Halo: Campaign Evolved bất ngờ cho phép chơi sớm trước ngày phát hành chính thức Nhiều game thủ sở hữu phiên bản đĩa vật lý của Halo: Campaign Evolved đã có thể trải nghiệm trò chơi trên Xbox và PS5 dù chưa đến ngày phát hành 23/07. Sự cố này diễn ra ngay cả khi lệnh cấm vận đánh giá từ Microsoft vẫn còn hiệu lực.

Cộng đồng game thủ đang xôn xao trước thông tin phiên bản làm lại (remake) của huyền thoại Halo: Campaign Evolved đã có thể khởi chạy sớm hơn dự kiến. Cụ thể, những người mua phiên bản Collector’s Edition (Bộ sưu tập đặc biệt) trị giá 199,99 USD đã bắt đầu đăng nhập vào trò chơi, bất chấp việc ngày phát hành sớm (early access) chính thức được ấn định là 23/07.

Đĩa vật lý và lợi thế trải nghiệm sớm

Theo ghi nhận từ mạng xã hội Reddit, người dùng có tên Quick-Ease5117 đã chia sẻ bằng chứng về việc đĩa game Halo: Campaign Evolved trên cả hai hệ máy Xbox và PS5 đều hoạt động bình thường. Đây được xem là một "đặc quyền" không chính thức của những người chơi ưa chuộng định dạng vật lý, khi các nhà bán lẻ thường vô tình chuyển hàng đến tay khách hàng sớm hơn lịch trình.

Phiên bản Halo: Campaign Evolved Collector's Edition lộ diện trước ngày phát hành.

Đáng chú ý, dù sở hữu đĩa game, người chơi vẫn phải thực hiện một bản cập nhật bắt buộc trước khi bắt đầu. Sau khi cài đặt xong bản vá này, tựa game của Microsoft đã có thể khởi chạy hoàn toàn. Điều này gây ra không ít tranh luận về tính hữu dụng của đĩa vật lý trong thời đại game kỹ thuật số, nhất là khi Sony đang có xu hướng dần loại bỏ định dạng này vào năm 2028.

Rò rỉ nội dung và sự bảo mật của Microsoft

Việc game thủ có thể truy cập sớm đang đe dọa đến nỗ lực giữ bí mật của Microsoft. Hiện tại, lệnh cấm vận đánh giá (review embargo) vẫn chưa kết thúc, khiến các thông tin chi tiết về trò chơi trở nên khan hiếm. Một trong những dấu hỏi lớn nhất là lượng nội dung bổ sung mà Microsoft đã đưa vào bản remake này, đặc biệt là các nhiệm vụ tiền truyện mang tên "Operation: Meteorite".

Các bình luận trên Reddit về việc đĩa game Halo: Campaign Evolved đã có thể khởi chạy sớm.

Với việc các nhiệm vụ đã có thể truy cập, các nội dung tiết lộ (spoilers) đang bắt đầu xuất hiện trên Reddit và các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, những phản hồi ban đầu về hiệu suất trò chơi là khá tích cực, tương đồng với những nhận định khả quan từ phía Digital Foundry trong các đợt xem trước đó.

Lịch trình tải trước và áp lực doanh thu

Đối với những người chơi mua phiên bản kỹ thuật số, Microsoft đã cho phép tải trước (pre-load) từ ngày 22/07. Tuy nhiên, lịch trình này có sự phân hóa rõ rệt giữa các nền tảng và phiên bản:

Người chơi Xbox, PS5 và PC (phiên bản Premium): Đã có thể tải về từ 22/07.

Đã có thể tải về từ 22/07. Người chơi Steam (phiên bản Standard): Phải đợi đến ngày 23/07.

Phải đợi đến ngày 23/07. Người chơi PS5 (phiên bản Standard): Chỉ có thể chuẩn bị từ ngày 26/07.

Sự cố rò rỉ này diễn ra trong bối cảnh Microsoft đang đặt nhiều kỳ vọng vào dòng game Halo để thúc đẩy lợi nhuận. CEO Xbox, bà Asha Sharma, đang chịu áp lực lớn trong việc chứng minh sức hút của các thương hiệu chủ chốt sau những báo cáo về sự xáo trộn tại Halo Studios trong quá trình phát triển dự án này.