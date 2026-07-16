Hamrun Spartans 1-2 NSI Runavik: NSI Runavik giành chiến thắng Hamrun Spartans và NSI Runavik cùng bước vào trận đấu với phong độ gần nhất là kết quả hòa, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Hamrun Spartans 1 - 2 NSI Runavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hamrun Spartans tiếp đón NSI Runavik.

43' BÀN THẮNG! NSI Runavik (0-1) Phút 43': M. Przybylski (NSI Runavik) lập công (kiến tạo: V. Davidsen). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Hamrun Spartans): Ederson vào sân thay T. Bjornstad.

46' Thay người Phút 46' (Hamrun Spartans): L. Villela vào sân thay J. Ipalibo.

53' BÀN THẮNG! Hamrun Spartans (1-1) Phút 53': A. Coric (Hamrun Spartans) lập công (kiến tạo: Ederson). Tỷ số: 1 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Ederson (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

73' Thẻ vàng Phút 73': P. Knudsen (NSI Runavik) nhận thẻ vàng.

79' Thay người Phút 79' (NSI Runavik): T. Hestad vào sân thay S. Skytte.

79' Thay người Phút 79' (NSI Runavik): A. Knudsen vào sân thay F. Drinic.

80' Thay người Phút 80' (Hamrun Spartans): K. Serber vào sân thay A. Coric.

89' Thẻ vàng Phút 89': D. Ceter (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': K. Serber (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Messi (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

90+4' BÀN THẮNG! NSI Runavik (1-2) Phút 90+4': P. Knudsen (NSI Runavik) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 2.

90+6' Thay người Phút 90+6' (Hamrun Spartans): E. Ernest vào sân thay Emerson.

90+6' Thay người Phút 90+6' (Hamrun Spartans): R. Camenzuli vào sân thay V. Polito.

90+6' Thẻ đỏ Phút 90+6': (Hamrun Spartans) nhận thẻ đỏ.

90+7' Thẻ vàng Phút 90+7': E. Ernest (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

90+9' Thẻ vàng Phút 90+9': (Hamrun Spartans) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Hamrun Spartans 1-2 NSI Runavik Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:30 17/07/2026

Đội hình chính thức Hamrun Spartans Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giacomo Modica NSI Runavik Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sigurdur Eyjolfsson 98 Célio 2 Rafael Compri 15 Kean Scicluna 91 Emerson 13 Vincenzo Polito 6 Matthew Guillaumier 88 Ante Ćorić 8 Jake Grech 18 Jack Ipalibo 9 Damir Céter 3 Tobias Björnstad 13 Tom Amos 17 Jann Benjaminsen 4 Daniel Obbekjær 2 Sammy Skytte 3 Viljormur Davidsen 12 Filip Drinic 11 Marius Lindh 29 Emil Joensen 6 Beinir Nolsøe 33 Michał Przybylski 16 Petur Knudsen Dự bị Hamrun Spartans 23 Matthias Debono 5 Sven Xerri 20 Messie Biatoumoussoka 94 Ryan Camenzuli 17 Kleri Serber 24 Scott Camilleri 27 Ognjen Bjeličić 47 Gonzalo Nicolas Virano 7 Shaisen Attard NSI Runavik 1 Kristian Joensen 30 Dánial Danielsen 5 Alex Freyr Elísson 22 Jóel Tróndargjógv 7 Aron Knudsen 9 Tobias Hestad 10 Klæmint Olsen 28 Markus Danielsen Cập nhật đội hình lúc 00:05 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Hamrun Spartans sẽ đối đầu NSI Runavik tại sân vận động Victor Tedesco Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 17/07/2026.

Đây là màn so tài giữa hai đội đang có điểm chung đáng chú ý: kết quả gần nhất của cả Hamrun Spartans và NSI Runavik đều là một trận hòa. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng khép lại với kết quả bất phân thắng bại, vì vậy cuộc gặp tại Victor Tedesco Stadium không có sự chênh lệch rõ ràng nếu chỉ nhìn vào những dữ kiện hiện có.

