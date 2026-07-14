Halo: Campaign Evolved chính thức hoàn tất: Bản remake huyền thoại sắp đổ bộ đa nền tảng Halo Studios xác nhận Halo: Campaign Evolved đã đạt trạng thái Gold, sẵn sàng ra mắt trên PS5, Xbox Series X/S và PC vào cuối tháng 7 với nhiều cải tiến về đồ họa và lối chơi.

Halo Studios vừa chính thức công bố hoàn tất quá trình phát triển Halo: Campaign Evolved, bản làm lại (remake) hoàn chỉnh từ tác phẩm kinh điển ra mắt năm 2001. Trò chơi hiện đã đạt trạng thái "Gold", đồng nghĩa với việc mã nguồn cuối cùng đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt và phát hành đúng tiến độ trên các nền tảng hiện đại.

Halo: Campaign Evolved coming soon to a console or PC near you.

Những nâng cấp đáng chú ý trong bản làm lại

Halo: Campaign Evolved không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp đồ họa. Halo Studios đã tái thiết kế và mở rộng trải nghiệm gốc với nhiều nội dung mới nhằm mang lại sự tươi mới cho cả người chơi cũ lẫn mới. Cụ thể, trò chơi sẽ bổ sung 9 loại vũ khí mới, hệ thống phương tiện có thể hack và điều khiển linh hoạt hơn, cùng các tùy chọn độ khó được mở rộng.

Về mặt kỹ thuật, hình ảnh được làm mới hoàn toàn để tận dụng sức mạnh của phần cứng thế hệ mới. Những cải tiến này hứa hẹn mang lại một thế giới Halo sống động, chi tiết nhưng vẫn giữ được tinh thần cốt lõi của phiên bản Combat Evolved nguyên bản.

Lịch phát hành và các nền tảng hỗ trợ

Điểm đáng chú ý nhất trong lần ra mắt này là sự xuất hiện của thương hiệu Halo trên hệ máy đối thủ. Trò chơi sẽ có mặt đồng thời trên PlayStation 5, Xbox Series X/S và PC. Lịch trình phát hành cụ thể đã được ấn định:

23/07/2026 : Bắt đầu giai đoạn Early Access (Truy cập sớm) dành cho người chơi đặt trước.

: Bắt đầu giai đoạn Early Access (Truy cập sớm) dành cho người chơi đặt trước. 28/07/2026: Phát hành chính thức trên toàn cầu cho tất cả người dùng.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp game đang tranh cãi về việc loại bỏ ổ đĩa vật lý, Microsoft đã khẳng định rằng Halo: Campaign Evolved vẫn sẽ có phiên bản đĩa vật lý. Đây được xem là một động thái chiến lược nhằm thu hút nhóm game thủ ưu chuộng việc sở hữu và sưu tầm đĩa game truyền thống.

Những tranh cãi bủa vây quá trình phát triển

Dù nhận được sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng fan hâm mộ, Halo: Campaign Evolved cũng đối mặt với không ít hoài nghi do những lùm xùm trong quá trình sản xuất. Các báo cáo cho thấy studio đã sử dụng đáng kể trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong quá trình sáng tạo, làm dấy lên lo ngại về tính nghệ thuật và sự tỉ mỉ của trò chơi.

Bên cạnh đó, những cáo buộc về môi trường làm việc độc hại, vấn đề gia đình trị và quản lý kém hiệu quả tại Halo Studios cũng khiến dư luận lo lắng về chất lượng cuối cùng của sản phẩm. Hiện tại, sau khi hoàn tất giai đoạn phát triển chính, đội ngũ nhân sự dự kiến sẽ chuyển trọng tâm sang khâu kiểm thử và tung ra các bản vá lỗi cuối cùng để đảm bảo trải nghiệm mượt mà nhất khi ra mắt.