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Hamburger SV 2-1 1. FC Köln: Hamburger SV giành chiến thắng

Văn Thể19/09/2026 16:07

1. FC Köln nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Hamburger SV tại Volksparkstadion, trong bối cảnh đội chủ nhà chưa giành được điểm nào.

Hamburger SV2 - 11. FC KölnKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Hamburger SV tiếp đón 1. FC Köln.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Albert Grönbaek (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 39% - 61% 1. FC Köln, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 3.

  • 25'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 28% - 72% 1. FC Köln, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

  • 37'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 31% - 69% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 44'BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-0)

    Phút 44': Nicolás Capaldo (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Hamburger SV): Yussuf Poulsen vào sân thay Terem Moffi.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-0)

    Phút 49': Yussuf Poulsen (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 2 - 0.

  • 50'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 3 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 3 - 2.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Gideon Mensah (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'1. FC Köln ép sân

    Cầm bóng: Hamburger SV 44% - 56% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 11 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 4 - 2.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (1. FC Köln): Borna Sosa vào sân thay Gideon Mensah.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (1. FC Köln): Ragnar Ache vào sân thay Thijs Dallinga.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Hamburger SV): Patson Daka vào sân thay Albert Grönbaek.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (1. FC Köln): Ísak Bergmann Jóhannesson vào sân thay Alessio Castro-Montes.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hamburger SV 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 4 - 4.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Hamburger SV): Louis Pepe Lemke vào sân thay David Moller Wolfe.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Hamburger SV): Bakery Jatta vào sân thay Zakaria El Ouahdi.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Ísak Bergmann Jóhannesson (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (1. FC Köln): Luca Waldschmidt vào sân thay Tom Krauß.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (1. FC Köln): Marius Bülter vào sân thay Linton Maina.

  • 84'Thẻ vàng

    Phút 84': Ellyes Skhiri (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 87'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Hamburger SV 43% - 57% 1. FC Köln, dứt điểm 10 - 17 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 14, cứu thua 4 - 5.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Hamburger SV): Martin Adeline vào sân thay Albert Sambi Lokonga.

  • 90'BÀN THẮNG! 1. FC Köln (2-1)

    Phút 90': Ragnar Ache (1. FC Köln) lập công (kiến tạo: Ellyes Skhiri). Tỷ số: 2 - 1.

  • KTKết thúc: Hamburger SV 2-1 1. FC Köln

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:22 19/09/2026

Đội hình chính thức
Hamburger SV
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Polzin
1. FC Köln
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV René Wagner
1
Daniel Heuer Fernandes
17
W. Omari
23
Torunarigha
24
N. Capaldo
7
Z. El Ouahdi
6
Sambi Lokonga
21
N. Remberg
3
Møller Wolfe
20
Fábio Vieira
11
A. Grønbæk
9
T. Moffi
1
M. Schwäbe
17
Castro-Montes
22
Jahmai Simpson-Pusey
24
Lochoshvili
14
G. Mensah
6
E. Skhiri
5
T. Krauß
37
L. Maina
47
M. Moore
10
S. El Mala
27
T. Dallinga
Dự bị
Hamburger SV
19 Otto Emerson Stange12 S. Tangvik5 M. Adeline27 P. Daka18 B. Jatta37 L. Lemke4 B. Nadir43 S. Nandja15 Y. Poulsen
1. FC Köln
30 M. Bülter8 Bergmann Jóhannesson2 J. Schmied28 S. Sebulonsen3 B. Sosa29 J. Thielmann7 Waldschmidt20 R. Zieler9 R. Ache
Cập nhật đội hình lúc 20:04 19/09/2026
Hamburger SVThống kê1. FC Köln
45%
Kiểm soát bóng
55%
12
Dứt điểm
18
7
Trúng đích
5
3
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
N. Capaldo
N. Capaldo
Hamburger SV
1 bàn
Y. Poulsen
Y. Poulsen
Hamburger SV
1 bàn
A. Grønbæk
A. Grønbæk
Hamburger SV
2 kiến tạo · điểm 8.6
M. Schwäbe
M. Schwäbe
1. FC Köln
Điểm 7.49
Daniel Heuer Fernandes
Daniel Heuer Fernandes
Hamburger SV
Điểm 7.33
Fábio Vieira
Fábio Vieira
Hamburger SV
Điểm 7.2