Hai đội cùng bắt đầu từ thế cân bằng

Hamrun Spartans bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Trên sân nhà, đội bóng này sẽ có lợi thế quen thuộc về không gian thi đấu và sự cổ vũ từ khán giả, nhưng lợi thế đó chỉ thực sự phát huy nếu họ kiểm soát được nhịp độ ngay từ đầu.

Trong khi đó, NSI Runavik cũng có kết quả hòa ở trận gần nhất. Điều này cho thấy đội khách không bước vào cuộc đối đầu với dấu hiệu thất bại liên tiếp, đồng thời có cơ sở để duy trì cách tiếp cận thận trọng. Khi hai đội cùng có kết quả gần nhất tương tự nhau, khả năng trận đấu được quyết định bởi những chi tiết nhỏ sẽ trở nên đáng chú ý hơn.

Thế đối đầu chưa tạo ra ưu thế

Lần đối đầu gần nhất giữa Hamrun Spartans và NSI Runavik kết thúc với kết quả hòa. Xét trên dữ kiện đối đầu được cung cấp, Hamrun Spartans chưa giành chiến thắng, còn NSI Runavik cũng chưa vượt qua đối thủ. Cán cân này khiến trận đấu sắp tới tiếp tục mang màu sắc giằng co, thay vì nghiêng rõ về một phía.

Với lịch sử đối đầu gần nhất không xác lập ưu thế, cả hai đội cần tránh để trận đấu bị kéo vào thế bị động. Một sai lầm trong khâu tổ chức hoặc khả năng chuyển trạng thái có thể tạo ra khác biệt, đặc biệt trong bối cảnh không bên nào sở hữu lợi thế rõ rệt từ kết quả gần nhất.

Điểm then chốt trong cách tiếp cận trận đấu

Hamrun Spartans nhiều khả năng cần tận dụng lợi thế sân nhà bằng cách chủ động hơn trong những thời điểm đầu trận. Tuy nhiên, sự chủ động không đồng nghĩa với việc đẩy cao đội hình thiếu kiểm soát. Trước đối thủ vừa có kết quả hòa gần nhất, đội chủ nhà cần duy trì cự ly hợp lý và kiên nhẫn tìm khoảng trống.

NSI Runavik có thể ưu tiên sự chắc chắn, chờ thời cơ từ những tình huống chuyển đổi nhanh. Nếu đội khách giữ được cấu trúc phòng ngự và hạn chế để Hamrun Spartans tạo sức ép liên tục, trận đấu có thể tiếp tục diễn ra trong thế cân bằng. Ngược lại, việc để mất quyền kiểm soát ở khu vực giữa sân sẽ khiến NSI Runavik gặp khó trong việc duy trì thế trận.

Nhận định trước trận

Những dữ kiện hiện có cho thấy đây là cuộc đối đầu khó phân định. Hai đội cùng có kết quả hòa gần nhất, còn lần chạm trán trước đó cũng không xuất hiện đội giành chiến thắng. Hamrun Spartans có điểm tựa sân nhà, trong khi NSI Runavik có thể dựa vào sự thận trọng để duy trì thế trận.

Vì vậy, cuộc đấu tại Victor Tedesco Stadium nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ kỷ luật trong tổ chức phòng ngự. Không đội nào có ưu thế đủ lớn để được đánh giá vượt trội, và một thế trận chặt chẽ có thể xuất hiện nếu cả hai tiếp tục ưu tiên hạn chế rủi ro.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Hamrun Spartans · 0 thắng 1 hòa NSI Runavik · 0 thắng NSI Runavik 1 - 1 Hamrun Spartans Hòa

Hamrun Spartans 5 trận gần nhất H T B B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới NSI Runavik 5 trận gần nhất H H H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới