Hải Phòng vs CA TPHCM: Chảo lửa Lạch Tray chờ gieo sầu cho đội khách Hải Phòng đang hưng phấn sau trận thắng Hà Nội FC, sẵn sàng đối đầu một CA TPHCM đang khủng hoảng sau thất bại 0-4 để duy trì thế áp đảo lịch sử tại V-League.

Vòng 18 V-League 2025/26 chứng kiến cuộc đối đầu tâm điểm giữa Hải Phòng và CA TPHCM tại sân vận động Lạch Tray vào lúc 18h00 ngày 11/4. Đây là trận đấu mà đội chủ sân Lạch Tray đang nắm giữ mọi lợi thế từ phong độ, tâm lý cho đến tiếng nói lịch sử đối đầu.

Sự tương phản về phong độ

Hải Phòng bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin cao độ. Chiến thắng thuyết phục trước Hà Nội FC không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn là nút thắt giải tỏa áp lực cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đội bóng đất Cảng đã chính thức chấm dứt chuỗi trận chỉ biết hòa và thua kéo dài từ tháng 11/2025, tìm lại bản sắc chơi bóng vốn có của mình.

Hải Phòng đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng mới đây trước Hà Nội FC. Ảnh: CLB Hải Phòng.

Trái ngược hoàn toàn, CA TPHCM vừa phải nhận một gáo nước lạnh khi phơi áo 0-4 trước Thanh Hóa. Thất bại này không chỉ bẻ gãy mạch 3 trận thắng liên tiếp mà còn bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng ngự của đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức. Chuyến hành quân đến đất Cảng lần này được dự báo sẽ vô cùng giông bão đối với đại diện phương Nam.

Lịch sử nghiêng hẳn về chủ nhà

Thống kê cho thấy Lạch Tray luôn là vùng đất dữ đối với CA TPHCM. Trong 7 lần chạm trán gần nhất, Hải Phòng giành tới 6 chiến thắng và chỉ hòa 1 trận. Sự áp đảo này tạo ra một rào cản tâm lý cực lớn cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Về mặt nhân sự, HLV Chu Đình Nghiêm đón tin vui khi hậu vệ Trung Hiếu trở lại sau án treo giò, giúp củng cố hành lang biên. Trong khi đó, dù không có tổn thất nhân sự vì chấn thương, nhưng bài toán lấy lại phong độ cho các ngôi sao tấn công đang khiến HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu.

Đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật

Dưới đây là dự đoán về nhân sự mà hai huấn luyện viên sẽ sử dụng trong trận đấu tới:

Vị trí Hải Phòng (4-1-4-1) CA TPHCM (4-2-3-1) Thủ môn Đình Triệu Patrik Lê Giang Hậu vệ Thái Bảo, Nhật Minh, Tiến Dụng, Việt Hưng Quang Hùng, Felipe, Gia Bảo, Việt Hoàng Tiền vệ Luiz Antonio, Hữu Nam, Mạnh Dũng, Hoàng Nam Quốc Cường, Makrillos, Lee Williams, Endrick, Khoa Ngô Tiền đạo Lupeta (Joel Tagueu hỗ trợ) Tiến Linh

Màn so tài giữa các cá nhân then chốt

Mọi sự chú ý bên phía chủ nhà sẽ đổ dồn vào Lupeta. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang chứng minh mình là sự thay thế hoàn hảo cho Fred Friday với khả năng càn lướt và làm tường hiệu quả. Ngược lại, Nguyễn Tiến Linh đang phải đối mặt với áp lực cực lớn khi đã tịt ngòi từ cuối tháng 11/2025. Chân sút sinh năm 1997 cần một khoảnh khắc bùng nổ để lấy lại bản năng sát thủ và kéo đội bóng khỏi khủng hoảng.

Nguyễn Tiến Linh đang không có phong độ tốt trong màu áo CLB CA TPHCM. Ảnh: CLB CA TPHCM.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát đối đầu Thực dụng

Hải Phòng dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm chắc chắn vẫn trung thành với lối đá kiểm soát bóng, phối hợp ngắn và tịnh tiến bóng tuần tự. Sự ổn định của bộ đôi ngoại binh Luiz Antonio và Joel Tagueu ở khu vực trung lộ sẽ là chìa khóa để họ làm chủ trận đấu.

Bên kia chiến tuyến, sau trận thua đậm, HLV Lê Huỳnh Đức nhiều khả năng sẽ chỉ đạo các học trò thiết lập khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn. CA TPHCM sẽ chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái nhanh dựa trên tốc độ và kỹ thuật của hai cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô và Lee Williams.

Nhìn chung, với thiên thời, địa lợi và nhân hòa, Hải Phòng đang tràn trề cơ hội tiếp tục gieo sầu cho CA TPHCM. Một thế trận lấn lướt tại chảo lửa Lạch Tray có thể giúp đội bóng đất Cảng giữ trọn 3 điểm để tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng.

Dự đoán: Hải Phòng 1-0 CA TPHCM