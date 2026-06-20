Haiti là đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026 sau trận thua Brazil 0-3 Thất bại đậm trước Brazil cùng quy tắc đối đầu nghiệt ngã đã khiến Haiti chính thức dừng bước tại bảng C World Cup 2026, dù họ vẫn còn một trận đấu chưa đá.

Sáng 20/6, sân khấu World Cup 2026 đã xác định cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay giải đấu. Thất bại 0-3 trước đội tuyển Brazil không chỉ là một kết quả cách biệt về tỷ số, mà còn là dấu chấm hết cho hành trình đầy hy vọng của Haiti tại bảng C. Dù giải đấu mới đi qua hai lượt trận, thầy trò HLV Sebastien Migne đã chính thức trở thành khán giả của vòng loại trực tiếp.

Cơn ác mộng từ quy tắc đối đầu

Sau hai trận ra quân, Haiti lần lượt để thua Scotland 0-1 và Brazil 0-3. Với 0 điểm trong tay, đại diện Trung Mỹ rơi vào tình thế không thể đảo ngược do quy định phân thứ hạng của FIFA tại vòng bảng World Cup 2026. Theo đó, thành tích đối đầu là yếu tố tiên quyết được xét đến nếu hai đội bằng điểm nhau.

Cục diện bảng C sau hai lượt trận đầu tiên.

Hiện tại, cả Brazil và Morocco đều đã sở hữu 4 điểm, trong khi Scotland có 3 điểm. Ngay cả khi Haiti tạo nên cú sốc bằng việc đánh bại Morocco ở lượt trận cuối để có 3 điểm, đồng thời Scotland để thua Brazil, Haiti vẫn không thể vươn lên vị trí thứ ba. Lý do là bởi họ đã để thua trực tiếp trước Scotland ở trận ra quân. Với việc kém hơn về chỉ số đối đầu, Haiti chắc chắn xếp bét bảng C bất chấp kết quả vòng đấu cuối cùng.

Matheus Cunha và sự áp đảo của Brazil

Trận đấu giữa Brazil và Haiti đã phản ánh rõ rệt khoảng cách về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá. Matheus Cunha, tiền đạo đang khoác áo Manchester United, đã có một ngày thi đấu thăng hoa khi lập một cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Samba. Brazil chơi thong dong nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, khiến các đợt lên bóng của Haiti dễ dàng bị bẻ gãy từ khu vực giữa sân.

Haiti đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự, nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến họ bất lực. Giờ đây, mục tiêu duy nhất của đội bóng này trong trận gặp Morocco chỉ là tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup kể từ năm 1974 – một cơn khát kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Cục diện bảng C và tấm vé đi tiếp

Trong khi Haiti đã bị loại, cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội tại bảng C vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Brazil hiện đang dẫn đầu nhưng họ sẽ đối mặt với thử thách lớn mang tên Scotland ở lượt trận cuối. Đội bóng Nam Mỹ cần ít nhất một kết quả hòa để đảm bảo vị trí trong nhóm dẫn đầu, tránh việc phải so kè chỉ số với các đội đứng thứ ba ở các bảng đấu khác.

Tại World Cup 2026, thể thức mới cho phép hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out. Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài những đội bóng đang chờ đợi tấm vé vớt, hai đội đồng chủ nhà là Mexico và Mỹ đã sớm ghi tên mình vào vòng 32 đội sau những màn trình diễn thuyết phục.

Hành trình của Haiti tại World Cup 2026 có thể coi là một bài học đắt giá về sự khắc nghiệt của đấu trường thế giới. Dù sớm dừng bước, người hâm mộ vẫn kỳ vọng đội bóng quê hương sẽ cháy hết mình trong trận đấu thủ tục cuối cùng để để lại một dấu ấn đẹp trước khi rời giải.