Cuộc so tài giữa Hamburger SV và 1. FC Köln diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Volksparkstadion. Với bối cảnh hiện tại, mục tiêu của hai bên đang có sự khác biệt rõ rệt khi đội khách 1. FC Köln nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục, còn Hamburger SV tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Bối cảnh trên bảng xếp hạng

1. FC Köln đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với 4 điểm trong tay. Thứ hạng này giúp đội khách duy trì khoảng cách đủ gần để tiếp tục theo đuổi nhóm dự cúp châu lục nếu tiếp tục tích lũy kết quả tích cực.

Ở chiều ngược lại, Hamburger SV đang đối mặt với nhiều khó khăn khi xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với 0 điểm. Trận đấu trên sân nhà Volksparkstadion là cơ hội để họ giải tỏa áp lực điểm số.

Tương quan phong độ gần đây

Phong độ thi đấu đang nghiêng phần nào về phía các vị khách. Trong 3 trận gần nhất, 1. FC Köln giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại. Dù chưa thật sự bùng nổ, sự ổn định này vẫn giúp họ có được những điểm số quan trọng để duy trì thứ hạng.

Trong khi đó, Hamburger SV chưa thể tìm thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Đội chủ nhà đã phải nhận thất bại ở cả 3 trận gần nhất, chuỗi trận khiến họ giậm chân tại chỗ dưới đáy bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu cân bằng

Dù có sự chênh lệch về điểm số và phong độ ở thời điểm hiện tại, thành tích đối đầu giữa hai đội lại cho thấy sự giằng co rất lớn. Xét trong 5 lần chạm trán gần nhất, Hamburger SV giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và 1. FC Köln cũng có được 2 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng tuyệt đối từ quá khứ cho thấy 1. FC Köln không thể chủ quan khi làm khách, còn Hamburger SV có thêm điểm tựa tâm lý để hướng tới một thế trận chặt chẽ hơn.

Xu hướng cục diện trên sân Volksparkstadion

Với tâm lý thoải mái hơn và mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, 1. FC Köln nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Hamburger SV với lợi thế sân nhà Volksparkstadion buộc phải ưu tiên sự an toàn nơi hậu phương nhằm chấm dứt mạch trận trắng tay. Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và phụ thuộc vào khả năng chắt chiu thời cơ của từng đội bóng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Hamburger SV · 2 thắng1 hòa1. FC Köln · 2 thắng
15/03/2026
Hamburger SV
1 - 1
1. FC Köln
Hòa
02/11/2025
1. FC Köln
4 - 1
Hamburger SV
1FK
19/01/2025
Hamburger SV
1 - 0
1. FC Köln
HS
03/08/2024
1. FC Köln
1 - 2
Hamburger SV
HS
07/01/2023
1. FC Köln
4 - 0
Hamburger SV
1FK
Hamburger SV
5 trận gần nhất
BBBTT
3
Trận
0-0-3
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
12
Thủng lưới
1. FC Köln
5 trận gần nhất
HBTTT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München4310+1210TTHT
2SC Freiburg3300+99TTT
3Borussia Dortmund3300+69TTT
11FC Schalke 043111-14THB
121. FC Köln3111-24HBT
131899 Hoffenheim3102-13TBB
17Borussia Mönchengladbach3003-90BBB
18Hamburger SV3003-120BBB
Tình hình lực lượng
Hamburger SV
S. Bornauw (Muscle Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)
M. Vuskovic (Doping)
S. Bornauw (Muscle Injury)
A. Rossing-Lelesiit (Ankle Injury)
M. Vuskovic (Doping)
1. FC Köln
T. Hubers (Knee Injury)
T. Hubers (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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