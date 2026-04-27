Hải Phòng FC tìm người thay HLV Chu Đình Nghiêm: Tham vọng lớn với chiến lược gia ngoại Trước sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng đang tích cực liên hệ với các ứng viên từ châu Âu và châu Á để lấp đầy khoảng trống trên băng ghế huấn luyện.

Câu lạc bộ Hải Phòng đang đứng trước một cuộc chuyển giao quan trọng trên băng ghế huấn luyện khi HLV Chu Đình Nghiêm dự kiến sẽ rời đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Chủ tịch Văn Trần Hoàn hiện đang tích cực tìm kiếm những phương án thay thế chất lượng, bao gồm cả các chiến lược gia ngoại quốc, để duy trì vị thế của đội bóng đất Cảng tại đấu trường V-League.

HLV Chu Đình Nghiêm có thể chia tay Hải Phòng sau khi mùa giải năm nay khép lại. Ảnh: Hải Phòng FC.

Chiến lược tìm kiếm người kế vị tại Lạch Tray

Theo các nguồn tin uy tín, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc kỹ lưỡng hai hướng đi chính cho vị trí thuyền trưởng. Một mặt, câu lạc bộ muốn ưu tiên những huấn luyện viên nội có gốc gác địa phương nhằm giữ vững bản sắc rực lửa của bóng đá Hải Phòng. Tuy nhiên, phương án táo bạo hơn đang được thảo luận là chiêu mộ các nhà cầm quân từ châu Á hoặc châu Âu.

Việc liên hệ với các huấn luyện viên ngoại cho thấy tham vọng nâng tầm đội bóng của Chủ tịch Văn Trần Hoàn. Đây được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh bóng đá Việt Nam ngày càng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa và cập nhật các xu hướng chiến thuật hiện đại từ những nền bóng đá phát triển.

Khoảng trống khổng lồ mang tên Chu Đình Nghiêm

Bất kỳ ai tiếp quản chiếc ghế nóng tại Hải Phòng đều sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ cái bóng của người tiền nhiệm. Dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm, đội chủ sân Lạch Tray đã có những bước tiến vượt bậc về cả thành tích lẫn lối chơi. Từ một tập thể thường xuyên phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng, ông đã biến Hải Phòng thành một thế lực đáng gờm với phong cách tấn công đẹp mắt.

Đỉnh cao trong hành trình của chiến lược gia sinh năm 1972 chính là danh hiệu Á quân V-League 2022, nơi họ đã bám đuổi quyết liệt với Hà Nội FC cho đến những vòng đấu cuối cùng. Không chỉ dừng lại ở kết quả, ông Nghiêm còn thành công trong việc xây dựng một hệ thống chiến thuật ổn định, giúp đội bóng luôn cán đích ở nửa trên bảng xếp hạng trong những mùa giải tiếp theo.

Thách thức cho người kế nhiệm

Nhiệm vụ của tân huấn luyện viên sẽ vô cùng nặng nề khi phải đồng thời thực hiện hai mục tiêu: duy trì bản sắc tấn công quyến rũ và đối phó với tình trạng chảy máu chất xám. Có nhiều dự báo cho thấy Hải Phòng có thể sẽ mất đi một số trụ cột quan trọng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới, đòi hỏi người cầm quân mới phải có khả năng ứng biến và xây dựng lực lượng linh hoạt.

Với bề dày thành tích từng có tại Hà Nội FC (3 chức vô địch V-League, 2 Cúp Quốc gia), HLV Chu Đình Nghiêm đã thiết lập một tiêu chuẩn rất cao tại Lạch Tray. Cuộc săn tìm "thuyền trưởng" mới không chỉ đơn thuần là tìm người thay thế, mà còn là nỗ lực để bảo tồn và phát huy di sản bóng đá mà vị chiến lược gia này đã dày công gây dựng.