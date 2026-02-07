Hải Phòng thử việc 'người cũ' Moses Oloya: Lựa chọn an toàn của HLV Chu Đình Nghiêm Tiền vệ kỳ cựu Moses Oloya đang thực hiện sát hạch chuyên môn tại Hải Phòng nhằm lấp đầy khoảng trống ngoại binh sau khi hàng loạt trụ cột rời sân Lạch Tray.

Tiền vệ phòng ngự Moses Oloya vừa chính thức có mặt tại sân Lạch Tray để thực hiện quá trình thử việc dưới sự giám sát của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đây được xem là nỗ lực quan trọng của Hải Phòng nhằm gia cố tuyến giữa sau khi chia tay hàng loạt trụ cột ngoại binh ngay trước thềm giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Moses Oloya hiện đang thử việc tại Hải Phòng.

Sự bổ sung cần thiết cho đội hình biến động

Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ quốc gia Uganda tại đất Cảng diễn ra trong bối cảnh đội hình Hải Phòng vừa trải qua những biến động lớn về nhân sự. Đại diện V-League đã lần lượt mất đi những quân bài then chốt bao gồm Joseph Mpande, Lucao và tiền đạo Friday. Việc tìm kiếm một nhân tố giàu kinh nghiệm để ổn định lối chơi trở thành ưu tiên hàng đầu của ban huấn luyện.

'Quân bài' quen thuộc của HLV Chu Đình Nghiêm

Moses Oloya được đánh giá là một lựa chọn 'an toàn' nhưng chất lượng cho Hải Phòng. Tiền vệ sinh năm 1992 vốn là một trong những ngoại binh thành công nhất lịch sử V.League, từng khoác áo Xuân Thành Sài Gòn, B.Bình Dương và đặc biệt là thời kỳ hoàng kim tại Hà Nội FC.

Đáng chú ý, Moses đã quá am hiểu triết lý bóng đá của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Cả hai từng có thời gian làm việc vô cùng ăn ý tại Hà Nội và chính tại Hải Phòng vào mùa giải 2022. Sự thấu hiểu này sẽ giúp tiền vệ người Uganda rút ngắn thời gian thích nghi nếu chính thức đặt bút ký hợp đồng, trở thành điểm tựa quan trọng cho tuyến giữa của đội bóng đất Cảng.

Hoàn tất thủ tục cho tân binh Việt kiều

Bên cạnh việc thử việc Moses, Hải Phòng cũng đã hoàn tất thủ tục đăng ký cho tân binh Việt kiều Camilo Vasconcelos ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Hà Nội. Những động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng của đội bóng đất Cảng trong việc cải thiện thứ hạng tại đấu trường quốc nội.