Hải Phòng FC gia hạn hợp đồng Joel Tagueu đến năm 2028 trước đại chiến CAHN CLB Hải Phòng chính thức giữ chân tiền đạo Joel Tagueu đến năm 2028, tạo cú hích tinh thần lớn trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng CAHN tại vòng 21 V-League.

Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng vừa chính thức công bố việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo chủ lực Joel Tagueu đến năm 2028. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm ổn định nhân sự và gia tăng sức mạnh tâm lý cho đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với đội đầu bảng CAHN tại vòng 21 V-League 2025/2026.

Hải Phòng vừa chính thức công bố bản hợp đồng gia hạn với Joel Tagueu. Ảnh: Hải Phòng FC.

Trọng pháo chủ lực và tham vọng của đội bóng đất Cảng

Joel Tagueu đang là nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm. Cựu tiền đạo Hà Nội FC hiện sở hữu phong độ ấn tượng với 10 pha lập công kể từ đầu mùa, đứng thứ hai trong danh sách vua phá lưới V-League, chỉ xếp sau ngoại binh Alan của CAHN. Việc "trói chân" thành công tiền đạo sinh năm 1993 giúp Hải Phòng đảm bảo hiệu suất ghi bàn ổn định cho lộ trình phát triển dài hạn trong 3 mùa giải tới.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bản hợp đồng mới này còn là liều thuốc tinh thần kịp thời. Sau trận hòa trước Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng đang tạm xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Sự cam kết tương lai từ ngôi sao số một trên hàng công kỳ vọng sẽ kích hoạt tinh thần chiến đấu của toàn đội trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Thử thách cực đại tại Lạch Tray

Trận đấu sắp tới trên sân Lạch Tray được dự báo sẽ vô cùng khó khăn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đối thủ của họ, CAHN, đang thống trị ngôi đầu bảng với 51 điểm sau chiến thắng thuyết phục trước Sông Lam Nghệ An. Dưới sự dẫn dắt của HLV Polking, đội bóng ngành Công an đang hừng hực khí thế hành quân đến đất Cảng với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi vị số một và tiến gần hơn đến chức vô địch.

Cuộc đối đầu này còn chứng kiến màn so tài thú vị giữa hai chân sút hàng đầu giải đấu là Joel Tagueu và Alan. Trong bối cảnh Hải Phòng cần điểm để cải thiện vị trí trong tốp đầu, khả năng săn bàn của Tagueu sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà hóa giải hàng phòng ngự kiên cố của đối phương. Với điểm tựa sân nhà và sự hưng phấn từ bản hợp đồng mới, Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước đội bóng đang dẫn đầu giải đấu.