Hàn Quốc 0-0 Venezuela: Hai đội chia điểm Cuộc so tài giữa Hàn Quốc và Venezuela lúc 18h00 ngày 02/10/2026 chứng kiến màn đối đầu rực lửa khi cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả cùng quyết tâm cao.

Hàn Quốc 0 - 0 Venezuela Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Hàn Quốc tiếp đón Venezuela.

13' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 42% - 58% Venezuela, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

25' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 40% - 60% Venezuela, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 1 - 0.

37' Thẻ vàng Phút 37': Lee Kang-In (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

37' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 40% - 60% Venezuela, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Hwang In-Beom (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Venezuela): W. Carmona vào sân thay D. Alfonzo.

50' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 41% - 59% Venezuela, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 16 - 7, cứu thua 1 - 1.

62' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 42% - 58% Venezuela, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 3 - 4, phạm lỗi 18 - 7, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Venezuela): D. Pereira vào sân thay Y. Herrera.

64' VAR Phút 64': Goal Disallowed - offside.

66' Thẻ vàng Phút 66': K. Kelsy (Venezuela) nhận thẻ vàng.

66' Thẻ vàng Phút 66': Cho Hyun-Taek (Hàn Quốc) nhận thẻ vàng.

67' Thay người Phút 67' (Hàn Quốc): Kim Tae-Hyeon vào sân thay M. Kim.

67' Thay người Phút 67' (Hàn Quốc): Lee Dong-Gyeong vào sân thay Oh Hyeon-Gyu.

69' Thay người Phút 69' (Venezuela): J. Cadiz vào sân thay K. Kelsy.

74' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 45% - 55% Venezuela, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 3 - 5, phạm lỗi 19 - 10, cứu thua 2 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Hàn Quốc): Kim Tae-Hyeon vào sân thay Kim Min-Jae.

80' Thay người Phút 80' (Hàn Quốc): Choi Jun vào sân thay Seol Young-Woo.

80' Thay người Phút 80' (Hàn Quốc): T. Park vào sân thay Hwang In-Beom.

80' Thay người Phút 80' (Hàn Quốc): Jeong Seung-Won vào sân thay Cho Hyun-Taek.

85' Thay người Phút 85' (Venezuela): J. Bolivar vào sân thay J. Ramirez.

85' Thay người Phút 85' (Venezuela): Y. Sulbaran vào sân thay G. Mendoza.

85' Thay người Phút 85' (Hàn Quốc): Oh Se-Hun vào sân thay Son Heung-Min.

85' Thay người Phút 85' (Hàn Quốc): Kim Bong-Soo vào sân thay Park Jin-Seob.

86' Venezuela ép sân Cầm bóng: Hàn Quốc 47% - 53% Venezuela, dứt điểm 6 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; việt vị 3 - 5, phạm lỗi 22 - 12, cứu thua 4 - 2.

KT Kết thúc: Hàn Quốc 0-0 Venezuela Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 19:52 02/10/2026

Đội hình chính thức Hàn Quốc Sơ đồ 3-4-2-1 Venezuela Sơ đồ 4-2-3-1 12 Song Bum-keun 2 Han-Beom Lee 16 Jin-seob Park 4 Kim Min-jae 22 Young-woo Seol 6 Hwang In-beom 7 Son Heung-min 26 Hyun-taek Cho 19 Kang-in Lee 27 Min-su Kim 18 Hyeon-gyu Oh 1 José Contreras 4 Jon Aramburu 2 Nahuel Ferraresi 5 Teo Quintero 13 Luís Balbo 6 Yangel Herrera 8 Cristian Cásseres Jr. 15 Delvin Alfonzo 19 Kevin Kelsy 7 Gleiker Mendoza 9 Jesús Ramírez Dự bị Hàn Quốc 21 Hyeon-woo Jo 23 Gu Sung-yun 25 Gun-hee Kim 28 Wi-je Cho 5 Kim Tae-hyeon 3 Tae-hyeon Kim 15 Choi Jun 29 Seung-Won Jeong 24 Kim Bong-Soo Venezuela 12 Cristopher Varela 22 Joel Graterol 26 Juan David Sánchez 28 Roman Davis 14 Christian Makoun 24 Yordan Osorio 25 Andrusw Araujo 18 Marco Libra 23 Yerwin Sulbaran Cập nhật đội hình lúc 17:33 02/10/2026

