Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach: Hamburger SV giành chiến thắng
Borussia Mönchengladbach tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách Hamburger SV khi đang đứng hạng 18. Giờ đấu 02:30 ngày 07/11/2026 tại Volksparkstadion.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Hamburger SV tiếp đón Borussia Mönchengladbach.
- 11'BÀN THẮNG! Hamburger SV (1-0)
Phút 11': Miro Muheim (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Sambi Lokonga). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Hamburger SV 56% - 44% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.
- 27'Borussia Mönchengladbach ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 4, cứu thua 2 - 2.
- 38'Thẻ vàng
Phút 38': Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 39'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Hamburger SV 57% - 43% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 44'BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-1)
Phút 44': Robin Hack (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Joe Scally). Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ đỏ
Phút 49': Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ đỏ.
- 51'Hamburger SV ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 58% - 42% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 8 - 13 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 56'Thay người
Phút 56' (Borussia Mönchengladbach): Kevin Diks vào sân thay Robin Hack.
- 59'BÀN THẮNG! Hamburger SV (2-1)
Phút 59': Shafiq Nandja (Hamburger SV) lập công (kiến tạo: Albert Grönbaek). Tỷ số: 2 - 1.
- 63'Thay người
Phút 63' (Hamburger SV): Alexander Rossing Lelesiit vào sân thay Shafiq Nandja.
- 63'Thay người
Phút 63' (Hamburger SV): Terem Moffi vào sân thay Martin Adeline.
- 63'Hamburger SV ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 61% - 39% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 2 - 4.
- 70'BÀN THẮNG! Hamburger SV (3-1)
Phút 70': Albert Grönbaek (Hamburger SV) lập công. Tỷ số: 3 - 1.
- 75'Hamburger SV ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 61% - 39% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 13 - 15 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 14, cứu thua 2 - 4.
- 80'Thay người
Phút 80' (Hamburger SV): Yussuf Poulsen vào sân thay Albert Grönbaek.
- 80'Thay người
Phút 80' (Hamburger SV): Kofi Jeremy Amoako vào sân thay Albert Sambi Lokonga.
- 81'Thay người
Phút 81' (Borussia Mönchengladbach): Jens Castrop vào sân thay Zento Uno.
- 81'Thay người
Phút 81' (Borussia Mönchengladbach): Isac Lidberg vào sân thay Shuto Machino.
- 81'Thay người
Phút 81' (Borussia Mönchengladbach): Franck Honorat vào sân thay Lukas Ullrich.
- 87'Hamburger SV ép sân
Cầm bóng: Hamburger SV 61% - 39% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 18 - 18 (trúng đích 9 - 5), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 15, cứu thua 3 - 6.
- 89'Thay người
Phút 89' (Hamburger SV): Jason Bissi-Mouelle vào sân thay Sebastiaan Bornauw.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': Warmed Omari (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- KTKết thúc: Hamburger SV 3-1 Borussia Mönchengladbach
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 04:23 07/11/2026
Borussia Mönchengladbach bước vào chuyến làm khách trước Hamburger SV với tổn thất nhân sự, trong lúc đội bóng đang đứng thứ 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 trên sân Volksparkstadion.
Đội khách phải xoay xở vì thiếu người
Việc thiếu nhân sự buộc ban huấn luyện Borussia Mönchengladbach phải tính toán lại phương án cho chuyến làm khách. Đây là bài toán khó với một đội bóng đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và cần điểm số để cải thiện vị thế.
Bên cạnh đó, đội khách phải thi đấu trên sân đối thủ. Mọi sự thay đổi về nhân sự vì thế càng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ sự ổn định ở cả hai đầu sân.
Phong độ: cả hai cùng chập chờn
Hamburger SV đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng đến ở các trận cũ hơn.
Ngược lại, Borussia Mönchengladbach có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách vừa có một trận hòa gần đây, sau hai chiến thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa nhất của chuỗi này.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hamburger SV thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Borussia Mönchengladbach. Con số này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích, dù khoảng cách không quá lớn.
Vị trí trên bảng xếp hạng
Hamburger SV hiện đứng thứ 15 với 9 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp thứ 18 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm, đủ để tạo ra sự chênh lệch về tâm lý trước trận.
Với Hamburger SV, chuỗi 3 trận thua gần nhất là lý do để họ muốn lấy lại mạch kết quả tích cực trên sân nhà. Với Borussia Mönchengladbach, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.
Điểm then chốt về chiến thuật
Hamburger SV có lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 trận thua liên tiếp khiến họ khó có thể chủ quan.
Borussia Mönchengladbach nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ và kỷ luật khi bị thiếu người. Nếu duy trì được tinh thần từ chuỗi kết quả khá hơn ở các trận gần đây, đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn cho chủ nhà.
Nhận định
Nhìn chung, Hamburger SV được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn. Dù vậy, phong độ đi xuống của họ khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Với Borussia Mönchengladbach, yếu tố nhân sự sẽ là biến số lớn nhất quyết định khả năng cạnh tranh của họ tại Volksparkstadion.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)