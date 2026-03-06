Hai trọng tài FIFA Malaysia điều hành trận derby Thủ đô Hà Nội FC và CAHN VPF quyết định mời hai trọng tài Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin và Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman từ Malaysia điều hành trận cầu tâm điểm vòng 15 V-League.

Màn so tài rực lửa tại vòng 15 V-League

Trận derby Thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội vào chiều ngày 8/3 không chỉ mang ý nghĩa của một trận cầu duyên nợ mà còn là nút thắt quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng xếp hạng. Để đảm bảo tính khách quan và giảm thiểu áp lực cho các trọng tài nội trong một trận đấu có tính chất đặc biệt "nóng", Ban tổ chức đã quyết định mời hai trọng tài FIFA dày dặn kinh nghiệm từ Malaysia sang điều hành.

Trọng tài người Malaysia sẽ bắt trận Hà Nội FC và Công an Hà Nội.

Hồ sơ những vị "vua áo đen" quốc tế

Cái tên đầu tiên được giao trọng trách là ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin (sinh năm 1990), một trong những trọng tài hàng đầu của bóng đá Malaysia hiện nay. Ông Nasaruddin không còn xa lạ với người hâm mộ Việt Nam khi từng được tin tưởng giao nhiệm vụ bắt chính trận Siêu cúp Quốc gia vào tháng 8/2024, để lại dấu ấn với phong cách điều hành quyết đoán.

Đồng hành cùng ông Nasaruddin là trọng tài Muhammad Izzul Fikri Bin Kamaruzaman (sinh năm 1995). Dù tuổi đời còn khá trẻ, ông Kamaruzaman đã có thâm niên đeo phù hiệu FIFA từ năm 2016. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong mùa giải 2025/26 vị trọng tài này tham gia điều hành tại V-League. Trước đó, ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Ninh Bình tại vòng 12.

Nỗ lực nâng cao uy tín cho V-League

Việc sử dụng trọng tài ngoại cho các trận cầu tâm điểm được xem là bước đi chiến lược của VPF nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và củng cố uy tín cho giải đấu số một Việt Nam. Trong bối cảnh các đội bóng đang cạnh tranh gay gắt, sự hiện diện của các chuyên gia điều hành quốc tế sẽ giúp các cầu thủ tập trung tối đa vào lối chơi, mang lại một trận derby công bằng và cống hiến cho người hâm mộ.