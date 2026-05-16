Hải Phòng thắng kịch tính Becamex TP.HCM 4-2 với loạt siêu phẩm sút xa tại V-League Màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại Lạch Tray giúp Hải Phòng chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng, đồng thời đẩy Becamex TP.HCM vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng.

Hải Phòng đã cởi bỏ áp lực tâm lý nặng nề bằng chiến thắng 4-2 đầy thuyết phục trước Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/26. Trận đấu trên sân Lạch Tray biến thành một bữa tiệc bóng đá tấn công với liên tiếp những siêu phẩm sút xa đẳng cấp từ chân sút cả hai đội.

Hải Phòng có chiến thắng thuyết phục trước các vị khách Becamex TP.HCM. Ảnh: Hải Phòng FC.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong hiệp một

Trước khi bóng lăn, cả hai đội đều chịu áp lực lớn: Hải Phòng trải qua 4 trận toàn hòa và thua, trong khi Becamex TP.HCM vừa bổ nhiệm tân HLV Hứa Hiền Vinh để chạy đua trụ hạng. Ưu thế sân nhà giúp đoàn quân của HLV Đặng Văn Thành nhập cuộc chủ động và sớm tìm được bàn mở tỷ số ở phút 12 nhờ công của ngoại binh Luiz Antonio.

Tuy nhiên, niềm vui của khán giả tại Lạch Tray không kéo dài lâu. Phút 17, tận dụng sai lầm trong pha xử lý của thủ thành Đình Triệu, Văn Anh bên phía đội khách đã nhanh chóng gỡ hòa 1-1. Thế trận đôi công tiếp tục được đẩy lên cao trào khi Triệu Việt Hưng thực hiện cú dứt điểm hình cầu cầu vồng tuyệt mỹ từ ngoài vòng cấm ở phút 27, tái lập thế dẫn bàn cho Hải Phòng.

Kịch tính chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, Zlatkovic Milos của Becamex TP.HCM một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một cú đá phạt hàng rào đẳng cấp, khép lại hiệp một với tỷ số hòa 2-2.

Sự áp đảo và những cú nã đại bác định đoạt trận đấu

Bước sang hiệp hai, Hải Phòng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 65%. Sức ép liên tục của đội chủ nhà khiến hàng thủ Becamex TP.HCM bắt đầu lộ ra những khoảng trống chết người. Phút 60, Trung Hiếu tỏa sáng với cú nã đại bác đầy uy lực từ cánh trái, đưa bóng găm thẳng vào lưới thủ môn Minh Toàn.

Nhận bàn thua thứ 3, tinh thần của đội khách đi xuống rõ rệt. Hệ quả tất yếu đến ở phút 75 khi Hữu Sơn thực hiện cú sút xa chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện thành phố cảng. Dưới đây là thống kê các bàn thắng trong trận đấu:

Đội ghi bàn Cầu thủ Thời điểm Tỷ số hiện tại Hải Phòng Luiz Antonio Phút 12 1-0 Becamex TP.HCM Nguyễn Văn Anh Phút 17 1-1 Hải Phòng Triệu Việt Hưng Phút 27 2-1 Becamex TP.HCM Zlatkovic Milos Phút 32 2-2 Hải Phòng Phạm Trung Hiếu Phút 60 3-2 Hải Phòng Nguyễn Hữu Sơn Phút 75 4-2

Chiến thắng quan trọng này giúp Hải Phòng củng cố vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng và chấm dứt mạch phong độ bết bát. Ngược lại, thất bại này cho thấy tân HLV Hứa Hiền Vinh vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giúp Becamex TP.HCM trụ hạng thành công trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải.