo số 99. Anh chính là phương án thay thế trực tiếp cho Fred Friday, người đã chuyển sang thi đấu cho Ninh Bình trước đó. Khả năng càn lướt của Fletcher được dự báo sẽ mang lại diện mạo mới cho hàng công Hải Phòng.

Moses Oloya và sự trở lại của "chất thép" tuyến giữa

Bên cạnh sự bổ sung trên hàng công, khu trung tuyến của Hải Phòng chào đón sự tái xuất của "người cũ" Moses Oloya. Tiền vệ người Uganda trở lại sau khoảng thời gian thử việc, mang theo sự dày dạn kinh nghiệm cùng lối chơi lì lợm đã trở thành thương hiệu tại đấu trường V-League.

Sự hiện diện của Moses không chỉ bổ sung chất thép cho khả năng đánh chặn mà còn giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt hơn. Trong bối cảnh giai đoạn lượt về dự báo sẽ vô cùng khốc liệt, kinh nghiệm của tiền vệ này được xem là yếu tố then chốt để giữ nhịp cho lối chơi pressing mà HLV Chu Đình Nghiêm đang xây dựng.

Camilo Minh: Nhân tố đột biến mới từ Canada

Mảnh ghép cuối cùng trong chiến dịch chuyển nhượng lần này là Camilo Minh, tiền vệ Việt kiều Canada sinh năm 2005. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Camilo Minh đã thuyết phục hoàn toàn huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sau quá trình thử việc ấn tượng nhờ kỹ thuật cá nhân khéo léo và nhãn quan chiến thuật tốt.

Việc được trao chiếc áo số 10 cho thấy sự tin tưởng rất lớn mà đội bóng dành cho tài năng trẻ này. Camilo Minh hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố gây đột biến, mang đến sự sáng tạo trong các phương án tấn công của đội bóng Đất Cảng. Với bộ ba tân binh chất lượng, người hâm mộ kỳ vọng Hải Phòng sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng trong phần còn lại của mùa giải.