Hamburger SV 2-1 1. FC Köln: Hamburger SV giành chiến thắng 1. FC Köln nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Hamburger SV tại Volksparkstadion, trong bối cảnh đội chủ nhà chưa giành được điểm nào.

Hamburger SV 2 - 1 1. FC Köln Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hamburger SV tiếp đón 1. FC Köln.

10' Thẻ vàng Phút 10': Albert Grönbaek (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

13' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 39% - 61% 1. FC Köln, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

25' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 28% - 72% 1. FC Köln, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

37' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 31% - 69% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.

44' BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-0) Phút 44': Nicolás Capaldo (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Hamburger SV): Yussuf Poulsen vào sân thay Terem Moffi.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-0) Phút 49': Yussuf Poulsen (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 2 - 0.

50' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 3 - 2.

54' Thẻ vàng Phút 54': Gideon Mensah (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

62' 1. FC Köln ép sân Cầm bóng: Hamburger SV 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 2.

64' Thay người Phút 64' (1. FC Köln): Borna Sosa vào sân thay Gideon Mensah.

64' Thay người Phút 64' (1. FC Köln): Ragnar Ache vào sân thay Thijs Dallinga.

67' Thay người Phút 67' (Hamburger SV): Patson Daka vào sân thay Albert Grönbaek.

67' Thay người Phút 67' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Alessio Castro-Montes.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hamburger SV 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 4.

77' Thay người Phút 77' (Hamburger SV): Louis Pepe Lemke vào sân thay David Moller Wolfe.

77' Thay người Phút 77' (Hamburger SV): Bakery Jatta vào sân thay Zakaria El Ouahdi.

77' Thẻ vàng Phút 77': Ísak Bergmann Jóhannesson (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (1. FC Köln): Luca Waldschmidt vào sân thay Tom Krauß.

81' Thay người Phút 81' (1. FC Köln): Marius Bülter vào sân thay Linton Maina.

84' Thẻ vàng Phút 84': Ellyes Skhiri (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Hamburger SV 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 4 - 5.

90' Thay người Phút 90' (Hamburger SV): Martin Adeline vào sân thay Albert Sambi Lokonga.

90' BÀN THẮNG! 1. FC Köln (2-1) Phút 90': Ragnar Ache (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Ellyes Skhiri). Tỷ số: 2 - 1.

KT Kết thúc: Hamburger SV 2-1 1. FC Köln Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:22 19/09/2026

Đội hình chính thức Hamburger SV Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin 1. FC Köln Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV René Wagner 1 Daniel Heuer Fernandes 17 W. Omari 23 Torunarigha 24 N. Capaldo 7 Z. El Ouahdi 6 Sambi Lokonga 21 N. Remberg 3 Møller Wolfe 20 Fábio Vieira 11 A. Grønbæk 9 T. Moffi 1 M. Schwäbe 17 Castro-Montes 22 Jahmai Simpson-Pusey 24 Lochoshvili 14 G. Mensah 6 E. Skhiri 5 T. Krauß 37 L. Maina 47 M. Moore 10 S. El Mala 27 T. Dallinga Dự bị Hamburger SV 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 5 M. Adeline 27 P. Daka 18 B. Jatta 37 L. Lemke 4 B. Nadir 43 S. Nandja 15 Y. Poulsen 1. FC Köln 30 M. Bülter 8 Bergmann Jóhannesson 2 J. Schmied 28 S. Sebulonsen 3 B. Sosa 29 J. Thielmann 7 Waldschmidt 20 R. Zieler 9 R. Ache Cập nhật đội hình lúc 20:04 19/09/2026

Hamburger SV Thống kê 1. FC Köln 45% Kiểm soát bóng 55% 12 Dứt điểm 18 7 Trúng đích 5 3 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật N. Capaldo Hamburger SV 1 bàn Y. Poulsen Hamburger SV 1 bàn A. Grønbæk Hamburger SV 2 kiến tạo · điểm 8.6 M. Schwäbe 1. FC Köln Điểm 7.49 Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV Điểm 7.33 Fábio Vieira Hamburger SV Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Hamburger SV và 1. FC Köln diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Volksparkstadion. Với bối cảnh hiện tại, mục tiêu của hai bên đang có sự khác biệt rõ rệt khi đội khách 1. FC Köln nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, còn Hamburger SV tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Bối cảnh trên bảng xếp hạng

1. FC Köln đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với 4 điểm trong tay. Thứ hạng này giúp đội khách duy trì khoảng cách đủ gần để tiếp tục theo đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu tiếp tục tích lũy kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, Hamburger SV đang đối mặt với nhiều khó khăn khi xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trận đấu trên sân nhà Volksparkstadion là cơ hội để họ giải tỏa áp lực điểm số.

Tương quan phong độ gần đây

Phong độ thi đấu đang nghiêng phần nào về phía các vị khách. Trong 3 trận gần nhất, 1. FC Köln giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù chưa thật sự bùng nổ, sự ổn định này vẫn giúp họ có được những điểm số quan trọng để duy trì thứ hạng.

Trong khi đó, Hamburger SV chưa thể tìm thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Đội chủ nhà đã phải nhận thất bại ở cả 3 trận gần nhất, chuỗi trận khiến họ giậm chân tại chỗ dưới đáy bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Dù có sự chênh lệch về điểm số và phong độ ở thời điểm hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai đội lại cho thấy sự giằng co rất lớn. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hamburger SV giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và 1. FC Köln cũng có được 2 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng tuyệt đối từ quá khứ cho thấy 1. FC Köln không thể chủ quan khi làm khách, còn Hamburger SV có thêm điểm tựa tâm lý để hướng tới một thế trận chặt chẽ hơn.

Xu hướng cục diện trên sân Volksparkstadion

Với tâm lý thoải mái hơn và mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, 1. FC Köln nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hamburger SV với lợi thế sân nhà Volksparkstadion buộc phải ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm chấm dứt mạch trận trắng tay. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và phụ thuộc vào khả năng chắt chiu thời cơ của từng đội bóng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hamburger SV · 2 thắng 1 hòa 1. FC Köln · 2 thắng Hamburger SV 1 - 1 1. FC Köln Hòa 1. FC Köln 4 - 1 Hamburger SV 1FK Hamburger SV 1 - 0 1. FC Köln HS 1. FC Köln 1 - 2 Hamburger SV HS 1. FC Köln 4 - 0 Hamburger SV 1FK

Hamburger SV 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 12 Thủng lưới 1. FC Köln 5 trận gần nhất H B T T T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 2 SC Freiburg 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Borussia Dortmund 3 3 0 0 +6 9 T T T … 11 FC Schalke 04 3 1 1 1 -1 4 T H B 12 1. FC Köln 3 1 1 1 -2 4 H B T 13 1899 Hoffenheim 3 1 0 2 -1 3 T B B … 17 Borussia Mönchengladbach 3 0 0 3 -9 0 B B B 18 Hamburger SV 3 0 0 3 -12 0 B B B

Tình hình lực lượng Hamburger SV ✚ S. Bornauw (Muscle Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ S. Bornauw (Muscle Injury) ✚ A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) 1. FC Köln ✚ T. Hubers (Knee Injury) ✚ T. Hubers (Knee Injury)