Hàn Quốc Thống kê Venezuela 50% Kiểm soát bóng 50% 6 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 1 24 Phạm lỗi 12 3 Việt vị 6 4 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật José Contreras Venezuela Điểm 8.2 Han-Beom Lee Hàn Quốc Điểm 7.5 Cristian Cásseres Jr. Venezuela Điểm 7.3 Gleiker Mendoza Venezuela Điểm 7.3 Hyun-taek Cho Hàn Quốc Điểm 7.2 Jon Aramburu Venezuela Điểm 7.2

Trận so tài giữa Hàn Quốc và Venezuela diễn ra vào lúc 18h00 ngày 02/10/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý khi cả hai đội tuyển đều sở hữu những mũi nhọn tấn công sắc bén. Với việc cả hai bên đều duy trì khả năng tìm kiếm bàn thắng ấn tượng trong các lần ra quân gần đây, giới chuyên môn kỳ vọng vào một thế trận đôi công tốc độ cao ngay từ những phút thi đấu đầu tiên.

Phong độ thi đấu của Hàn Quốc

Nhìn vào chặng đường vừa qua, đại diện châu Á đã thể hiện bộ mặt tương đối ổn định với khả năng làm bàn nhạy bén. Trong 5 trận đấu gần nhất, Hàn Quốc giành được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại.

Đáng chú ý, trước khi để thua ở lần ra sân gần nhất, đội bóng xứ kim chi từng tạo nên chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục. Điểm tựa lớn nhất trong lối chơi của Hàn Quốc nằm ở sự linh hoạt của mặt trận tấn công, nơi các tiền đạo luôn biết cách trừng phạt sai lầm từ đối phương. Thất bại gần đây được xem là lời nhắc nhở cần thiết để ban huấn luyện tinh chỉnh lại sự tập trung của tuyến phòng ngự trước khi bước vào màn so tài tiếp theo.

Phong độ thi đấu của Venezuela

Bên kia chiến tuyến, Venezuela bước vào trận đấu này với phong độ có phần thăng trầm nhưng hàng công của họ vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm khó lường. Trong 3 trận đấu gần nhất được ghi nhận, đại diện Nam Mỹ có được 1 trận thắng và phải nhận 2 thất bại.

Ở trận đấu gần nhất, Venezuela không thể ca khúc khải hoàn sau khi đã có một chiến thắng quan trọng ở trận đấu liền trước đó. Lối chơi mang thiên hướng tốc độ và thể lực đặc trưng của khu vực Nam Mỹ giúp Venezuela luôn tạo ra đột biến trong các pha chuyển đổi trạng thái nhanh. Khi các chân sút đạt điểm rơi phong độ, họ đủ sức gây sức ép nghẹt thở lên bất kỳ hệ thống phòng thủ nào.

Điểm nhấn chiến thuật và kỳ vọng màn đôi công

Cuộc đối đầu lúc 18h00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra chất lượng cho khả năng chuyển hóa cơ hội của tuyến trên đôi bên. Cả Hàn Quốc lẫn Venezuela đều không có xu hướng chơi lùi sâu tử thủ, thay vào đó là triết lý chủ động dâng cao nhằm áp đặt thế trận lên đối thủ.

Hàn Quốc sở hữu khả năng kiểm soát bóng và phối hợp nhóm mượt mà, trong khi Venezuela lại vô cùng đáng sợ ở các tình huống phản công giàu tốc độ. Một khi bàn thắng sớm xuất hiện, trận đấu nhiều khả năng sẽ mở ra với tốc độ luân chuyển bóng dồn dập, tạo nên bữa tiệc tấn công hấp dẫn phục vụ người hâm mộ.

Hàn Quốc 5 trận gần nhất B T B B T 6 Trận 3-0-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 9 Thủng lưới Venezuela 5 trận gần nhất B T B H T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới