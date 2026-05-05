Hải Phòng FC bổ nhiệm HLV Đặng Văn Thành thay thế chiến lược gia Chu Đình Nghiêm Sau vòng 21 V-League, cựu tiền đạo Đặng Văn Thành chính thức dẫn dắt Hải Phòng trong khi ông Chu Đình Nghiêm lùi về đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện của Hải Phòng FC đã chính thức diễn ra ngay sau khi vòng 21 V-League khép lại. Chiến lược gia Chu Đình Nghiêm rời vị trí thuyền trưởng để chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật, nhường lại quyền chỉ đạo cho trợ lý Đặng Văn Thành trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Sự trở lại của một biểu tượng tại sân Lạch Tray

Tân HLV Đặng Văn Thành, sinh năm 1984, vốn là gương mặt huyền thoại trong lòng người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, ông từng là chân sút chủ lực giúp đội bóng đất Cảng giành ngôi á quân V-League và có nhiều năm cống hiến trong màu áo tuyển quốc gia Việt Nam.

Đặng Văn Thành sẽ dẫn dắt Hải Phòng.

Sau khi giải nghệ, ông Thành đã tích lũy kinh nghiệm huấn luyện thông qua thời gian dài làm công tác đào tạo trẻ tại trung tâm PVF. Trước khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng, ông đã có quãng thời gian làm trợ lý trong ban huấn luyện tại sân Lạch Tray, giúp ông am hiểu sâu sắc hệ thống chiến thuật và nhân sự hiện tại của đội bóng.

Phía sau quyết định đổi tướng đầy bất ngờ

Quyết định điều chuyển nhân sự này gây chú ý lớn bởi nó diễn ra sau những tuyên bố cứng rắn từ phía lãnh đạo CLB. Hồi cuối tháng 4, Chủ tịch Văn Trần Hoàn từng khẳng định sự gắn kết giữa đội bóng và HLV Chu Đình Nghiêm vẫn bền chặt, đồng thời phủ nhận mọi tin đồn về việc vị chiến lược gia này sẽ rời đi.

Tuy nhiên, những dự báo về một sự thay đổi "rõ ràng hơn" sau trận đấu với Công an Hà Nội đã trở thành sự thật. HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế nóng nhưng để lại một di sản đồ sộ với lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt, giúp Hải Phòng từ vị thế đội bóng trụ hạng vươn lên giành ngôi Á quân V-League 2022.

Giới chuyên môn nhận định, việc ông Nghiêm chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật ở giai đoạn cuối mùa có thể là bước đệm lịch sự để chiến lược gia sinh năm 1972 hoàn tất các thủ tục trước khi gia nhập câu lạc bộ Ninh Bình sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Đây được xem là nước đi hợp lý cho cả cá nhân HLV Chu Đình Nghiêm lẫn định hướng dài hạn của Hải Phòng FC.