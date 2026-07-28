Halo: Campaign Evolved ghi nhận lượng người chơi sớm khiêm tốn trên Xbox và Steam Số liệu truy cập sớm của Halo: Campaign Evolved thấp hơn đáng kể so với Forza Horizon 6, chịu ảnh hưởng từ sự cố kết nối và định giá phiên bản cao cấp.

Dữ liệu truy cập sớm của phiên bản làm lại Halo: Campaign Evolved trên các nền tảng Xbox và Steam đang cho thấy tín hiệu khởi đầu tương đối trầm lắng trước thời điểm phát hành chính thức vào ngày 28/07/2026. Mặc dù số liệu ở giai đoạn thử nghiệm sớm không phản ánh toàn bộ hiệu suất thương mại sau khi ra mắt, sự chênh lệch so với các sản phẩm khác của Microsoft vẫn tạo ra nhiều lo ngại.

Thống kê lượng người chơi truy cập sớm trên Xbox và Steam

Đối với những người mua phiên bản Premium và Collector’s Edition, thời gian trải nghiệm sớm của Halo: Campaign Evolved đã bắt đầu từ ngày 23/07/2026. Trong khi đó, người chơi phổ thông trên các hệ máy Xbox, PS5 và PC phải chờ đến ngày 28/07/2026.

Master Chief từ Halo: Campaign Evolved

Theo dữ liệu theo dõi từ TrueAchievements, tựa game bắn súng này mở màn ở vị trí thứ 12 trong danh sách 40 trò chơi phổ biến nhất trên Xbox. Mặc dù đây là thứ hạng ổn đối với một tựa game đang trong giai đoạn truy cập sớm, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với một sản phẩm first-party khác. Cụ thể, lượng người chơi sớm của Halo: Campaign Evolved chỉ đạt 58,1% so với lượt truy cập trước ra mắt của Forza Horizon 6.

Halo: Campaign Evolved Steam player count shown

Trên nền tảng Steam, sự chênh lệch còn rõ rệt hơn. Tựa game đua xe thế giới mở Forza Horizon 6 từng thu hút tới 178.000 người chơi đồng thời trong giai đoạn truy cập sớm. Trái lại, dự án do Halo Studios phát triển chỉ đạt mức đỉnh điểm chưa tới 20.000 người chơi cùng lúc trên SteamDB.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sức hút của phiên bản làm lại

Microsoft hiện đang phụ thuộc vào các thương hiệu lớn để cải thiện doanh thu. Tuy nhiên, hãng có thể không đặt kỳ vọng doanh số kỷ lục cho Halo: Campaign Evolved. Mặc dù nhà phát triển đã thêm một số nội dung mới, về cơ bản đây vẫn là bản tái hiện trung thành với trò chơi gốc phát hành năm 2001. Do đó, một bộ phận người dùng cho rằng mức giá bổ sung cho các bản Premium hay Collector’s Edition là chưa thực sự hấp dẫn.

Bên cạnh yếu tố nội dung, các sự cố kỹ thuật cũng làm giảm trải nghiệm ban đầu. Khi ra mắt giai đoạn truy cập sớm, vấn đề kết nối và tài khoản đã dẫn đến nhiều đánh giá hỗn hợp trên Steam. Mặc dù phản hồi sau đó đã cải thiện lên mức phần lớn tích cực, người dùng trên hệ máy console tiếp tục gặp phải tình trạng gián đoạn dịch vụ mạng Xbox Live và PSN.

Vai trò chiến lược trên PlayStation 5 và Xbox Game Pass

Dù có khởi đầu khiêm tốn, Halo: Campaign Evolved vẫn đóng vai trò chiến lược quan trọng trong việc mở rộng đối tượng người chơi của Microsoft sang nền tảng đối thủ PS5. Thứ hạng đặt trước trên PlayStation Store cho thấy mức độ quan tâm tốt dành cho phiên bản Halo đầu tiên xuất hiện trên hệ máy này. Ngoài ra, việc bổ sung trò chơi vào dịch vụ Xbox Game Pass ngay trong ngày ra mắt chính thức cũng được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn người đăng ký mới.