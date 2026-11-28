Hamburger SV 0-0 Bayern München: Hai đội chia điểm
Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Hamburger SV, đội đang đứng thứ 12. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 28/11/2026 tại Volksparkstadion.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Hamburger SV tiếp đón Bayern München.
- 12'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 22% - 78% Bayern München, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 0 - 1.
- 24'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 20% - 80% Bayern München, dứt điểm 0 - 6 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 0.
- 36'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 24% - 76% Bayern München, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 0.
- 44'Thẻ đỏ
Phút 44': Joshua Kimmich (Bayern München) nhận thẻ đỏ (Violent Conduct).
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': David Møller Wolfe (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 45'Thay người
Phút 45' (Bayern München): Luis Díaz vào sân thay Bara Sapoko Ndiaye.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 23% - 77% Bayern München, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 3; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 52'Thay người
Phút 52' (Bayern München): Konrad Laimer vào sân thay Lennart Karl.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Zakaria El Ouahdi (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 61'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 0 - 3.
- 64'Thay người
Phút 64' (Hamburger SV): Bakery Jatta vào sân thay Zakaria El Ouahdi.
- 64'Thay người
Phút 64' (Hamburger SV): Fábio Vieira vào sân thay Louis Pepe Lemke.
- 65'Thay người
Phút 65' (Hamburger SV): Otto Emerson Stange vào sân thay Alexander Rossing Lelesiit.
- 73'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 25% - 75% Bayern München, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 0 - 3.
- 76'Thay người
Phút 76' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Patson Daka.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Bakery Jatta (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).
- 85'Bayern München ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 26% - 74% Bayern München, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 0 - 3.
- 87'Thay người
Phút 87' (Bayern München): Nathaniel Brown vào sân thay Konrad Laimer.
- KTKết thúc: Hamburger SV 0-0 Bayern München
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 23:23 28/11/2026
Bayern München đang đứng thứ 2 với 22 điểm, nên chuyến làm khách trên sân của Hamburger SV là dịp để đội bóng xứ Bavaria giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 21h30 ngày 28/11/2026 tại Volksparkstadion.
Bayern München giữ vị trí thứ 2, cách đối thủ 10 điểm
Trên bảng xếp hạng, Bayern München đang đứng thứ 2 với 22 điểm. Ở chiều ngược lại, Hamburger SV xếp hạng 12 với 12 điểm, kém đối thủ 10 điểm.
Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở những vị trí rất khác nhau. Bayern München nằm ở nhóm cạnh tranh phía trên. Hamburger SV vẫn ở giữa bảng, nên cần những kết quả tích cực để nới rộng khoảng cách với các đội phía sau.
Phong độ: cả hai cùng thua ở trận gần nhất
Hamburger SV đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, trước đó là một trận hòa.
Bayern München có phong độ tốt hơn về tổng thể. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, họ cũng vừa thua ở trận gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không làm chậm cuộc đua phía trên.
Như vậy, cả hai đội cùng đến trận đấu này sau một thất bại. Hamburger SV cần dứt mạch kết quả không tốt, còn Bayern München muốn trở lại nhịp thắng để giữ vững vị trí thứ 2.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về Bayern München
Lịch sử đối đầu gần đây là điểm nhấn đáng chú ý. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 4 lần và hòa 1 lần, còn Hamburger SV chưa có chiến thắng nào.
Thành tích này tạo lợi thế tâm lý cho đội khách. Dù vậy, Hamburger SV được thi đấu trên sân nhà và có động lực chấm dứt chuỗi không thắng trước đối thủ này.
Điểm then chốt của trận đấu
Với phong độ chưa ổn định, Hamburger SV nhiều khả năng cần một trận đấu kỷ luật và tận dụng tốt khả năng chơi trên sân nhà. Với họ, một kết quả tích cực sẽ giúp cải thiện tinh thần sau chuỗi trận không thuận lợi.
Bayern München có lợi thế về vị trí, điểm số và thành tích đối đầu. Dù vậy, việc cả hai đội cùng thua ở vòng đấu trước cho thấy trận này không thể xem là chuyện đã an bài.
Nhận định
Xét tổng thể, Bayern München là đội được đánh giá cao hơn nhờ vị trí thứ 2, khoảng cách 10 điểm và thành tích đối đầu áp đảo. Nếu giành chiến thắng, đội khách sẽ giữ được cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Hamburger SV cần một màn trình diễn chắc chắn để làm khó đối thủ và chấm dứt chuỗi trận thiếu ổn định.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)