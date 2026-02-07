Hải Phòng chiêu mộ tiền vệ Việt kiều Camilo Vasconcelos: 'Số 10' mới dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm CLB Hải Phòng hoàn tất thủ tục đăng ký Camilo Vasconcelos trước trận gặp Hà Nội FC. Tiền vệ Việt kiều Canada được trao áo số 10 và hứa hẹn gia tăng đột biến cho hàng công.

CLB Hải Phòng đã chính thức hoàn tất thủ tục đăng ký cho tân binh Việt kiều Camilo Vasconcelos ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Hà Nội FC tại V-League 2025/2026. Sau quá trình thử việc khắt khe, cầu thủ sinh năm 2005 đã thuyết phục được HLV Chu Đình Nghiêm để được trao chiếc áo số 10 đầy trọng trách.

Camilo Vasconcelos là nhân tố thú vị của Hải Phòng.

Lý lịch và hành trình từ bóng đá học đường Canada

Camilo Vasconcelos sở hữu lý lịch đặc biệt khi sinh ra tại Việt Nam, có bố là người Canada gốc Bồ Đào Nha và mẹ là người Việt. Anh trưởng thành từ hệ thống bóng đá học đường Canada, nơi từng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trường trung học St. Benedict CSS vào năm 2023.

Trước khi chuyển tới sân Lạch Tray, sự nghiệp chuyên nghiệp của Vasconcelos bắt đầu ghi dấu ấn tại League1 Ontario trong màu áo Guelph United. Tại đây, anh giành giải Cầu thủ U21 xuất sắc nhất đội. Sau đó, tiền vệ này tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua 13 lần ra sân chuyên nghiệp tại giải Ngoại hạng Canada (CPL) cho các câu lạc bộ York United và HFX Wanderers.

Phân tích lối chơi: Sự đa năng và kỹ thuật điêu luyện

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m73, Vasconcelos bù đắp lại bằng sự đa năng hiếm có. Dưới sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm, anh có thể vận hành tốt ở cả hai cánh, vai trò hộ công hoặc thậm chí là một trung phong ảo. Điểm mạnh nhất của cầu thủ 21 tuổi này nằm ở tốc độ và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp.

Bên cạnh đó, tư duy chuyền bóng sáng tạo của Vasconcelos được đánh giá là mảnh ghép phù hợp cho lối chơi phối hợp ngắn mà Hải Phòng đang xây dựng. Tuy nhiên, để thực sự tỏa sáng tại môi trường khắc nghiệt như V-League, tiền vệ này vẫn cần cải thiện khả năng ra quyết định cuối cùng trong những tình huống tấn công then chốt.

Kỳ vọng vào làn gió mới của đội bóng đất Cảng

Việc ký hợp đồng với Vasconcelos đánh dấu bước chuyển mình trong chính sách nhân sự của Hải Phòng. Sau giai đoạn đầu mùa giải thiếu vắng các cầu thủ Việt kiều, sự xuất hiện của một nhân tố trẻ từ môi trường bóng đá Bắc Mỹ được kỳ vọng sẽ mang đến giải pháp đột biến cho hàng công.

Sự bổ sung này diễn ra vào thời điểm vô cùng quan trọng khi Hải Phòng chuẩn bị cho chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân của Hà Nội FC. Với chiếc áo số 10 trên lưng, người hâm mộ đất Cảng đang mong chờ màn ra mắt của Camilo Vasconcelos sẽ giúp đội bóng cải thiện hiệu suất ghi bàn và vị thế trên bảng xếp hạng.