Hải Phòng quật ngã Hà Nội FC 1-0: Hữu Nam chấm dứt chuỗi ngày u ám Pha lập công ở phút 80 của Nguyễn Hữu Nam giúp Hải Phòng đánh bại Hà Nội FC, chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng và giải tỏa áp lực tại vòng 17 V-League 2025/26.

Hải Phòng vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng 17 V-League 2025/26 khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Nội FC với tỷ số tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Hữu Nam không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là lời khẳng định cho tinh thần thép của đội bóng đất Cảng tại "chảo lửa" Lạch Tray.

Hữu Nam ghi bàn thắng duy nhất giúp Hải Phòng đánh bại Hà Nội FC. Ảnh: Hải Phòng FC.

Bức tường thép trước sức ép từ Thủ đô

Trước khi trận đấu diễn ra, Hải Phòng đối mặt với vô vàn hoài nghi sau chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Trái ngược với đó, Hà Nội FC dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Harry Kewell đang sở hữu phong độ cực cao và được đánh giá là cửa trên hoàn toàn.

Đúng như dự đoán, đội khách chủ động đẩy cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của đội bóng áo đỏ đã có một ngày thi đấu tập trung cao độ. Trung vệ Nhật Minh trở thành chốt chặn tin cậy, liên tục hóa giải các tình huống áp sát của tiền đạo Hoàng Hên bên phía đối phương.

Thống kê cho thấy Hà Nội FC kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một, nhưng các cơ hội rõ rệt lại không nhiều. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 19 khi thủ thành Đình Triệu phán đoán sai điểm rơi, nhưng ngoại binh Fisher của đội khách lại dứt điểm hụt trong gang tấc.

Sự linh hoạt trong phản công

Dù bị ép sân, Hải Phòng không hề lúng túng. Đội chủ nhà tận dụng tối đa nền tảng thể lực của Lupeta để thực hiện các tình huống phản công nhanh. Cựu tiền đạo Hà Nội FC, Joel Tagueu, suýt chút nữa đã khiến đội bóng cũ phải trả giá bằng cú sút chéo góc đầy uy lực buộc thủ thành Quan Văn Chuẩn phải trổ tài.

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi đội bóng áo tím tiếp tục dồn bóng sang hành lang cánh phải cho Xuân Mạnh. Đội trưởng Văn Quyết cũng đã có cơ hội ghi bàn sau một pha đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Thủ đô.

Khoảnh khắc quyết định của Hữu Nam

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, bước ngoặt đã xảy ra ở phút 80. Từ một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, Hữu Sơn thực hiện đường tạt bóng chính xác để Hữu Nam băng cắt dứt điểm một chạm cực nhanh.

Cú sút găm thẳng vào góc gần khiến Quan Văn Chuẩn hoàn toàn bất lực. Sân Lạch Tray như bùng nổ sau bàn thắng quý hơn vàng này. Trong những phút còn lại, dù Harry Kewell đã tung Xuân Tú vào sân để gia tăng sức ép, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Đình Triệu với pha bay người cản phá ở phút 88 đã bảo toàn trọn vẹn thành quả cho Hải Phòng.

Tác động đến bảng xếp hạng

Trận thắng này mang ý nghĩa như một chiếc phao cứu sinh, giúp Hải Phòng tạm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ngược lại, thất bại này là đòn giáng mạnh vào tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Hà Nội FC.

Thông số trận đấu Hải Phòng Hà Nội FC Tỷ số 1 0 Bàn thắng Hữu Nam (80') - Kết quả Thắng Thua

Việc nhạc trưởng tuyến giữa bị phong tỏa và sự bế tắc trong các phương án tiếp cận cầu môn là bài toán lớn mà chiến lược gia người Australia Harry Kewell cần sớm tìm lời giải trước khi giải đấu bước vào giai đoạn khốc liệt hơn.